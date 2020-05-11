Yeni çıkanlar - 11 Mayıs 2020

Bu haftanın yeni çıkan kitaplarını sizler için derledik.

Yeni çıkanlar raflardaki yerini aldı. Bu hafta da ilginizi çekecek kitapları sizler için listeledik.

MICHAEL JORDAN

Michael Jordan’ın efsane kariyeri onun ilk NBA oyunundan otuz beş yıl sonra onunla birlikte oynamış, ona karşı mücadele etmiş oyuncular ve ona koçluk yapmış isimler tarafından anlatılıyor. Kitabı okurken Jordan’ın kimsede olmayan büyüleyici oyun tarzını, kendini basketbola adayışını, cesaretini, yorulmak bilmez, pes etmeyen kişiliğini ve onun neden tüm zamanların en iyi basketbolcusu olduğunu anlayacaksınız.

Michael Jordan – Tüm Zamanların En İyisi

Sam Smith

Çev.: Ayşe Nalan Tümay

Martı Yay.

S.: 352

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YEŞİLİN KIZI ANNE

L. M. Montgomery’nin ölümsüz kaleminde hayat bulan ve son dönemde Anne with an E isimli Netflix dizisine de ilham olan Yeşilin Kızı Anne, küçük bir kızın yüreğinin penceresinden nesillerdir insanlara umudu, sevmenin gücünü ve hayallerin güzelliğini anlatıyor.

Yeşilin Kızı Anne

L. M. Montgomery

Çev.: Filiz Çakır

Koridor Yay.

S.: 408

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ASTIKTAN SONRA

Üstat Glokta kendini zor bir durumun içinde bulmuştu. Üstadı olması için gönderildiği Dagoska şehri Güney’in en büyük imparatorluğu tarafından kuşatılmıştı. Şehrin içi hain kaynıyor, bir yandan da kendisinden önceki Üstat’ın hangi şartlar altında ortadan kaybolduğunu bulması gerekiyordu. Bir de şehri kurtarması. Ancak hiçbir müttefikine güvenemezken bunu nasıl yapacağına dair en ufak bir fikri yoktu…

Astıktan Sonra – Kadim Kanunlar II. Kitap

Joe Abercrombie

Çev.: Barbaros Bostan

İthaki Yay.

S.: 568

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MEKANİK

Adım Jax. Bu ismi bana efendilerim bahşetti. Ben bir köleyim. Şimdilik.

Spekülatif kurmacanın usta yazarı Ian Tregillis’le tanışın. Fonda felsefi punk gösterisi var. Karşınızdaysa simya düşleri, mekanik adamlar ve olası gelecek. Asimov’un izinde Tregillis, robotiksle tarihi kurmacayı birleştiriyor. Özgür irade ve insanlığı sorguluyor. Mekanik yalnızca bir başlangıç…

Mekanik

Ian Tregillis

Çev.: Algan Sezgintüredi

April Yay.

S.: 440

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DOĞAYA FISILDAYAN ÇOCUKLAR

Çiftlikte, kalabalıktan uzakta yaşayan Andrea, disleksik olduğunu öğrenmesi dışında, sıradan bir yaz geçireceğini sanır. Oysa tatil kiracıları Nico ve ailesinin çıkagelmesiyle günleri ummadığı kadar renklenir. İki arkadaş kırlarda koşuşturur, keşifler yaparlar. Bir gün Nico ona, çiçeklerle ilgili kimseye anlatmadığı bir sırrını açınca, gizemli bir arayışa girerler. Doğanın diliyle konuşmak ve mutluluk arasında gerçekten bir bağ var mıdır?

Doğaya Fısıldayan Çocuklar

Luigi Ballerini

Çev.: Tülin Sadıkoğlu

Günışığı Kitaplığı

S.: 100

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ŞAHİTLERİM

20. yüzyılın oluşmasına siyasi, dinî ve estetik planda katkıda bulunmuş büyük entellektüeller tarafından Garaudy'ye gönderilmiş olan bu mektuplar, çağımızı anlama açısından son derece kıymetli belgelerdir.

Tarihî belge niteliğindeki bu eserde Romain Rolland, diyalog ve iman; Sartre, Marksizm-varoluşçuluk ilişkileri; Levy-Strauss, Marksizm ve yapısalcılık konularındaki düşünceleriyle çağımızı “içeriden” tahlil ediyorlar.

Daha pek çok ünlünün çeşitli konulardaki değerlendirmelerinin yer aldığı bu kitapta Garaudy'nin fikir çizgisinde ve umut projesinde hiçbir sapma olmadığı da gözler önüne seriliyor.

Şahitlerim

Roger Garaudy

Çev.: Cemal Aydın

Timaş Yay.

S.: 224

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SONRA GİYDİRİR AŞK ESVABINI

Romanları ve oyunculuğu ile Türkiye’de ve dünyada büyük ilgiyle takip edilen Bahadır Yenişehirlioğlu özel baskılı ilk şiir kitabında hayata, inanca ve aşka dair duygu dolu şiirleriyle çıkıyor okurlarının karşısına… Görsel ve işitsel bir şölen olarak tasarlanan Sonra Giydirir Aşk Esvabını’da 50’yi aşkın şiir yer alıyor. Kitaptaki şiirlerden bazıları her biri için ayrı ayrı bestelenen müziklerle Bahadır Yenişehirlioğlu tarafından seslendirildi. Sözün ve müziğin gücünü bir araya getiren bu çalışmada, kitabın içine yerleştirilmiş QR kodlarla seslendirilen şiirlere eriştiğinizde çok farklı bir okuma deneyimi yaşayacaksınız.

