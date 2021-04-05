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Yeni haftada yeni kitaplar
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- 05.04.2021 - 14:10
- Güncelleme : 05.04.2021 - 15:03
Yeni kitaplar, yeni heyecanlar demek. Her ay yeni ve farklı kitaplarlar okuyucularını beklemek üzrre raflarda yerini alıyor.
Kitap Ayracı olarak sizler için yeni kitapları tanıtmaya gayret gösteriyoruz.
İşte taze kitaplar..
Hepinize bol kitaplı günler dileriz...
NEİL GEİMAN - YILDIZ TOZU
Mizah, sihir, macera ve romantizmle harmanlanmış bir peri masalı olan Yıldız Tozu, yazarın cesur, zarif ve sınırsız hayal gücünü gösteren, zamansız bir eser.
Sayfa: 232
GASTON LEROUX - OPERADAKİ HAYALET
Gaston Leroux’nun birçok defa beyaz perdeye uyarlanan, müzikaliyle yıllardır izleyicilerin hafızasına kazınan, okurlara Frankenstein’ın canavarı ve Dracula gibi unutulmaz bir karakteri tanıtan Operadaki Hayalet gotik edebiyatın en önemli romanlarından biri.
Sayfa: 304
SUAT DERVİŞ - SINIR
Suat Derviş’in Romanlarında Kadınlar ve Yoksulluk başlıklı bir tez de hazırlayan Çiğdem İlker, Aşkın ve Savaş’ın Romanı: Sınır başlıklı yazısıyla sizin için romanı derinlemesine inceliyor.
Sayfa: 288
NİLÜFER ALTUNKAYA - KATI OLMAYAN ŞEYLER
Nilüfer Altunkaya, Katı Olmayan Şeyler kitabıyla yalnızca çocukların konuştuğu tertemiz bir lisan sunuyor bize. Olanı allayıp pullamadan, saf gerçekliğiyle gösteriyor okura. Kimi zaman arka sokağımızdan geçiyor, kimi zaman da uzak bir gelecekten sesleniyor bize.
Sayfa: 80
DUYGU ERTÜRK - SERİSONU KATİL
Bu zamana kadar okuduğunuz tüm polisiye kitapları unutun çünkü Serisonu Katil polisiye külliyatına adını neon harflerle yazdırmaya geliyor. Yukarı Galler'de birbirini takip eden absürd olayları ağzınız açık vaziyette tek solukta okurken kahkahalarınıza hakim olamayacaksınız.
Sayfa: 208
SEZİN KARAMEŞE - OTUZ YEDİ
Sezin Karameşe, bu ilk romanında satırlara limitsiz hayal gücünün büyülü evrenini çiziyor. Ve okurlarını bitmesini asla istemeyecekleri bir oyuna davet ediyor.
Sayfa: 256
AHMET MÜMTAZ TAYLAN - ARA TOPLAM
Taylan’ın samimi ve ufuk açan cevaplarında, bir sanatçının geniş tecrübesinden süzdüğü, keskin bakışını kendine de topluma da yönelterek damıttığı düşünceleri bulacaksınız. Kendinize sorduğunuz birçok soruyu; emeğin, vicdanın ve dürüstlüğün pusulasından şaşmayan bir sanatçının nasıl yanıtladığını göreceksiniz.
Sayfa: 296
HAKAN MENGÜÇ - GİTMELİ MİYİM KALMALI MIYIM
Bu kitapta bir narsisin yarattığı alevlerle dolu sahte cennetten nasıl kaçabileceğinizin ve giderek yok edilmekte olan özgüveninizi nasıl geri kazanabileceğinizin ipuçlarıyla da karşılaşıyor olacaksınız.
Çünkü bu sadece bir roman değil, aynı zamanda bir kurtuluş yolu...
Sayfa: 280
SUSANNA TAMARO - BÜYÜK BİR AŞK HİKAYESİ
Susanna Tamaro bu romanında okuru hayat, aşk, sevgi, keder, kader, yas ve kayıp gibi insanlığın en temel meseleleri ve kaygıları hakkında birlikte düşünmeye davet ederken kadın erkek ilişkisinin, ebeveyn çocuk ilişkisinin, ışık ile karanlığın, gerçek ve belirsizliğin sınırlarında geziniyor.
Sayfa: 216
YAĞMUR SAVAŞ AYDIN - Eğer Bugün Ormana Gidersen - 100'den Fazla Ara-Bul
Kahverengi Ayı Ormanı bizim evimiz. Çeşit çeşit hayvan, ağaç ve bitki Hep beraber burada yaşar gideriz. Her mevsim bir eğlence var burada. Sen de aramıza katılmak ister misin? Acaba neler saklı bu masalsı ormanda? Doğayla ilgili keşfedilecek bilgiler, okunacak şiirler, her mevsimde yapılacak farklı aktiviteler ve büyüleyici resimlerin arasında 100'den fazla ara-bul etkinliği bu kitapta seni bekliyor.
Sayfa: 40
Kitap sayfası için iletişim:
ergul.tosun@ensonhaber.com