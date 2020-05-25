Yeni çıkanlar - 25 Mayıs 2020

Bu haftanın yeni çıkan kitaplarını sizler için derledik.

Yeni çıkanlar raflardaki yerini aldı. Bu hafta da ilginizi çekecek kitapları sizler için listeledik.

DURMUŞ SAATLER DÜKKÂNI

Durmuş Saatler Dükkânı, zaman mefhumuyla meselesi olan, bitmek bilmeyen döngülerden şikâyetçi, üzerine sis çökmüş büyülü öykülerden oluşuyor. Gamze Güller, tekinsizliğine rağmen karanlığın karşı konulmaz cazibesini, sade ve etkileyici bir üslupla anlatıyor.

Durmuş Saatler Dükkânı

Gamze Güller

İletişim Yay.

S.: 107

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ARİFE – EVDE CAT BAŞINA

Bazen kaybolur kedi

Bulamazsın

Ne sesi gelir

Suyu döven dilinin

Ne ağızda çıtırdayışı mamanın

Karılışı da susar kumun

Tırmalanışı da mobilyanın

Duyamazsın

Sonra kedi gelir birden

Kendi sessizliğinin içinden

Kurulur bir köşeye

Siler kayboluşunu tüylerinden

Bakmalara doyamazsın

ve sadece kedilere

‘Neredeydin’ diye

soramazsın

Arife: Evde Cat Başına

Rewhat

Alfa Yay.

S.: 196

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GÜNLERİN SONU

2020 civarında, zatürre benzeri ciddi bir hastalık tüm dünyaya yayılacak, akciğerlere ve bronşlara saldıracak ve bilinen tüm tedavilere direnç gösterecek. Hastalığın neredeyse kendisinden daha kafa karıştırıcı olan gerçek ise, geldiği gibi aniden gideceği, on yıl sonra tekrar atak yapacağı ve sonrasında tamamen ortadan kaybolacağıdır.

Hepimizin aklının bir köşesinde hep şu soru var: Dünyanın sonu ne zaman gelecek ve bu nasıl gerçekleşecek? Amerikalı ünlü medyum Sylvia Browne’un bu kitabı, size bu sorunun cevabına ulaşmada rehberlik edecek…

Günlerin Sonu

Sylvia Browne, Lindsay Harrison

Geoturka Yay.

S.: 230

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İKLİM KAHVERENGİ

Bir kapı açılır karanlıktan; sonu karanlık mı, aydınlık mı bilinmez… Mecbur ediliriz kirli kahverengiye, o kirden arınmak bizim elimizde. Araf, Enes, Alan, Roni, Sterâ ve diğerleri… Bir tarih yazı­yor bu kitapta, bir tarih yazılıyor. Mevsimi kahverengiye çevirmek isteyenlere karşı direnmenin, vazgeçmemenin, dostluğun, aşkın, kültürün ve dilin tarihi. Tüm yaralar sarı­lacak elbet bir gün. “Gözlerim elli kişiyi örten kahverengi battaniyelerde ta­kılı kalıyor. Kirine, kokusuna rağmen sarınmaya mecbur edildiğimiz dikensi battaniyeler. Koyu ve katı bir zamanın hükmü altında sürdüğümüz sancılı hayat gibi. Kahverengi sancılar…”

İklim Kahverengi

Sadık Aslan

Kor Kitap

S.: 368

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DERVE

Hakikatin eğilip büküldüğü, tanınmaz hale geldiği, yalanlarla seyreltildiği bir çağdayız. Tarih ne ki? Coğrafya ne ki? O zaman, işte yeniden destanlara dönüyoruz. Yeniden öğreniyoruz, değer neymiş, korku neymiş, direnç, ihanet, umut, kayıp… Ölüm neymiş. Zeliha’nın, Ruken’in, Delal’in, Meryem’in, Roza’nın, Gulê’nin, Hêja’nın yaşadıkları, anlattıkları, Jînda’ya emanet ettikleri hikâyelerden. Derve bir halkın yüzyıllık tarihine tanıklık etmenin yanı sıra, dinleyen/okuyan herkesin kendi hakikatiyle ilişkilenmesine, onu kurmasına el veriyor. (Aksu Bora)

Derve

Jinda Zekioğlu

Dipnot Yay.

S.: 286

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BUGÜNÜN CADILARI

… Mona Chollet Bugünün Cadıları’nda cadılık yaftasını sahipleniyor. Tüm bu hikâyeyi popüler kültürden ve günümüz dünyasından verdiği örneklerle cüretkâr bir şekilde dillendirerek tabuları yerle bir ediyor, feminist olsun olmasın tüm kadınlara sesleniyor “Cadıların fısıltılarının bizi yönlendirdiği yolu takip edip düşünce dünyamızı ve hayal gücümüzü serbest bıraktığımızda büyük bir coşku bizi bekliyor olacak: cesaretin, isyanın, hayatı olumlamanın, otoriteye kafa tutmanın vereceği coşku.

Bugünün Cadıları

Mona Chollet

Çev.: Z. Hazal Louze

İletişim Yay.

S.: 240

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MIKNATIS-SES

Bir anlam arayışının taşıyıcısı olan ‘mıknatıs-ses’ son kertede yaşamanın gücüne ve yüküne işaret ediyor: Nefes ile düşünce arasındaki ilişki, yaşamı sürdürmek ile bilgi üretmek arasındaki devinim süreklidir. Spiral bir formdur ses. Duyup dinlenen seslerin ve imgelerin rezonansını taşıyan bu kitap da spiral bir şekilde gelişiyor ve öyle sonlanıyor. Onulmaz ses/sizlik arayışımın bir yankısı. Bu yankının vaadi olan ses/sizlik olmasa, kendi iç sesimi ve diğer sesleri dinleyecek gücü bulamazdım.

