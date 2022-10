Yeni çıkan kitaplardan siz okurlar için seçtiklerimiz

Yeni çıkan, raflardaki yerini alan kitaplardan siz okurlar için seçtiklerimiz...

Ekim ayının ikinci haftasındayız. Hepinize iyi haftalar diliyoruz... Yeni hafta demek yeni kitap demek. Bunun için yeni çıkan kitaplardan siz okurlar için bir liste hazırladık.

İyi okumalar dileriz...

Bir Aşk Masalı

Bir Aşk Masalı, beş prensin sevda uğruna revan oldukları bir yol ve hal macerası. Kaf Dağı’ndan ıssız çöllere, ücra hanlardan savaşçı kabilelerin çadırlarına, devlerden denizkızlarına, balinalardan devasa yılanlara, cümle tabiatın ve mahlukatın geçiş yaptığı bir hayal perdesi.

Sayfa: 256





Vazgeçilmez Olmanın Sırrı

Afrodizyak yağlar, kristaller, bitkiler ve özel metotlarla hem bedeninizin hem de yaşam alanlarınızın enerjisini nasıl destekleyeceğinizi gösteriyor. Başarıdan berekete, cinsel çekimden dişil güce kadar yaşamınızda ihtiyacınız olan her alana uygulayabileceğiniz pratiklerle dolu bu kitap başucunuzda tutacağınız bir rehber olacak.

Sayfa: 240

Babasını Arayan Yüzyılında Kayıp Bir Kız

Çağdaş Portekiz edebiyatının en üretken kalemlerinden Gonçalo M. Tavares’ten karın boşluğuna inen yumruk gibi bir kitap, Babasını Arayan Yüzyılında Kayıp Bir Kız.

Sayfa: 200

Şevrole Belayir

Şevrole Belayir ’de Sanem Gonzalez, mizahı, aşkı ve polisiyeyi ince bir ayarla harmanlıyor.

Sayfa: 208

Terzi





Aşkım Kapışmak’ın kaleme aldığı Terzi, içimizi burkan yaşamları gözler önüne seren çarpıcı bir roman.

Sayfa: 252

Bir Porsiyon Sanat

Baştan söyleyelim, bu kitap acıktırıyor. Hem bu lezzetleri yeniden keşfetmek istiyorsunuz hem de kitapta adı geçen her kitabı okumak, her filmi izlemek, her oyunu seyretmek, her eseri yeniden görmek...

Ziyade olsun...

Sayfa: 416

Her Şeyin Başlangıcı ve Sonu - Büyük Patlama'dan Evrenin Sonuna

Birçok galaksiden birindeki bir yıldızın etrafında dolanan bir gezegende olduğumuzu fark edişimizden, evrenin genişlediğini keşfedişimize ve bugünkü Büyük Patlama kozmolojisine temel oluşturan Einstein’in çığır açıcı kuramlarına kadar her yeni keşif, evrenimizin kökenine dair kavrayışımızı daha da derinleştiriyor ve nasıl sonlanacağına dair daha berrak bir resim elde etmemizi sağlıyor.

Sayfa: 288

Gök Yazılar: Ashab-ı Kehf-Uyanış

Hayati Sır şu zor zamanda insan neslinin korunabilmesi için hepimizi toplu bir uyanışa çağırıyor; "En güzel olandır."

Sayfa: 336

Her Güne Bir Yasa





Kitaptaki her bölüm bir aya denk geliyor ve her ay dikkat çekici bir tema etrafında sekilleniyor: güç, bastan çıkarma, ikna, strateji, insan dogası, toksik insanlar, kontrol, ustalık, psikoloji, liderlik, zorluklar ve yaratıcılık.

Sayfa: 464