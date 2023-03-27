Yeni çıkan, raflardaki yerini alan kitaplar Yeni çıkan, raflardaki yerini alan okurlarını bekleyen yeni kitaplardan bu hafta... Listemize göz atmayı unutmayın... Bol kitaplı günler diliyoruz.

Özel İçerik

Mart ayının son haftasındayız. Mart ayının siz okular için umarım verimli bir süreç olmuştur okuma açısından. Her hafta olduğu gibi bu hafta da yenilerden sizler için yeni bir okuma listesi hazırladık.

İşte raflardaki yerini alan yeni kitaplar...

Mutluluğu Sende Bulan Senindir Ötesi Misafir

Hiçbir karşılaşmanın tesadüf olmadığı gibi senin de şu an bu kitabı eline alman tesadüf değil... Bu sayfalar, karşılaştığın zorluklarda sana manevi bir şifa sayılabilecek, derin ve samimi hikâyeler içeriyor.

Sayfa: 184

Tanrı, İnsan, Hayvan, Makine

Tanrı, İnsan, Hayvan, Makine modern çağın çılgınlığıyla koyulduğumuz bu yolda kaybolmamamız için kaleme alınmış ufuk açıcı bir rehber.

Sayfa: 288

Beni Kandıramazsın

Buram buram tutku kokan karanlık salonları geride bırakmış; şimdi iki çocuğu, harika bir kocası ve konforlu bir hayatı olmasına rağmen yine de eskiye özlem duyan bir kadın…

Çok yetenekli bir belgesel fotoğrafçısıyken, kırklı yaşların sonunda sahte paparazzilik yapmak zorunda kalan bir adam…

Yıllardır çözemediği tozlu bir dosyanın izini ısrarla süren bir dedektif…

Sayfa: 416

Şüphe Bulutları

Sayers, dedektif romanını akılla, özgünlükle ve kıvrak zekâyla buluşturuyor.

Sayfa: 288

Harry Potter Film Dehlizi Kitap 3: Hortkuluklar ve Ölüm Yadigarları

Tom Riddle’ın günlüğünden Helga Hufflepuff’ın kupasına, Mürver Asa’dan Diriltme Taşı’na; tüm Hortkulukların ve Ölüm Yadigârlarının Harry Potter film evreninde nasıl büyük bir rol oynadıkları tartışılmaz. Film Dehlizi serisinin göz alıcı çizimler, sahne arkası fotoğraflar ve çarpıcı açıklamalarla dolu bu üçüncü kitabında, Harry Potter hayranlarını, her biri başlı başına birer kahraman olan bu sihirli objelerin, sayfalardan ekranlara uzanan muhteşem öyküleri bekliyor.

Sayfa: 64

Sırgah - Söz'ün Yurdu

İnsanın asıl sırrı kendi kalbinin içinde beklemektedir...

Sayfa: 366

1000 Mitolojik Karakter

A’dan Z’ye 1000 mitolojik karakterin kısa açıklamalarıyla dolu bu kitap, mitoloji severlerin vazgeçemeyeceği bir kaynak…

1000 Mitolojik Karakter, pek çok medeniyetin efsanelerinde kendine yer bulan tanrılar, tanrıçalar, kahramanlar, devler, periler gibi önemli mitolojik karakterleri hem onları tanımamız gereken özellikleriyle hem de birbirleriyle olan ilişkileri bağlamında değerlendirerek okura sunuyor. Görsellerle desteklenen bu kitap, mitoloji okumalarınızda da faydalanabileceğiniz bir içeriğe sahip.

Sayfa: 256

Düşünceler ve Duygular

Elinizde tutmakta olduğunuz bu kitapla, sizi en çok rahatsız eden düşünce ve duygulardan özgürleşin… Şimdi tamamen canlı hissetme zamanı...

Sayfa: 200

Yanlış Alarm - İklim Değişikliği Paniği

Kasırgalar kıyılarımıza vuruyor. Orman yangınları ülkelerimizi kasıp kavuruyor. Kutuplardaki buzullar günden güne eriyor. Politikacılar ve aktivistler bu konuda ortak bir mesajı benimsiyorlar: “İklim değişikliği gezegenimizi mahvediyor ve bunu durdurmak için bir an önce sert tedbirler almalıyız.” Çocuklar gelecekleri hakkında endişeye kapılıyorlar, yetişkinler böyle bir dünyada çocuk sahibi olmanın etik olup olmadığını tartışıyorlar.

Sayfa: 392

Yanlış Yer Yanlış Zaman

Bu kitap kesinlikle zekice! Muhteşem karakter kadrosu ve her satırındaki gerilimle eksiksiz bir kurgu.

Sayfa: 384

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ergul.tosun@ensonhaber.com