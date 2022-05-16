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Yeni çıkan kitaplardan seçmeler
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- 16.05.2022 - 11:09
Her hafta oldu gibi bu hafta da yeni çıkan kitaplar var. Raflardaki yerini alan kitapları siz okurlar için hazırladık.
İyi okumalar dileriz...
Zamansız
Latife Tekin'den "zamansız" bir roman
Sayfa: 120
Başkalarının Tanrısı
Bir Mine Söğüt kitabı...
Sayfa: 160
Son Firavun - Bir Hakan Geda Macerası
Macera severler için..
Sayfa: 376
Tadın Gücü: Gastronomi ve Turizm İlişkisi Üzerine Yeniden Düşünmek
Sayfa: 234
21. yüzyılın başlanndan itibaren gastronomi ve turizm birlikte daha sık telaffuz edilen iki kavram olmaya başlamıştır. En genel hatlarıyla turizm için gastronomi, turistik destinasyonlara ekonomik katkılar sunan ve sürdürülebilir turizmi destekleyen bir değer olarak kabul edilirken gastronomi için turizm, turistlerin deneyim olgusunu geliştiren ve zenginleştiren önemli bir faaliyet olarak görülmüştür.
Ben Bir Kelebek Sevdim
Kahraman Tazeoğlu'undan yepyeni bir kitap...
Sayfa: 160
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