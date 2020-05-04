Yeni çıkanlar - 04 Mayıs 2020

Bu haftanın yeni çıkan kitaplarını sizler için derledik.

Yeni çıkanlar raflardaki yerini aldı. Bu hafta da ilginizi çekecek kitapları sizler için listeledik.

AYŞEGÜL’ÜN GÜNCESİ

Yaşadığı zorluklara, acılara, her şeye rağmen umudunu yitirmeyen serebralpalsi hastası Ayşegül'ün gerçek hayat hikâyesi...

Ayşegül’ün Güncesi

Ayşegül Gökgül

Ares Kitap

S.: 120

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TAKIMYILDIZI

Bir pazartesi sabahı on yedi yaşındaki Patrick Furey’nin intihar haberi okuduğu okulun yalandan, yargılamalardan, sırlardan ve aşağılamalardan örülü duvarları arasında kulaktan kulağa yayılır ve dokunduğu herkesi bir iç hesaplaşmaya sürükler. Ta ki tek boynuzlu atlar gökten bir lütuf gibi inene kadar...

Takımyıldızı

Suzette Mayr

Çev.: Sevda Deniz Karali

Ayrıntı Yay.

S.: 304

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YAZARLIK ATÖLYESİ

“Yazarlık Atölyesi / Eleştirmen ve Editör Not Defteri” kitabında iyi bir yazar olabilmek için gerekli olan “nitelikli okuma”nın püf noktalarını bulacak ve iyi bir editör olma yolunda ilk adımı atacaksın…

Yazarlık Atölyesi / Eleştirmen ve Editör Not Defteri

Esra Avgören

Martı Çocuk Yay.

S.: 96

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TERLİKLİ KIZ 2

İşte bu yüzden, Belçin’in hikayesi bitmedi. Sadece yarım kaldı. Bir “sona” ulaşmak için değil, “tamamlanmak” için, kaldığı yerden devam etti. Şimdi her şeyin, ortaya çıkma zamanı. Dostluğun ve kardeşliğin, sadakatle olan imtihanı hiç bu kadar zor olmamıştı. Peki ya aşk… Bu savaşın içinden sağ mı çıkacaktı? Yoksa yakıp yıkacak mıydı?

Terlikli Kız 2

Zeynep Burçin Abay

Trend Yay.

S.: 284

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İNSAN TOZU

Bir seçim yapmak zorunda kalsaydınız hangisini tercih ederdiniz? Doğa ana mı? Bilim ve teknoloji mi? Auva gezegeninde yaşayan iki insan türü kıyamet yaklaşırken hayatta kalabilmek adına ellerinden geleni yapmak zorundaydılar. Teknolojide muazzam seviyelere ulaşmış olan Baytlar ve doğal yaşamdan kopmamış Betekler bu süreçte iş birliği yapabilecekler mi?

İnsan Tozu

Levent Uysal

Cinius Yay.

S.: 311

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KUYRUKNAME

Bu satırları, “deli” diyerek küçümsediğiniz Sultan İbrahim’in saltanatında yaşayan bir ihtiyara yazıyorum. Sahip olduğun hüner, insanlara bir lütuf gibi gelecek. Avlayacağı geyiğin ne düşündüğünü anlamaya çalışan bir avcı çalacak kapını mesela. Define sandığının anahtarını yutan bir maymunu ikna etmeni isteyecekler. Kuşlardan uçmanın sırrını öğrenmen için zorlayacaklar seni. Tilkileri kendilerine hoca olarak tutup çakallara savaş açacaklar. Ayılarla raks ederek keyif çatmanın hayalini kuracaklar…

Kuyrukname

Peren Ercan

Kent Kitap

S.: 167

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KUŞLAR AĞACI

Kuşlar Ağacı, Aymaz’ın başından geçen dramatik olayları konu edinir. Aymaz, iki metrelik devasa vücudu, yarım aklı ve çocuksu yüreğiyle geçmişe dair kırıntıların izini sürmeye çalışırken, “Ben kimim?” sorusuna da cevap bulmak istemektedir. Önyargılarla ve kulaktan dolma bilgilerle hareket eden bir toplumda Aymaz’a yol gösteren tek şey ise kendi içsesidir. Aymaz kim? Katil mi ya da masum mu? Yoksa deli rolüne bürünmüş bir canavar mı?

Kuşlar Ağacı

Murat Ali Ersan

Dorlion Yay.

S.: 182

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AV

… Kanat çırpışlarının yarattığı rüzgâr, gagasının açtığı yaraların acısını dindirmeye yetmiyordu. Bir tuhaflık vardı. Ya baygın olmalıyım ya da uykuda... Uyanık olsam tepip kırmaz mıydı bu kuşun kanatlarını, benim fırtınalı düşüncelerim?

Av

Cem Savran

Kitapyurdu Doğrudan Yay.

S.: 356

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BİR ÖĞRETMENİN PENCERESİNDEN

Bu kitapçıkta emekli bir öğretmenin etkilenmiş olduğu bazı olayları, duygusal durumları ve kazandığı bilgi ve fikirlerden yansımaları okuyacaksınız. Bu eser öğretmenin yaşam öyküsü değildir; öyle olsaydı, baştan sona yaşadıklarını atlamadan yazardı. Kendini incitmiş olan pek çok olayı, kimseleri kırmamak adına kitabına almamıştır. Betimleme bir sanattır ve her kişinin becerebileceği bir iş de değildir. O nedenle yazılar oldukça yalın ve özellikle anılar gerçeğe bağlı kalınarak kaleme alınmıştır.

Bir Öğretmenin Penceresinden

Mustafa Kalaycı

Gece Kitaplığı

S.: 299

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Damla Karakuş

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