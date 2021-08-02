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Yeni çıkan kitaplardan öne çıkanlar
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- 02.08.2021 - 09:43
- Güncelleme : 02.08.2021 - 09:57
Raflardaki yerini alan, okurlarını bekleyen kitapları siz okurlar için hazırladık. Elbette pek çok kitap yayınlandı ama biz bunlardan sizlere bir seçki hazırladık.
İyi haftalar, iyi okumalar...
Çocuğumun Beyninde Neler Oluyor?
Doç. Dr. Saniye Bencik Kangal’ın yeni kitabı Çocuğumun Beyninde Neler Oluyor? adlı eseri çok farklı...
Sayfa: 336
Yaşamak Sakinlik İster
Bu kitap sükûnete verilecek emeğin yol rehberidir...
Sayfa: 216
Hayata Dön
Psikianalizin sihirli değneğinin dokunduğu yerde yükselen bir başarı öyküsü…
Sayfa: 432
Ölmeden Önce Türkiye'de Görülmesi Gereken Yerler - 81 Şehirde 270 Destinasyon
Sayfa: 336
Gece Tüm Kadınlar Karadır
Üzüntü, öfke ve güzellik dolu sıra dışı bir roman.
Sayfa: 120
Vegan Devrimi ve Hayvan Özgürlüğü
Bu kitap, yaşadığı dönemi belgelemek isteyen bir fotoğrafçının duyduğu ihtiyaçla yazıldı.
Sayfa: 368
Gayriresmi Harry Potter Yemek Kitabı
Gayriresmi Harry Potter Yemek Kitabı, Banoffi Turtası kadar kolay Hogwarts tarzı yemekleri içeriyor.
Sayfa: 256
İyilik Sende
İyilik Sende’nin temel misyonu, her insanın öz keşif yolculuğunu kolaylaştırarak yeni bir yaşam tarzı sunmaktır.
Sayfa: 248
Önce Sen Vardın
Canan Tan’ın yazdıkları hepimizin başından geçen veya geçecek konulara eğiliyor.
Sayfa: 232
Hazan
Ayşe Kulin'den yepyeni bir kitap...
Sayfa: 326
Ergül Tosun
Kitap sayfası için iletişim:
ergul.tosun@ensonhaber.com