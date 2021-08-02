Yeni çıkan kitaplardan öne çıkanlar

Yeni haftanın ilk gününde raflardaki yerini alan kitapları sunuyoruz...

Raflardaki yerini alan, okurlarını bekleyen kitapları siz okurlar için hazırladık. Elbette pek çok kitap yayınlandı ama biz bunlardan sizlere bir seçki hazırladık.

İyi haftalar, iyi okumalar...

Çocuğumun Beyninde Neler Oluyor?

Doç. Dr. Saniye Bencik Kangal’ın yeni kitabı Çocuğumun Beyninde Neler Oluyor? adlı eseri çok farklı...

Sayfa: 336

Yaşamak Sakinlik İster

Bu kitap sükûnete verilecek emeğin yol rehberidir...

Sayfa: 216

Hayata Dön

Psikianalizin sihirli değneğinin dokunduğu yerde yükselen bir başarı öyküsü…

Sayfa: 432

Ölmeden Önce Türkiye'de Görülmesi Gereken Yerler - 81 Şehirde 270 Destinasyon

Sayfa: 336

Gece Tüm Kadınlar Karadır

Üzüntü, öfke ve güzellik dolu sıra dışı bir roman.

Sayfa: 120

Vegan Devrimi ve Hayvan Özgürlüğü

Bu kitap, yaşadığı dönemi belgelemek isteyen bir fotoğrafçının duyduğu ihtiyaçla yazıldı.

Sayfa: 368

Gayriresmi Harry Potter Yemek Kitabı

Gayriresmi Harry Potter Yemek Kitabı, Banoffi Turtası kadar kolay Hogwarts tarzı yemekleri içeriyor.

Sayfa: 256

İyilik Sende

İyilik Sende’nin temel misyonu, her insanın öz keşif yolculuğunu kolaylaştırarak yeni bir yaşam tarzı sunmaktır.

Sayfa: 248

Önce Sen Vardın

Canan Tan’ın yazdıkları hepimizin başından geçen veya geçecek konulara eğiliyor.

Sayfa: 232

Hazan

Ayşe Kulin'den yepyeni bir kitap...

Sayfa: 326

Ergül Tosun

Kitap sayfası için iletişim:

ergul.tosun@ensonhaber.com