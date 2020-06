Yeni çıkanlar - 01 Haziran 2020

Bu haftanın yeni çıkan kitaplarını sizler için derledik.

Yeni çıkanlar raflardaki yerini aldı. Bu hafta da ilginizi çekecek kitapları sizler için listeledik.

MOLEKÜLER KIZIL

… Zihin ve beden emekçilerine bir Siborg Enternasyonali çağrısı yapıyor Wark: “Antroposenin bütün işleyişlerini dağıtacak araçlara ve iradeye hayal gücünde zaten sahip olan bir Enternasyonal. Eskisinin yıkıntıları üzerinde yeni canlı dünyayı inşa etmekten başka yapacak bir şeyi olmayan bir Enternasyonal. Bu uygarlığın kalıcı olamayacağını hepimiz biliyoruz. Birlikte yenisini yapalım.”

Moleküler Kızıl

Mckenzie Wark

Çev.: Cemal Yardımcı

Metis Yay.

S.: 328

BESİN NASIL ÇALIŞIR?

Mükemmel bir diyet var mıdır? Bir günde sekiz bardak su içmemiz gerekir mi? Gluten tam olarak ne demektir ve neden bu kadar insan kullanımından kaçmaktadır? Medya ne yememiz ve içmemiz gerektiğiyle ilgili yeni keşifler ve güncel tavsiyelerle dolu ama bu iddiaların altında bilimsel bir dayanak var mıdır? Anlaması kolay grafikleri ve ilgi çekici gerçekleriyle ‘Besin Nasıl Çalışır?’, besinin nasıl üretildiğinden size uygun olup olmadığına dair tüm soruları yanıtlıyor.

Besin Nasıl Çalışır?

Dorling Kindersley

Çev.: Mehmet Gürsel

Alfa Yay.

S.: 256

GÜRÜLTÜ ÇAĞINDA SESSİZLİK

Norveçli kâşif Erling Kagge’den sessizlik üzerine büyüleyici bir anlatı… Kagge Gürültü Çağında Sessizlik’te şehrin gürültüsünden, kalabalıklardan, teknolojiyle çevrelenmiş hayatlarımızdan ve yorulmak nedir bilmeyen zihinlerimizden sıyrılıp sessizliğe nasıl sığınabileceğimizi anlatıyor. Sessizlik nedir? Nerede, nasıl bulunur? Ve neden önemlidir? Kagge bu soruların cevaplarını bulmak için kendi deneyimlerinden yola çıkarak bizlere dünyayı dışarıda bırakmanın keyfini öğretiyor, sessizliğin gücünü hissetmemiz için çağrıda bulunuyor.

Gürültü Çağında Sessizlik

Erling Kagge

Çev.: Nezihat Bakar Langelang

Alfa Yay.

S.: 124

İÇİMDEKİ YOLCU

Şebnem Akarsu kurumsal yaşamına son verip çıktığı bir yolda zamanın süzgecinden geçen iç dökümleri ve kayıtları ile karşınızda. bu kayıtların sizin kalbinize, yani denize akacak yolunu açabilmiş olmaktan kulübümüz adına çok mutluyum. Belki de varlığımızın nedeni bu: denize giden yolları açmak!

İçimdeki Yolcu

Şebnem Akarsu

Artemis Yay.

S.: 200

HODAN - TERK EDİLMİŞ SOFRALAR

“Terk Edilmiş Sofralar” üçlemesinin ilkinde Hodan’ın 1938’den 1980’lere uzanan yaşamöyküsü Yarıcı’nın kaleminde yapısal, anlatımsal, dilsel inceliklerle dolu bir gerçekliğe bürünüyor. Doğan Yarıcı edebiyatın her şeyden önce bir dil ve anlatım olayı olduğunu güçlü bir biçimde duyuruyor.

Hodan – Terk Edilmiş Sofralar 1

Doğan Yarıcı

Yapı Kredi Yay.

S.: 260

GERİSAYIM KENTİ

Kıyamet Polisi üçlemesi, serinin ikinci kitabı Gerisayım Kenti’yle devam ediyor… Kıyamet Polisi üçlemesinin Philip K. Dick ödüllü ikinci cildi Gerisayım Kenti kıyametin eşiğinde bambaşka bir gizem sunuyor ve Hank Palace bir kere daha “katil kim” sorusunun ötesiyle yüzleşiyor: Biz insanlar, birbirimize ne borçluyuz? Çöken bir medeniyette verdiğimiz sözlerin anlamı kalır mı? Neden sonumuzu bile bile yaşamaya devam ediyoruz?

Gerisayım Kenti

Ben H. Winters

Çev.: Şefika Kamcez

İthaki Yay.

S.: 264

HER GÜN PERŞEMBE OLSA

Attilâ Şenkon’un, 1991 Akademi Kitabevi Öykü Özendirme Ödülü’nü alan bu ilk kitabı, gerçek ile masalın, var ile yokun arasında erimiş incecik çizgide gezinen kısacık ve duygu dolu öykülerden oluşuyor. Her Gün Perşembe Olsa, otuz yıl önce kaleme alınmış olmasına rağmen güncelliğini hiç yitirmemiş öykülerin kitabı.

Her Gün Perşembe Olsa

Attila Şenkon

İletişim Yay.

S.: 87

BAKIŞIN RİTMİ

Kaygıların, öfkelerin, hayal kırıklıklarının, utançların, kederlerin, beri yandan hayranlıkların, sevinçlerin, tesellilerin, dert ortaklıklarının portreleri. Memleketin bir meşrepler haritası. Huylarımızın aynaları. Başlı başına, edebi zevkle okunacak denemeler...

