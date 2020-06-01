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    Yeni çıkanlar - 01 Haziran 2020

    Bu haftanın yeni çıkan kitaplarını sizler için derledik.
    • Özel İçerik
    • 01.06.2020 - 15:36
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    Yeni çıkanlar - 01 Haziran 2020

    Yeni çıkanlar raflardaki yerini aldı. Bu hafta da ilginizi çekecek kitapları sizler için listeledik.

    haftanın yeni çıkan kitapları

    MOLEKÜLER KIZIL

    … Zihin ve beden emekçilerine bir Siborg Enternasyonali çağrısı yapıyor Wark: “Antroposenin bütün işleyişlerini dağıtacak araçlara ve iradeye hayal gücünde zaten sahip olan bir Enternasyonal. Eskisinin yıkıntıları üzerinde yeni canlı dünyayı inşa etmekten başka yapacak bir şeyi olmayan bir Enternasyonal. Bu uygarlığın kalıcı olamayacağını hepimiz biliyoruz. Birlikte yenisini yapalım.”

    Moleküler Kızıl

    Mckenzie Wark

    Çev.: Cemal Yardımcı

    Metis Yay.

    S.: 328

    Kitabı satın almak için tıklayınız: kitap365

    haftanın yeni çıkan kitapları

    BESİN NASIL ÇALIŞIR?

    Mükemmel bir diyet var mıdır? Bir günde sekiz bardak su içmemiz gerekir mi? Gluten tam olarak ne demektir ve neden bu kadar insan kullanımından kaçmaktadır? Medya ne yememiz ve içmemiz gerektiğiyle ilgili yeni keşifler ve güncel tavsiyelerle dolu ama bu iddiaların altında bilimsel bir dayanak var mıdır? Anlaması kolay grafikleri ve ilgi çekici gerçekleriyle ‘Besin Nasıl Çalışır?’, besinin nasıl üretildiğinden size uygun olup olmadığına dair tüm soruları yanıtlıyor.

    Besin Nasıl Çalışır?

    Dorling Kindersley

    Çev.: Mehmet Gürsel

    Alfa Yay.

    S.: 256

    Kitabı satın almak için tıklayınız: kitap365

    haftanın yeni çıkan kitapları

    GÜRÜLTÜ ÇAĞINDA SESSİZLİK

    Norveçli kâşif Erling Kagge’den sessizlik üzerine büyüleyici bir anlatı… Kagge Gürültü Çağında Sessizlik’te şehrin gürültüsünden, kalabalıklardan, teknolojiyle çevrelenmiş hayatlarımızdan ve yorulmak nedir bilmeyen zihinlerimizden sıyrılıp sessizliğe nasıl sığınabileceğimizi anlatıyor. Sessizlik nedir? Nerede, nasıl bulunur? Ve neden önemlidir? Kagge bu soruların cevaplarını bulmak için kendi deneyimlerinden yola çıkarak bizlere dünyayı dışarıda bırakmanın keyfini öğretiyor, sessizliğin gücünü hissetmemiz için çağrıda bulunuyor.

    Gürültü Çağında Sessizlik

    Erling Kagge

    Çev.: Nezihat Bakar Langelang

    Alfa Yay.

    S.: 124

    Kitabı satın almak için tıklayınız: kitap365

    haftanın yeni çıkan kitapları

    İÇİMDEKİ YOLCU

    Şebnem Akarsu kurumsal yaşamına son verip çıktığı bir yolda zamanın süzgecinden geçen iç dökümleri ve kayıtları ile karşınızda. bu kayıtların sizin kalbinize, yani denize akacak yolunu açabilmiş olmaktan kulübümüz adına çok mutluyum. Belki de varlığımızın nedeni bu: denize giden yolları açmak!

    İçimdeki Yolcu

    Şebnem Akarsu

    Artemis Yay.

    S.: 200

    Kitabı satın almak için tıklayınız: kitap365

    haftanın yeni çıkan kitapları

    HODAN - TERK EDİLMİŞ SOFRALAR

    “Terk Edilmiş Sofralar” üçlemesinin ilkinde Hodan’ın 1938’den 1980’lere uzanan yaşamöyküsü Yarıcı’nın kaleminde yapısal, anlatımsal, dilsel inceliklerle dolu bir gerçekliğe bürünüyor. Doğan Yarıcı edebiyatın her şeyden önce bir dil ve anlatım olayı olduğunu güçlü bir biçimde duyuruyor.

