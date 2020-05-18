Yeni çıkanlar - 18 Mayıs 2020

Bu haftanın yeni çıkan kitaplarını sizler için derledik.

Yeni çıkanlar raflardaki yerini aldı. Bu hafta da ilginizi çekecek kitapları sizler için listeledik.

ONU BEKLİYORUM

Bekliyorum ve Büyük Ateş, Suat Derviş külliyatının önemli parçalarından olan bu iki romanın, tefrika edildikleri 1930’lu ve 50’li yıllardan bugünlere ulaşıp okurla buluşması heyecan verici… İki romanda da duygularının ve hislerinin peşinden giden, giderken tökezleyen ve hüsrana uğrayan kadınların hikâyesi anlatılır. Onu Bekliyorum’da sanatıyla yaşamak isteyen Suzan ve Büyük Ateş’te yaşayamadığı bir hayatın hayaliyle kavrulan Fazilet’le kadınların erkekler dünyasında kendi hikâyelerini yazma mücadelesini okuruz. (Sevdagül Kasap)

Onu Bekliyorum

Suat Derviş

İthaki Yay.

S.: 344

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BİR ÖMÜR RAMAZAN

ÖMRÜ RAMAZAN OLANIN AHİRETİ BAYRAM OLUR…

Kemal Özer, modern dünyanın dayattıklarına inat Ramazan ruhuna uygun beslenme anlayışını sofralarımızın başköşesine buyur ediyor. Bu sofra sadece bir arınma değil aynı zamanda ebedî bir bayramın müjdecisi…

Bir Ömür Ramazan

Kemal Özer

Ketebe Yay.

S.: 216

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CAM HÜCRE

Genlerine kazınmış kötülükten kaçabilir misin? On yedi yaşındaki Lucas Marshall’ın test sonucu pozitifti ve artık herkesin gözünde potansiyel bir suçludan fazlası değildi. Ruhunu paramparça ettikleri testlerden ve hapsedildiği tesisin akıl almaz yalıtılmışlığında geçirdiği iki aydan sonra tek istediği evine dönmekti. Ancak tesisin ipliğini pazara çıkarmaya ve içerideki arkadaşlarını kurtarmaya yeminli bir grubun kötü bir sürprizi vardı. Araçları uçurumdan yuvarlandığında sadece oda arkadaşı Chris ve kendisi kurtulabilmişti. Eğer kaçarlarsa son şanslarını kaybedecekler, geri dönerlerse kimsenin kazanamayacağı bir savaşa gireceklerdi. Tüm testler binadaki herkesin birer cani olduğunu işaret ederken kime güvenebilirdi?

Cam Hücre

Trisha Leaver, Lindsay Currie

Çev.: Melda Dinçel

Yabancı Yay.

S.: 216

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KUM

Son yılların en önemli bilimkurgu serilerinden WOOL’un yazarı Hugh Howey’den yepyeni bir kıyamet sonrası roman… Eski dünya kumların altında kaldı. Hareket eden, yer değiştiren, çöken kumların üstündeki vahşi yeni dünyaysa eskisinden daha zalim. Dinmeyen rüzgârların ve korkunç kumların yaşamı kontrol ettiği kasabalarında dört kardeş, anne ve babalarının onları terk etmesinden sonra tek başlarına. Böyle bir dünyanın en saygı duyulan mesleği ise babalarının da yaptığı “kum dalgıçlığı”. Dört kardeşten biri olan Palmer, kendini kanıtlamak ve hayatını kazanmak için yaşına göre oldukça tehlikeli bir göreve hazırlanıyor: Kumulların altına dalarak çok derinde olduğuna inanılan efsanevi, eski dünya şehrini keşfetmek. Fakat bu zorlu dalış sadece Palmer’ın değil yaşadığı tüm kasabanın dünyasını yerle bir edecek…

Kum

Hugh Howey

Çev.: Cihan Karamancı

İthaki Yay.

S.: 344

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YAŞASIN ARTIK İŞSİZİM

Bu kadar güzel dibe vurulur muydu? İnsan kendini böyle şaşaalı, böyle gösterişli kör kuyulara atıp da batırabilir miydi? Karaca’nın trajikomik hikâyesini okurken kahkahalara boğulacak, zaman zaman hüzünlenecek, ama mutlaka kendinizden bir şeyler bulacaksınız. En önemlisi de bu kitapta anlatılanlar umut olacak size. Zor zamanlarınızda elinizi tutan bir dost eli, yüzünüzde tebessüm olacak…

Yaşasın Artık İşsizim

Özlem Açar

Müptela Yay.

