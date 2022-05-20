Yeni çıkan kitaplarla, yeni okumalar

Kitap raflarındaki yerini alan kitapları siz kitapseverler için hazırladık.

İthaki Yayınları etiketiyle kitap raflarındaki yerini alan kitapları siz okurlar için derledik. Yayınevi, her ay olduğu gibi bu ay da yepyeni kitaplar yayınladı. Hafta sonu için yeni okumalar yapmak isteyen kitapseverler için önerceğimiz listeye göz atmanızı öneriyoruz.

İyi okumalar dileriz...

Reset At: Video Oyun Sektöründeki Çöküş ve Toparlanmalar

Çoksatan Kan, Ter ve Pikseller’in yazarından oyun endüstrisini mercek altına alan yepyeni bir kitap. Jason Schreier’ın sektörün içindeki onlarca kişiyle yaptığı röportajlardan derlenen bu kitap, son yılların en ünlü stüdyolarının nasıl kapandığını ve sonrasında yaşananları gözler önüne seriyor.

Bitmeyen Geçmiş





İsrailli yazar Yaakov Shabtai edebi modernizmin başyapıtlarından biri kabul edilen ve eleştirmenlerce Proust’un Kayıp Zamanın İzinde’siyle karşılaştırılan Bitmeyen Geçmiş eserinde karakterlerini sonsuza yakınsayan bir şimdide, 1970’lerin dönüşen Tel Aviv’inde geçmiş ve gelecek arasında sıkışıp kalmış bir kuşağın öyküsünü anlatıyor.

Zaman Yolcusunun Karısı





Zaman Yolcusunun Karısı, zamanın esir aldığı iki insanın imkânsız ilişkisini tüm çıplaklığıyla gözler önüne sererken zaman, ölüm ve aşk kavramlarını da sorgulamaktan geri durmuyor.

Nüfus: 1280

Jim Thompson, sinemaya da uyarlanan Nüfus: 1280’de ırkçılığı, şehvetin açgözlülüğünü ve demokrasinin hileli bir oyuna nasıl da kolay çevrilebileceğini anlatıyor.

Suat Derviş:

Efsane Bir Kadın ve Dönemi





Son Osmanlı aydınlarından, hümanist Suat Derviş, Cumhuriyet’ten sonra, ideallerini ancak solda gerçekleştireceğine inanmış bir kadındı. Ancak hiçbir ideolojiye, hiçbir akıma, hiçbir sınıfa tamamıyla hapsolmayı kabul etmeyecek kadar bağımsız ve bunun bedelini sonuna kadar ödemeyi göze alacak kadar da cesurdu.

Plüton’un Düş’üşü

Sera Kutlubey, ilk romanı Plüton’un Düş’üşü ile sıradışı bir hayatın izini sürmemizi sağlıyor. Vera’nın yeni bir işe girmesiyle başlayan hikâye, umulmadık yerlere götürüyor okuru. İnsana ve duyguların tekinsizliğine dair bu roman, uzun süre yolculuğunuza eşlik edecek.