    Hodan – Terk Edilmiş Sofralar 1

    Doğan Yarıcı

    Yapı Kredi Yay.

    S.: 260

    Kitabı satın almak için tıklayınız: kitap365

    haftanın yeni çıkan kitapları

    GERİSAYIM KENTİ

    Kıyamet Polisi üçlemesi, serinin ikinci kitabı Gerisayım Kenti’yle devam ediyor… Kıyamet Polisi üçlemesinin Philip K. Dick ödüllü ikinci cildi Gerisayım Kenti kıyametin eşiğinde bambaşka bir gizem sunuyor ve Hank Palace bir kere daha “katil kim” sorusunun ötesiyle yüzleşiyor: Biz insanlar, birbirimize ne borçluyuz? Çöken bir medeniyette verdiğimiz sözlerin anlamı kalır mı? Neden sonumuzu bile bile yaşamaya devam ediyoruz?

    Gerisayım Kenti

    Ben H. Winters

    Çev.: Şefika Kamcez

    İthaki Yay.

    S.: 264

    Kitabı satın almak için tıklayınız: kitap365

    haftanın yeni çıkan kitapları

    HER GÜN PERŞEMBE OLSA

    Attilâ Şenkon’un, 1991 Akademi Kitabevi Öykü Özendirme Ödülü’nü alan bu ilk kitabı, gerçek ile masalın, var ile yokun arasında erimiş incecik çizgide gezinen kısacık ve duygu dolu öykülerden oluşuyor. Her Gün Perşembe Olsa, otuz yıl önce kaleme alınmış olmasına rağmen güncelliğini hiç yitirmemiş öykülerin kitabı.

    Her Gün Perşembe Olsa

    Attila Şenkon

    İletişim Yay.

    S.: 87

    Kitabı satın almak için tıklayınız: kitap365

    haftanın yeni çıkan kitapları

    BAKIŞIN RİTMİ

    Kaygıların, öfkelerin, hayal kırıklıklarının, utançların, kederlerin, beri yandan hayranlıkların, sevinçlerin, tesellilerin, dert ortaklıklarının portreleri. Memleketin bir meşrepler haritası. Huylarımızın aynaları. Başlı başına, edebi zevkle okunacak denemeler...

    Bakışın Ritmi

    Ahmet Tulgar

    İletişim Yay.

    S.: 245

    Kitabı satın almak için tıklayınız: kitap365

    haftanın yeni çıkan kitapları

    BALKON SEFASI

    İsmail Saymaz, bazen bir Erzurum türküsünün soluğunu ya da Karadeniz’in yerinde duramayan rüzgârını İstanbul’un baş köşesine getiriyor; bazen de İstanbul’un hovardalıklarını, neşesini ve rengini tutup memleketin dört bir yanına salıveriyor. Ruhunu Kore Dağları’nda yaralayanların, ürkek gözlerle sinema perdesine bakanların, ilkokul günlerini hiç unutamayanların, büyük şehri görünce sudan çıkmış balığa dönenlerin, aşktan uykusu kaçanların, nabzı devrim hayaliyle atanların ve ömrünü bir fıkra gibi yaşayıp bir ağıtla bitirmek zorunda kalan insanların hikâyeleri… Balkon Sefası , memlekete sevdalı kelimelerle yazılmış öyküler…

    Balkon Sefası

    İsmail Saymaz

    İletişim Yay.

    S.: 124

    Kitabı satın almak için tıklayınız: kitap365

    haftanın yeni çıkan kitapları

    AYRILIK ÇEŞMESİ SOKAĞI

    Selçuk Altun romanlarının bildiğimiz muzip ve gizemli atmosferine kör bir Osmanlı çeşmesinin tanıklığında davet ediliyoruz. Romanın iki ana karakterini bekleyen büyük sırra doğru yaklaşırken, ustaca aktarılan ilginç yan hikâyelerle pek çok tarihi olaya, kişiye, sanat yapıtına kısacası hayata dair bilgilerle de donanıyoruz.

    Ayrılık Çeşmesi Sokağı

    Selçuk Altun

    İş Bankası Kültür Yay.