S.: 248

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SALVADOR ALLENDE

Allende deneyimi dünya tarihinin çok kritik bir dönüm noktasına rastlar. Vietnam Savaşı’nın şiddetlenerek sürmesi Amerikan toplumunda bir radikalleşmeye yol açmıştı. Latin Amerika’da ise bir toplumsal canlanma dönemi yaşanıyordu. Amerika, 1967 Savaşı’ndan sonra Ortadoğu ve Arap dünyasından tecrit olmuştu. Üçüncü Dünya hareketi doruk noktasını yaşıyordu. Öte yandan 1968 olayları Avrupa’da bir radikalleşmeyi beraberinde getirmişti. Şili olayı, sosyalistlerin ve komünistlerin güçlü olduğu Avrupa için de bir ilham kaynağı olabilirdi…

Salvador Allende

Turan Tektaş

Parola Yay.

S.: 256

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TABİAT GÜNLÜĞÜ

4 Mevsimlik Bir Doğa Gözlem Rehberi: Tabiat Günlüğü!

Doğa ile yeniden bağ kurmaya her zamankinden çok ihtiyacımızın olduğu zamanlardayız. Doğanın kucağında zaman geçirdiğimizde kendimizi daha iyi hissediyoruz. Etrafımızı tüm duyularımızla nasıl deneyimleyeceğimizi unuttuk ancak doğayı hissetmenin yaşı yok. Doğayı keşfederken aslında kendimizi keşfediyoruz. İşte Tabiat Günlüğü 4 mevsim boyunca bu keşifte sana yardımcı olacak kılavuz bilgilerle dolu bir gözlem arkadaşı…

Tabiat Günlüğü

Sümeyye Ceylan, Güliz Gerdan, Şule Yavuzer, Nesibe Özdabak

USTURLAB

S.: 144

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AYKIRI BEYİNLER, ACAYİP İLİŞKİLER

Her şeyin daha fazlasını istemek ya da her şeyin daha büyüğüne sahip olmak arzusu bir yaşam amacına dönüştüğünde sadece tüketmeye odaklı bir reflekse neden olur ki bu da günün sonunda yıkıma, doyumsuzluğa ve mutsuzluğa yol açar. İlişkileri de tüketir, düşünceleri ve hisleri de... Oysa hayat basitleştiğinde kolaylaşır… Diplomat, işadamı, yazar Mehmet Öğütçü, ‘Aykırı Beyinler, Acayip İlişkiler’de kafamızı meşgul eden onlarca soruya yanıt arıyor, kişisel deneyimleri ışığında telkinlerde bulunuyor.

Aykırı Beyinler, Acayip İlişkiler

Mehmet Öğütçü

Destek Yay.

S.: 302

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TOM SAWYER'İN MACERALARI

Tom Sawyer’ın Maceraları, Amerikan edebiyatının en sevilen karakterlerinden birinin sahnedeki yerini ilk kez aldığı eserdir. Mississippi Nehri’nin kıyısındaki ufak bir kasabada geçen bu olağanüstü hikâyede Tom Sawyer ile yakın arkadaşı Huckleberry Finn’in hayatı, tehlikeli ve olağanüstü maceralarla hareketleniyor. Twain, onları “terbiye etmek ve eğitmek” için her daim hazır ve nazır bekleyen yetişkinlerin dünyasına masum, cesur çocukluğun gözünden bakıyor. Nesillerdir her yaştan okurun beğenisini kazanan Tom Sawyer’ın Maceraları, umudu ve masumiyeti yaz gününün kokusuyla birleştiren bir roman.

Tom Sawyer’ın Maceraları

Mark Twain

Çev.: Büşra Balcan

İthaki Çocuk

S.: 312

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LİSEDEN ARKADAŞLAR

Severek izlediğimiz dizi ve filmleriyle tanıdığımız Selçuk Aydemir’in kaleminden gençliğinizin geçtiği mahalleye, okul sıralarına, dost sohbetlerine döneceğiniz, içten bir gülümsemeyle sayfaları çevireceğiniz lise sıralarından seslenen roman, Liseden Arkadaşlar, 13. Baskısıyla online kitapçılarda…

Liseden Arkadaşlar

Selçuk Aydemir

Küsurat Yay.

S.: 224

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ÇARŞAMBA ÇİKOLATALARI

Karantina sürecinin hemen öncesinde yayımlanan, sosyal medyada çok sevilen Annenin İçsesi hesabında ürettiği içeriklerle tanıdığımız Aslı Kocaeli’nin kaleminden bir ilk roman Çarşamba Çikolataları, 3. baskısıyla online kitapçılarda!

Çarşamba Çikolataları

Aslı Kocaeli

Küsurat Yay.

S.: 159

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Damla Karakuş

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