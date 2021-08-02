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    Yeni çıkan kitaplardan öne çıkanlar

    Yeni haftanın ilk gününde raflardaki yerini alan kitapları sunuyoruz...
    • Özel İçerik
    • 02.08.2021 - 09:43
    • Güncelleme : 02.08.2021 - 09:57
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    Yeni çıkan kitaplardan öne çıkanlar

    Raflardaki yerini alan, okurlarını bekleyen kitapları siz okurlar için hazırladık. Elbette pek çok kitap yayınlandı ama biz bunlardan sizlere bir seçki hazırladık.

    İyi haftalar, iyi okumalar...

    Çocuğumun Beyninde Neler Oluyor?

    Yeni çıkan kitaplardan öne çıkanlar #1

    Doç. Dr. Saniye Bencik Kangal’ın yeni kitabı Çocuğumun Beyninde Neler Oluyor? adlı eseri çok farklı...

    Sayfa: 336

    Yaşamak Sakinlik İster

    Yeni çıkan kitaplardan öne çıkanlar #2

    Bu kitap sükûnete verilecek emeğin yol rehberidir...

    Sayfa: 216

    Hayata Dön

    Yeni çıkan kitaplardan öne çıkanlar #3

    Psikianalizin sihirli değneğinin dokunduğu yerde yükselen bir başarı öyküsü…

    Sayfa: 432

    Ölmeden Önce Türkiye'de Görülmesi Gereken Yerler - 81 Şehirde 270 Destinasyon

    Yeni çıkan kitaplardan öne çıkanlar #4

    Sayfa: 336

    Gece Tüm Kadınlar Karadır

    Yeni çıkan kitaplardan öne çıkanlar #5

    Üzüntü, öfke ve güzellik dolu sıra dışı bir roman.

    Sayfa: 120

    Vegan Devrimi ve Hayvan Özgürlüğü

    Yeni çıkan kitaplardan öne çıkanlar #6

    Bu kitap, yaşadığı dönemi belgelemek isteyen bir fotoğrafçının duyduğu ihtiyaçla yazıldı.

    Sayfa: 368

    Gayriresmi Harry Potter Yemek Kitabı

    Yeni çıkan kitaplardan öne çıkanlar #7

    Gayriresmi Harry Potter Yemek Kitabı, Banoffi Turtası kadar kolay Hogwarts tarzı yemekleri içeriyor.

    Sayfa: 256

    İyilik Sende

    Yeni çıkan kitaplardan öne çıkanlar #8

    İyilik Sende’nin temel misyonu, her insanın öz keşif yolculuğunu kolaylaştırarak yeni bir yaşam tarzı sunmaktır.

    Sayfa: 248

    Önce Sen Vardın

    Yeni çıkan kitaplardan öne çıkanlar #9

    Canan Tan’ın yazdıkları hepimizin başından geçen veya geçecek konulara eğiliyor.

    Sayfa: 232

    Hazan

    Yeni çıkan kitaplardan öne çıkanlar #10

    Ayşe Kulin'den yepyeni bir kitap...

    Sayfa: 326

    Ergül Tosun

    Kitap sayfası için iletişim:

    ergul.tosun@ensonhaber.com

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