    S.: 148

    Kitabı satın almak için tıklayınız: kitap365

    haftanın yeni çıkan kitapları

    İKTİDARLARIN SOFRASI

    Siyaset bilimi profesörü, sosyolog, yemek ve mutfak kültürü araştırmacısı, gurme Artun Ünsal’ın, geniş ve disiplinlerarası birikimiyle, yaklaşık 10 yıllık bir çalışma sonucunda ortaya koyduğu İktidarların Sofrası gerek hacmi gerek içeriğiyle bir başyapıt.

    İktidarların Sofrası

    Artun Ünsal

    Everest Yay.

    S.: 832

    Kitabı satın almak için tıklayınız: kitap365

    haftanın yeni çıkan kitapları

    ARZU PROFESÖRÜ

    “Herkesi öldüremezlerdi tabii,” diyor Bay Barbatnik. “Bunu biliyordum. Geride birileri kalmalıydı; tek bir kişi bile olsa. Ben de kendime, işte bu kişi ben olacağım, dedim. Beni yolladıkları kömür madeninde onlar için çalıştım. Polonyalılarla birlikte. Gençtim, güçlüydüm. Maden benimmiş, babamdan miras kalmış gibi çalıştım. Kendime, yapmak istediğim işin bu olduğunu söylüyordum. Bu işi çocuğum için yaptığımı söylüyordum. Sırf akşama kadar dayanabileyim, sağ kalabileyim diye, her gün kendime farklı bir şey söylüyordum. Ve bu şekilde sağ kaldım. Ansızın Ruslar dört bir yandan, hızla gelmeye başlayınca, Almanlar bizi toplayıp sabahın üçünde yola düzdüler. Günlerce, günlerce, günlerce yürüdük, sonunda günleri saymayı bıraktım. Bu böylece sürüp gitti, insanlar her yanda yere yığıldı; kendime yine, eğer tek bir kişi sağ kalacaksa, bu ben olacağım dedim. Ama artık bir şekilde anlamıştım: Gittiğimiz hedefe varsam bile, oraya vardığımızda, konvoydan geriye kalanları vuracaklarını anlamıştım. Bunun üzerine, Tanrı bilir nereye doğru, bir an durup dinlenmeksizin, haftalardır, haftalardır süren yürüyüşten kaçtım. Ormanda saklandım, geceleri ortaya çıktım, Alman çiftçiler beni doyurdu. Evet, doğru söylüyorum,” diyor, mum ışığında neredeyse bir kürek kadar geniş, bir kol demiri kadar da ağır görünen, iri eline bakarak; o elin içinde Claire’in kemikleri ve boğumları narin, ince, düzgün parmakları var. “Almanlar tek tek fena insanlar değiller. Ama üç Almanı bir odaya koydun mu, bu canım dünyaya veda edebilirsin.” (Philip Roth)

    Arzu Profesörü

    Philip Roth

    Çev.: Püren Özgören

    MonoKL

    S.: 208

    Kitabı satın almak için tıklayınız: kitap365

    haftanın yeni çıkan kitapları

    TAŞTAKİ DİKİŞ İZİ

    Herkes en az iki dil biliyor ne mutlu
    Herkes birkaç insan, birkaç cennet, birkaç ömür
    Bense hep yarım ağız konuşuyorum
    Dilim pek dönmüyor, hem utanıyorum
    Bir ömrüm daha olsa sıkılırım diye düşünüyorum

    Taştaki Dikiş İzi

    Devrim Horlu

    İthaki Yay.

    S.: 120

    Kitabı satın almak için tıklayınız: kitap365

    haftanın yeni çıkan kitapları

    SAHTE YÜZLER TOPLULUĞU

    Daha önce Kafka Paris’te adlı romanını yayınladığımız Xavier Mauméjean, bu kez Sigmund Freud’un “karıştığı” bir polisiye vaka ile karşımıza çıkıyor. Ünlü ruhbilimci, varlıklı bir ailenin davetlisi olarak Amerika’ya gelir ve son derece güç bir kayıp vakasını çözmeye koyulur. Eğlenceli, akıcı, edebi, psikolojik değeri yüksek bir roman, Sahte Yüzler Topluluğu.

    Sahte Yüzler Topluluğu

    Xavier Maumejean

    Çev.: Özlem Altun

    Alakarga Sanat Yay.

    S.: 264

    Kitabı satın almak için tıklayınız: kitap365

    *

    Damla Karakuş

    [email protected]

    Instagram: biyografivekitap

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