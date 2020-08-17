Yeni haftaya 4 kitap önerisi

Yine mini bir öneri listesi ile geldim. Sizin listenizde bugün hangi kitap var? Beğendiniz mi? Hadi siz de paylaşın da birlikte çoğaltalım…

Genelde öneri listelerini hafta sonu paylaşırım; ama bu kez Pazartesi paylaşmak istedim. Şu karantina sürecinde sanırım özlediğim şeylerden biri de otobüste, metroda, vapurda kitap okumak oldu. İnsan, elindeyken sıradan gelen şeylerin lezzetini sonradan fark ediyor işte. Meğer ne iyi hissettiriyormuş bana. Yanımda kitap olmasa, ki mutlaka olur, o zaman da telefondan okuyacaklarımı listeleme işine girişirdim. Sanırım şehir içi kısa yolculuklar benim için okumak demek. Sizin de var mı böyle hissiyatlarınız? Benim gibi metroda kitap okumayı özlediniz mi ya da?

Neyse çok uzatmayayım. Listem yine 4 kitaplık mini bir liste. Pek huyum değildir; ama bir tanesinin önce dizisini izledim, şimdi kitabını okuyacağım. Kitapların daha geniş bir dünyaya açıldığını düşündüğümden önce okumayı, kazara izlemişsem de izlediğimle yetinmeyi tercih ederim. Ama bunda öyle olmadı. Yazarın kalemini çok merak ediyorum. Yeşilin Kızı Anne için neler düşünüyorsunuz, hemen onu da sorayım ve mini listeye geçeyim.

Keyifli okumalar…

YEŞİLİN KIZI ANNE

Popüler kültürle birlikte yeniden bir dizi yapımıyla gündeme gelse de Lucy Maud Montgomery’nin kaleme aldığı ‘Yeşilin Kızı Anne’, ilk kez Haziran 1908’de yayımlandı. 2017’de diziye uyarlanan kitap, bundan önce en son 1985’te de kitapla aynı isimde filme uyarlanmıştı. Ve yıllar içinde bu ne ilk ne de sondu. Çocuklar için çizgi filmi de yapıldı. Hikayesi kısaltılarak basıldı.

Biraz kitaptan bahsedecek olursak Anne, Green Gables’te Montgomery’nin tasviriyle adeta ışıldayan bir karakter. Onu sevmemek, ona hayran olmamak, insanın içinin sıcacık olmaması mümkün değil. Green Gables’te yaşayan Marilla ve Matthew kardeşler, çiftlik işlerinde de yardımcı olması için bir erkek çocuk evlat edinmek ister. Ancak yaşanan bir karışıklık ile önce planları bozulur, sonra hayatları değişir. Gelen kız çocuğudur ve adının sonuna eklediği ‘E’ ile Anne’den başkası değildir. Anne, burada sadece Marilla ve Matthew’e değil, herkesin kalbine dokunur ve gözlerimizin önünde heyecanı kaybolmayan, acıyı derinlerinde yaşayan, hayatı hissetmesini bilen bir genç kıza dönüşür. Çatı katından nihayet dünyaya açılan penceresi, okura da tüm renklerin mümkün olduğu inancını veriyor.

Tanıtım bülteninde şöyle diyor:

“Hayatı olduğu gibi kabul etmemeyi, direnmeyi ve bıkmadan sevmeyi hatırlatmak için…”

Yeşilin Kızı Anne

Lucy Maud Montgomery

Çev.: Mona

Flipper Yay.

S.: 400

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BİR NEFES GİBİ

Ferzan Özpetek, bu kez okurlarını Roma ile İstanbul, şimdi ile geçmiş arasında gizemli bir yolculuğa çıkarıyor. ‘Bir Nefes Gibi’, et ve tırnak gibi birbirinden hiç ayrılmazken yıllar önce yaşananların ağırlığıyla ayrı düşen iki kız kardeşin karanlık sırlarıyla örülü bir hikâye…

Konunun akışına şöyle bir değinecek olursak: Sergio ile Giovanna güneşli bir Pazar günü evlerinde bir dostlar sofrası kurmaya hazırlanırken çalan kapı, yıllar öncesinden, çok uzaklardan gelen ve şimdi her şeyi gölgeleyen gerçeklerin döküleceği zamanın içine düşen bir davetsiz misafire açılır. Kapıdaki yorgun ve yaşlı bu kadının adı Elsa Corti’dir ve İstanbul’u buraya yakın etmektedir.

