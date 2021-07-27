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    Yeni haftada taze okuma önerileri

    Bayramı geride bıraktık ve artık iş hayatına döndük. Yeni okumalar yapmak isteyen kitapseverler için öneri listesi hazırladık.
    • Özel İçerik
    • 27.07.2021 - 10:53
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    Yeni haftada taze okuma önerileri

    Yeni haftaya başladık. Herkese sağlıklı ve mutlu günler dileriz. Her hafta olduğu gibi bu hafta da raflarda yerini alan yeni kitaplardan hazırladığımız okuma önerilerimize göz atmanızı salık veririz.

    İyi okumalar dileriz...

    Hazan

    Yeni haftada taze okuma önerileri #1

    Otobiyografik roman tutkunlarına...

    Sayfa: 326

    Şiirli Yastık

    Yeni haftada taze okuma önerileri #2

    Deneme kitaplarına ilgi duyanlara...

    Sayfa: 192

    Gri Yosun Yanıyor

    Yeni haftada taze okuma önerileri #3

    Sürükleyici bir roman arayanlara...

    Sayfa: 464

    Biraz Söz Dinle

    Yeni haftada taze okuma önerileri #4

    Kişisel gelişim meraklılarına...

    Sayfa: 144

    Beş Dakika Daha

    Yeni haftada taze okuma önerileri #5

    Eğlenirken öğrenmeyi seven çocuklara...

    Sayfa: 30

    Ergül Tosun

    Kitap sayfası için iletişim:

    ergul.tosun@ensonhaber.com

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