Sonra Giydirir Aşk Esvabını

Bahadır Yenişehirlioğlu

Timaş Yay.

S.: 80

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BİR CANAVAR YARATTIK

Arda, ailesiyle birlikte bir sahil kasabasında yaşıyordu. Yazın ortasındalardı ama insanı yoran sıcak hava dalgası bile Arda’yı, dışarı çıkmaktan vazgeçiremezdi. Arkadaşları Koray, Zeynep, Aziz ve Şule ile en sevdikleri şey, mahalledeki boş evde zaman geçirmekti. Ve bir proje üzerinde çalışıyorlardı. Dünyanın en dayanıklı ve bol ürün veren asmalarını yetiştirmek için kolları sıvamışlardı. Aralarındaki dostluk yaşadıkları aksiliklerle sınanırken hayatlarına giren yeni insanlarla yazları hiç ummadıkları gibi geçecekti. Peki ya süper asmalar? Onlara ne olacaktı?

Bir Canavar Yarattık

Nehir Yarar

İthaki Çocuk

S.: 160

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SİYAH NEFES

Yolu esrarengiz bir şekilde lanetli bir kasabaya düşen Nil, kendini açmazlarla dolu bir mücadelenin içinde bulur. Bir yandan geri dönmeye çalışırken, bir yandan da karşısına çıkan engelleri aşıp kasabanın kötü kaderini sona erdirmek için uğraşır. Hayatının aşkı Kayra’yı bulmasıyla bu kötülükler diyarı bir masala dönüşmeye başlar... Aşk lanetli kasaba için kurtuluş mudur yoksa yeni bir kaosun habercisi mi? Hiç beklenmedik bir anda, anlaşılmaz bir kazayla kendini lanetli bir kasabada bulan Nil, buradan bir çıkış yolu bulabilecek midir yoksa hayatının aşkına sahip çıkmak için gerçek dünyasından vazgeçip kasaba için mücadele mi edecektir? Gülşah Elikbank bu kitabında yepyeni bir dünya aralıyor ve okurunu aşk, nefret, sevgi, dostluk, aile kavramlarının anlamını bulmaya çağırıyor.

Siyah Nefes

Gülşah Elikbank

Kara Karga Yay.

S.: 568

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MAKİNELİ KAFANIN HİKÂYESİ

Kayıp Kitaplar Kütüphanesi’nde Bir Osmanlı Polisiyesi! Unutulmuş bir yazarın zamanı aşan polisiye öyküleri ilk kez Latin harfleriyle okurla buluşuyor! İskender Fahrettin Sertelli nam-ı diğer Behlül Dânâ deyince aklınıza İstanbul’un Arsen Lüpen’i Ele Geçmez Kadri, Türk Polis Hafiyesi Yılmaz ya da Şeytan Hadiye isimleri gelmiyorsa çok şey kaybediyorsunuz. 1930’lu yılların popüler polisiye yazarı İskender Fahrettin Sertelli’nin daha önce Latin alfabesine aktarılmamış öykülerinin yer aldığı bu seçki, hayal dünyası karşısında şaşıp kalacağınız bu yazarla tanışmak için büyük fırsat. Çok yönlü bir sanatçı olarak daima üreten ve halkı aydınlatmaya çalışan, 1943 yılında henüz 48 yaşında hayata gözlerini yuman Sertelli’nin İngilizce “dime novel” olarak anılan, çok değerli araştırmacı yazar Erol Üyepazarcı’nın verdiği adıyla da “onparalık öyküler” türünde yazmış olduğu üç ayrı polisiye serisinden üç karakter olan Şeytan Hadiye, Amerika’da bir Türk Polisi Yılmaz ve Ele Geçmez Kadri’nin öyküleri Makineli Kafa’nın Hikâyesi’nde bir araya geliyor.

Makineli Kafanın Hikâyesi

İskender Fahrettin Sertelli

Kara Karga Yay.

S.: 120

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FINDIKLI PASTA

Anne Sincap özel bir gün için bir sepet dolusu fındık toplamıştı. Sormadan almak hoş bir davranış değildir ama Sincap Şakacı ile Kuzgun Neşeli sadece birkaç tane alırsa sorun olmaz, değil mi? Ama o da ne? Fındıklar çok çabuk bitti! Ve şimdi onlar için neler olduğunu itiraf etmek çok korkutucu!

Genç yazar Benas Bėrantas ve çizer Vilija Kvieskaitė’nin bu ilk kitabı, hem küçük okurların hem de onlara doğru yolu gösteren büyüklerin gönlünü kazanacak.

Fındıklı Pasta

Benas Berantas

Çev.: Nilay Öztürk

İthaki Çocuk

S.: 40

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HAYALET ÖYKÜLERİ

Hayalet Öyküleri’nde antika bir düdüğün dünyaya çağırdığı korkutucu ruhların, ölümcül bir lanetten kurtulmaya çalışan insanların, kasabaya dehşet salan yaratıkların, gündüz kaybolup gece ortaya çıkan odaların ve intikam için geri dönen cadıların anlatıldığı karanlık öykülerle karşılaşacaksınız.

Hayalet Öyküleri

M. R. James

Çev.: Damla Karadeniz

İthaki Yay.

S.: 176

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Damla Karakuş

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