Mıknatıs-Ses

Nermin Saybaşılı

Metis Yay.

S.: 304

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AY’DAKİ İLK İNSANLAR

H. G. Wells’in “fantastik hikâyelerinden” saydığı, 1901 yılında yayımlandığında C. S. Lewis’i derinden etkileyen Ay’daki İlk İnsanlar, yerçekimini tersine çeviren bir maddeyi keşfettikten sonra Ay’a seyahat eden iki karakterin maceralarını anlatıyor.

Ay’daki İlk İnsanlar

H. G. Weels

Çev.: Zuhal Kılıç Turanlı

İthaki Yay.

S.: 232

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İKİNCİ HAYAT

İkinci Hayat’ta “yer duygusu” üzerine düşünüyor Nurdan Gürbilek. Bir yandan “yer”e, “yurt”a, “ev”e edebiyatın, bazen sinemanın açtığı kapılardan giriyor; kökenlere ve başlangıçlara, kaçanlara ve dönenlere, eve ve sırlarına yakından bakıyor. Diğer yandan anlatı, üslup ve dili bu ana eksen etrafında değerlendiriyor; “dilsel vatan” ve sınırları üzerine düşünüyor… Bugün evin hayatımızın merkezine oturduğu bir dünyada bizi evin gerçek ve mecazi, olumlu ve olumsuz anlamları üzerine düşünmeye çağıran deneme ve fragmanlardan oluşuyor İkinci Hayat.

İkinci Hayat

Nurdan Gürbilek

Metis Yay.

S.: 208

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RUHUN DERİN YARALARI

Yazılarında “yavaşlamayı” salık veren, iç âlemimize dikkat kesilmeye, vicdanın sesini duymaya çağıran Kemal Sayar’ın sözleri, tüm dünyayı sarsan karantina günlerinde de ruhlara şifa âdeta. Dünya her birimizi tedirgin eden bir “felaketler çağı”na girmiş görünüyor. Ruhun yaraları derinleşiyor. Şimdi şu soruları sormanın tam zamanı: Hayatın şamatası dindiğinde sana anlam verecek olan şey nedir? Öncelik saydıkların gerçekten de öne alman gerekenler miymiş? Madem şimdi makam ve para peşinde koşmak anlamsız, o halde hayatına değer veren ne kaldı?

Ruhun Derin Yaraları, kendimizi ve dünyayı sorgulamaya çağıran, bizi can evimize buyur eden bir kitap.

Ruhun Derin Yaraları

Kemal Sayar

Kapı Yay.

S.: :296

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SARHOŞLARIN PERŞEMBESİ

Jaklin Çelik, arafta kalmanın çaresizliğini, yoksulların işaret dilini, yaşamın ortasında sınır çizgisi gibi duran saklı şarap mahzenlerini insanın yüreğine dokunan, sokulgan ve ince bir üslupla anlatıyor. Sarhoşların Perşembesi, son dönemlerin en özgün ve sarsıcı romanlarından biri. Kutsanmış bir ayyaş ayaklanması!

Sarhoşların Perşembesi

Jaklin Çelik

İletişim Yay.

S.: 138

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BEN KAZANMADAN BİTMEZ

Sen kazanmadan bitmeyecek bu hikâye... Çünkü kaybetmek için doğmadın. Bunun ne doğaya, ne evrene, ne de ilahi sisteme bir faydası var. Kazanmayı hak etmek üzere yaratıldın. Bu yüzden hep kazanmaya zorlamaya devam edecek seni sistem. İş ki, nasıl kazanmak gerektiğini bil. Hayat bir ödül değil, bir hak ediştir. Hayatı hak edenindir mutluluk ve düzen.

Ben Kazanmadan Bitmez

Bircan Yıldırım

Destek Yay.

S.: 240

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YALNIZILIĞIN SONU

Yalnızlığın Sonu, üç kardeşin parçalara ayrılmış hayatlarından hareketle anlatılan bir aile öyküsü. Kaybedilen ve asla unutulmayacak anıların gücü üzerine çarpıcı derin bir düşünce. Bunun da ötesinde tereddütlü, iyileştirici bir aşkın hikâyesi. Benedict Wells, hayatta bir yol bulmanın ne anlama geldiğini tartışırken sizinle birlikte yürüyecek birini bulma umudunu terk etmiyor.

Yalnızlığın Sonu

Benedict Wells

Çev.: Serdar Yüce

Eksik Parça Yay.

S.: 264

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ALICE: AYNADAN İÇERİ

Alice’in harikalar diyarına yolculuğundan altı ay sonrasında geçen Aynadan İçeri’de Alice yine bir olağanüstü maceranın içerisinde buluyor kendini. Bu kez bir aynanın içinden geçtiği diyarda tıpkı bir yansıma gibi her şey terstir, mantık dahil: koşarsanız yerinizde sayarsınız, bir şeyden uzaklaşmak sizi ona yakınlaştırır, satranç taşları canlıdır ve tekerleme karakterleri gerçektir. Alice bu kez ilkinden çok daha zorlu olayların ortasında kalacaktır.

Alice: Aynadan İçeri

Lewis Carroll

Çev.: Kıymet Erzincan Kına

İthaki Yay.

S.: 184

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Damla Karakuş

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