Euro
9.5707
-0.13%
Dolar
8.1338
-0.23%
Altın
450.82
-0.73%
Borsa
1.437
0.48%
Bitcoin
477.801
-0.07%
EXEN Coin
19.35
-0.30%
6ºC
İstanbul
Bulutlu 6 C
    Yeni haftada yeni kitaplar

    Yeni haftada yeni kitaplar

    Yeni haftaya girerken, birbirinden güzel kitaplar raflarda yerini almaya başladı.
    • Özel İçerik
    • 05.04.2021 - 14:10
    • Güncelleme : 05.04.2021 - 15:03
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et

    Yeni kitaplar, yeni heyecanlar demek. Her ay yeni ve farklı kitaplarlar okuyucularını beklemek üzrre raflarda yerini alıyor.

    Kitap Ayracı olarak sizler için yeni kitapları tanıtmaya gayret gösteriyoruz.

    İşte taze kitaplar..

    Hepinize bol kitaplı günler dileriz...

    NEİL GEİMAN - YILDIZ TOZU

    Yeni haftada yeni kitaplar #1

    Mizah, sihir, macera ve romantizmle harmanlanmış bir peri masalı olan Yıldız Tozu, yazarın cesur, zarif ve sınırsız hayal gücünü gösteren, zamansız bir eser.

    Satın almak için tıklayın:

    Sayfa: 232

    GASTON LEROUX - OPERADAKİ HAYALET

    Yeni haftada yeni kitaplar #2

    Gaston Leroux’nun birçok defa beyaz perdeye uyarlanan, müzikaliyle yıllardır izleyicilerin hafızasına kazınan, okurlara Frankenstein’ın canavarı ve Dracula gibi unutulmaz bir karakteri tanıtan Operadaki Hayalet gotik edebiyatın en önemli romanlarından biri.

    Satın almak için tıklayın:

    Sayfa: 304

    SUAT DERVİŞ - SINIR

    Yeni haftada yeni kitaplar #3

    Suat Derviş’in Romanlarında Kadınlar ve Yoksulluk başlıklı bir tez de hazırlayan Çiğdem İlker, Aşkın ve Savaş’ın Romanı: Sınır başlıklı yazısıyla sizin için romanı derinlemesine inceliyor.

    Satın almak için tıklayın:

    Sayfa: 288

    NİLÜFER ALTUNKAYA - KATI OLMAYAN ŞEYLER

    Yeni haftada yeni kitaplar #4

    Nilüfer Altunkaya, Katı Olmayan Şeyler kitabıyla yalnızca çocukların konuştuğu tertemiz bir lisan sunuyor bize. Olanı allayıp pullamadan, saf gerçekliğiyle gösteriyor okura. Kimi zaman arka sokağımızdan geçiyor, kimi zaman da uzak bir gelecekten sesleniyor bize.

    Satın almak için tıklayın:

    Sayfa: 80

    DUYGU ERTÜRK - SERİSONU KATİL

    Yeni haftada yeni kitaplar #5

    Bu zamana kadar okuduğunuz tüm polisiye kitapları unutun çünkü Serisonu Katil polisiye külliyatına adını neon harflerle yazdırmaya geliyor. Yukarı Galler'de birbirini takip eden absürd olayları ağzınız açık vaziyette tek solukta okurken kahkahalarınıza hakim olamayacaksınız.

    Satın almak için tıklayın:

    Sayfa: 208

    SEZİN KARAMEŞE - OTUZ YEDİ

    Yeni haftada yeni kitaplar #6

    Sezin Karameşe, bu ilk romanında satırlara limitsiz hayal gücünün büyülü evrenini çiziyor. Ve okurlarını bitmesini asla istemeyecekleri bir oyuna davet ediyor.

    Satın almak için tıklayın:

    Sayfa: 256

    AHMET MÜMTAZ TAYLAN - ARA TOPLAM

    Yeni haftada yeni kitaplar #7

    Taylan’ın samimi ve ufuk açan cevaplarında, bir sanatçının geniş tecrübesinden süzdüğü, keskin bakışını kendine de topluma da yönelterek damıttığı düşünceleri bulacaksınız. Kendinize sorduğunuz birçok soruyu; emeğin, vicdanın ve dürüstlüğün pusulasından şaşmayan bir sanatçının nasıl yanıtladığını göreceksiniz.

    Satın almak için tıklayın:

    Sayfa: 296

    HAKAN MENGÜÇ - GİTMELİ MİYİM KALMALI MIYIM

    Yeni haftada yeni kitaplar #8

    Bu kitapta bir narsisin yarattığı alevlerle dolu sahte cennetten nasıl kaçabileceğinizin ve giderek yok edilmekte olan özgüveninizi nasıl geri kazanabileceğinizin ipuçlarıyla da karşılaşıyor olacaksınız.

    Çünkü bu sadece bir roman değil, aynı zamanda bir kurtuluş yolu...

    Satın almak için tıklayın:

    Sayfa: 280

    SUSANNA TAMARO - BÜYÜK BİR AŞK HİKAYESİ

    Yeni haftada yeni kitaplar #9

    Susanna Tamaro bu romanında okuru hayat, aşk, sevgi, keder, kader, yas ve kayıp gibi insanlığın en temel meseleleri ve kaygıları hakkında birlikte düşünmeye davet ederken kadın erkek ilişkisinin, ebeveyn çocuk ilişkisinin, ışık ile karanlığın, gerçek ve belirsizliğin sınırlarında geziniyor.

    Satın almak için tıklayın:

    Sayfa: 216

    YAĞMUR SAVAŞ AYDIN - Eğer Bugün Ormana Gidersen - 100'den Fazla Ara-Bul

    Yeni haftada yeni kitaplar #10

    Kahverengi Ayı Ormanı bizim evimiz. Çeşit çeşit hayvan, ağaç ve bitki Hep beraber burada yaşar gideriz. Her mevsim bir eğlence var burada. Sen de aramıza katılmak ister misin? Acaba neler saklı bu masalsı ormanda? Doğayla ilgili keşfedilecek bilgiler, okunacak şiirler, her mevsimde yapılacak farklı aktiviteler ve büyüleyici resimlerin arasında 100'den fazla ara-bul etkinliği bu kitapta seni bekliyor.

    Satın almak için tıklayın:

    Sayfa: 40

    Kitap sayfası için iletişim:

    ergul.tosun@ensonhaber.com

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir