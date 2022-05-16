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    Yeni çıkan kitaplardan seçmeler

    Yeni çıkan, raflardaki yerini alan kitaplardan seçmeler... Kitapseverlerin zevkle okuyabileceği kitapları sizler için derledik.
    • Özel İçerik
    • 16.05.2022 - 11:09
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    Yeni çıkan kitaplardan seçmeler

    Her hafta oldu gibi bu hafta da yeni çıkan kitaplar var. Raflardaki yerini alan kitapları siz okurlar için hazırladık.

    İyi okumalar dileriz...

    Zamansız

    Yeni çıkan kitaplardan seçmeler #1

    Latife Tekin'den "zamansız" bir roman

    Sayfa: 120

    Başkalarının Tanrısı

    Yeni çıkan kitaplardan seçmeler #2

    Bir Mine Söğüt kitabı...

    Sayfa: 160

    Son Firavun - Bir Hakan Geda Macerası

    Yeni çıkan kitaplardan seçmeler #3

    Macera severler için..

    Sayfa: 376

    Tadın Gücü: Gastronomi ve Turizm İlişkisi Üzerine Yeniden Düşünmek

    Yeni çıkan kitaplardan seçmeler #4

    Sayfa: 234

    21. yüzyılın başlanndan itibaren gastronomi ve turizm birlikte daha sık telaffuz edilen iki kavram olmaya başlamıştır. En genel hatlarıyla turizm için gastronomi, turistik destinasyonlara ekonomik katkılar sunan ve sürdürülebilir turizmi destekleyen bir değer olarak kabul edilirken gastronomi için turizm, turistlerin deneyim olgusunu geliştiren ve zenginleştiren önemli bir faaliyet olarak görülmüştür.

    Ben Bir Kelebek Sevdim

    Yeni çıkan kitaplardan seçmeler #5

    Kahraman Tazeoğlu'undan yepyeni bir kitap...

    Sayfa: 160

    İletişim için:

    Kitap@ensonhaber.com. tr



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