Elsa’nın gelişiyle karanlık sırlar artık aralanır. Yaklaşık yarım asrı bulan sürgün yıllarından sonra ülkesine dönen Elsa, evinin yeni sahiplerine, daha da önemlisi yıllardır görmediği ablasına, hayatının aşkıyla ilgili anlatacak çok şeyi vardır…

Tanıtım bülteninde Bir Nefes Gibi için şöyle diyor:

“Tutkularına esir düşenleri, kadere meydan okuyanları, sevgiyi, ihaneti ve her şeye rağmen yılların tüketemediği umudu anlatıyor…”

Bir Nefes Gibi

Ferzan Özpetek

Çev.: Neval Barlas

Can Yay.

S.: 160

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SABIRLI AİLELER

‘Sabırlı Aileler – Merhametli Çocuklar Yetiştirir.’ Kitabın adı, aynı zamanda alt cümlesi ile başlı başına bir mesaj. Bir aile rehberi, kişisel gelişim tadında yazılmış bu kitabı, Dilek Cesur kaleme aldı. ‘Babamın babalığından ilham alarak yazdığım bu kitap gelecek güzel günlerinize ışık olacağını umuyorum.’ Diyen yazar, bu kitabın en çok sabrının tükendiğini hisseden ailelere iyi geleceğini düşünüyor.

Hayat bir yolculuksa, ailelerin sabrı belki de yolda tükeniyor. Çünkü başlarken hiç öyle değil. Çocuk haberi, bir evi havalara uçurur. Her şey çok güzel başlar. Ona zarar gelmesin diye gözünden sakınırsın, hasta olsa başında sabahlarsın ve sonra o çocuk büyür. Belki de ailenin hassasiyeti de orada kaybolur. Ya da belki hassasiyetin kuzeyi yön değiştirir. Bir anda öfkeli ve saldırgan özellikler ortaya çıkar. Yazar işte tüm bunları sorguluyor. Örneğin bu noktada şöyle soruyor:

“Ne değişiyor da biz böyle bir insan oluyoruz?”

Sorunun cevabını da ‘bence’ diyerek veriyor:

“Biz en çok kendimize, çocuklarımıza, sevdiklerimize göstermemiz gereken sabrımızı, gün içinde sağda solda tüketiyoruz. Asıl ihtiyaç hâlinde kullanamıyoruz.”

Sabırlı Aileler

Dilek Cesur

Yediveren Yay.

S.: 256

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KEFEN

Kefen, Ortadoğu’da bir çocuğun sarsıcı hikâyesi. İçinden geçtiğimiz dönemde sürekli karşılaştığımız o acılardan bahsediyor. ‘Özgür yaşamayı hayatına adamış, güçlü kadın olmaya ant içmiş çocuklar için…’ diye başlayan tanıtım bültenini olduğu gibi aktarmak istiyorum:

“Özgür olmayı istemek suç mu?

Neden suç olsun Efraz?

Neden özgürlük sloganları atanlar kelepçeleniyor?

Çünkü protesto bazı durumlarda karmaşa getirir.

Özgürlüğü verirlerse getirmez.

Bahsettiğin özgürlük nedir tam olarak?

Özgürlük işte, birbirinden farklı anlamları mı var?

Okumak isteyen çocuklara özgürlüğü verilsin.

Çalışmak isteyenin üzerine kapı kilitlenmesin. Cinsiyet ayrımcılığı bitsin. Tek başına yaşamak isteyen edepsizlikle zan altında kalmasın. Boşanmak isteyen suçlanmasın.

Kadınlar öldürülmesin. İşsizlik yüzünden çaresiz kalan babalar canına kıymasın. Çocuklar öldürülmesin ve istismar edilmesin. Hayvanlar işkence görmesin. Kan davası yıllarca süregelmesin. Yaşamayı isteyenler parmaklıklar ardında çürümesin.

Senin gibi özgür olmayı isteyenler bunu başarabilir ancak.

Biz kalbi güzel olan insanlar başaracağız.

Ama herkesin kalbi güzel değil, kinden ibaretler Efraz.

O zaman biz ne diyoruz;

Oturduğu yerden ağır ağır kalktı, kollarını iki yana açtı ve karşısındaki hayalî kalabalığa avaz avaz bağırdı Efraz:

Yüreğinizdeki kini sökün, biraz ferahlasın insanlar!”

Kefen

Şehnaz ve Gülşen

Dokuz Yay.

S.: 80

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Damla Karakuş

damla.karakus@ensonhaber.com

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