Yeni çıkan kitaplardan seçmeler

Yeni çıkan, raflardaki yerini alan kitaplardan seçmeler... Kitapseverlerin zevkle okuyabileceği kitapları sizler için derledik.

Her hafta oldu gibi bu hafta da yeni çıkan kitaplar var. Raflardaki yerini alan kitapları siz okurlar için hazırladık.

İyi okumalar dileriz...

Zamansız

Latife Tekin'den "zamansız" bir roman

Sayfa: 120

Başkalarının Tanrısı

Bir Mine Söğüt kitabı...

Sayfa: 160

Son Firavun - Bir Hakan Geda Macerası

Macera severler için..

Sayfa: 376

Tadın Gücü: Gastronomi ve Turizm İlişkisi Üzerine Yeniden Düşünmek

Sayfa: 234

21. yüzyılın başlanndan itibaren gastronomi ve turizm birlikte daha sık telaffuz edilen iki kavram olmaya başlamıştır. En genel hatlarıyla turizm için gastronomi, turistik destinasyonlara ekonomik katkılar sunan ve sürdürülebilir turizmi destekleyen bir değer olarak kabul edilirken gastronomi için turizm, turistlerin deneyim olgusunu geliştiren ve zenginleştiren önemli bir faaliyet olarak görülmüştür.

Ben Bir Kelebek Sevdim





Kahraman Tazeoğlu'undan yepyeni bir kitap...

Sayfa: 160

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