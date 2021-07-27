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Yeni haftada taze okuma önerileri
Bayramı geride bıraktık ve artık iş hayatına döndük. Yeni okumalar yapmak isteyen kitapseverler için öneri listesi hazırladık.
- Özel İçerik
- 27.07.2021 - 10:53
Yeni haftaya başladık. Herkese sağlıklı ve mutlu günler dileriz. Her hafta olduğu gibi bu hafta da raflarda yerini alan yeni kitaplardan hazırladığımız okuma önerilerimize göz atmanızı salık veririz.
İyi okumalar dileriz...
Hazan
Otobiyografik roman tutkunlarına...
Sayfa: 326
Şiirli Yastık
Deneme kitaplarına ilgi duyanlara...
Sayfa: 192
Gri Yosun Yanıyor
Sürükleyici bir roman arayanlara...
Sayfa: 464
Biraz Söz Dinle
Kişisel gelişim meraklılarına...
Sayfa: 144
Beş Dakika Daha
Eğlenirken öğrenmeyi seven çocuklara...
Sayfa: 30
Ergül Tosun
Kitap sayfası için iletişim:
ergul.tosun@ensonhaber.com