Bakışın Ritmi

Ahmet Tulgar

İletişim Yay.

S.: 245

BALKON SEFASI

İsmail Saymaz, bazen bir Erzurum türküsünün soluğunu ya da Karadeniz’in yerinde duramayan rüzgârını İstanbul’un baş köşesine getiriyor; bazen de İstanbul’un hovardalıklarını, neşesini ve rengini tutup memleketin dört bir yanına salıveriyor. Ruhunu Kore Dağları’nda yaralayanların, ürkek gözlerle sinema perdesine bakanların, ilkokul günlerini hiç unutamayanların, büyük şehri görünce sudan çıkmış balığa dönenlerin, aşktan uykusu kaçanların, nabzı devrim hayaliyle atanların ve ömrünü bir fıkra gibi yaşayıp bir ağıtla bitirmek zorunda kalan insanların hikâyeleri… Balkon Sefası , memlekete sevdalı kelimelerle yazılmış öyküler…

Balkon Sefası

İsmail Saymaz

İletişim Yay.

S.: 124

AYRILIK ÇEŞMESİ SOKAĞI

Selçuk Altun romanlarının bildiğimiz muzip ve gizemli atmosferine kör bir Osmanlı çeşmesinin tanıklığında davet ediliyoruz. Romanın iki ana karakterini bekleyen büyük sırra doğru yaklaşırken, ustaca aktarılan ilginç yan hikâyelerle pek çok tarihi olaya, kişiye, sanat yapıtına kısacası hayata dair bilgilerle de donanıyoruz.

Ayrılık Çeşmesi Sokağı

Selçuk Altun

İş Bankası Kültür Yay.

S.: 148

İKTİDARLARIN SOFRASI

Siyaset bilimi profesörü, sosyolog, yemek ve mutfak kültürü araştırmacısı, gurme Artun Ünsal’ın, geniş ve disiplinlerarası birikimiyle, yaklaşık 10 yıllık bir çalışma sonucunda ortaya koyduğu İktidarların Sofrası gerek hacmi gerek içeriğiyle bir başyapıt.

İktidarların Sofrası

Artun Ünsal

Everest Yay.

S.: 832

ARZU PROFESÖRÜ

“Herkesi öldüremezlerdi tabii,” diyor Bay Barbatnik. “Bunu biliyordum. Geride birileri kalmalıydı; tek bir kişi bile olsa. Ben de kendime, işte bu kişi ben olacağım, dedim. Beni yolladıkları kömür madeninde onlar için çalıştım. Polonyalılarla birlikte. Gençtim, güçlüydüm. Maden benimmiş, babamdan miras kalmış gibi çalıştım. Kendime, yapmak istediğim işin bu olduğunu söylüyordum. Bu işi çocuğum için yaptığımı söylüyordum. Sırf akşama kadar dayanabileyim, sağ kalabileyim diye, her gün kendime farklı bir şey söylüyordum. Ve bu şekilde sağ kaldım. Ansızın Ruslar dört bir yandan, hızla gelmeye başlayınca, Almanlar bizi toplayıp sabahın üçünde yola düzdüler. Günlerce, günlerce, günlerce yürüdük, sonunda günleri saymayı bıraktım. Bu böylece sürüp gitti, insanlar her yanda yere yığıldı; kendime yine, eğer tek bir kişi sağ kalacaksa, bu ben olacağım dedim. Ama artık bir şekilde anlamıştım: Gittiğimiz hedefe varsam bile, oraya vardığımızda, konvoydan geriye kalanları vuracaklarını anlamıştım. Bunun üzerine, Tanrı bilir nereye doğru, bir an durup dinlenmeksizin, haftalardır, haftalardır süren yürüyüşten kaçtım. Ormanda saklandım, geceleri ortaya çıktım, Alman çiftçiler beni doyurdu. Evet, doğru söylüyorum,” diyor, mum ışığında neredeyse bir kürek kadar geniş, bir kol demiri kadar da ağır görünen, iri eline bakarak; o elin içinde Claire’in kemikleri ve boğumları narin, ince, düzgün parmakları var. “Almanlar tek tek fena insanlar değiller. Ama üç Almanı bir odaya koydun mu, bu canım dünyaya veda edebilirsin.” (Philip Roth)

Arzu Profesörü

Philip Roth

Çev.: Püren Özgören

MonoKL

S.: 208

TAŞTAKİ DİKİŞ İZİ

Herkes en az iki dil biliyor ne mutlu

Herkes birkaç insan, birkaç cennet, birkaç ömür

Bense hep yarım ağız konuşuyorum

Dilim pek dönmüyor, hem utanıyorum

Bir ömrüm daha olsa sıkılırım diye düşünüyorum

Taştaki Dikiş İzi

Devrim Horlu

İthaki Yay.

S.: 120

SAHTE YÜZLER TOPLULUĞU

Daha önce Kafka Paris’te adlı romanını yayınladığımız Xavier Mauméjean, bu kez Sigmund Freud’un “karıştığı” bir polisiye vaka ile karşımıza çıkıyor. Ünlü ruhbilimci, varlıklı bir ailenin davetlisi olarak Amerika’ya gelir ve son derece güç bir kayıp vakasını çözmeye koyulur. Eğlenceli, akıcı, edebi, psikolojik değeri yüksek bir roman, Sahte Yüzler Topluluğu.

Sahte Yüzler Topluluğu

Xavier Maumejean

Çev.: Özlem Altun

Alakarga Sanat Yay.

S.: 264

