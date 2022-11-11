Yeni kitaplar, yeni okumalar

İthaki Yayınları tarafından basılan yeni kitaplar, raflardaki yerini aldı. Kitapseverlerin hafta sonu için bol okuma seçenekleri var...

Türkiye'nin önde gelen yayınevlerinden olan İthaki Yayınları, bu hafta da yepyeni kitapları kitaplığımıza kazandırdı.

Keyifle okuyabiceğiniz kitapları tanıyalım...

Amerikan Sapığı

Amerikan edebiyatının sıra dışı isimlerinden Bret Easton Ellis, X kuşağı yazarlarının en dikkat çeken üyesi olarak kabul gördü. İlk romanı Sıfırdan Az’ı henüz üniversitedeyken, yayınlanır yayınlanmaz tartışmaların odağı olan Amerikan Sapığı’nı ise 26 yaşındayken kaleme aldı.

Bu Düğme Ne İşe Yarıyor?

Cesur olduğu kadar samimi ve eğlenceli Bu Düğme Ne İşe Yarıyor?, gerçek bir rock ilahının ruhunun derinliklerine inip hayatına, yüreğine ve zihnine yakından bakma fırsatı sunuyor.

Buzun Anıları /

Malazan Yitikler Kitabı 3

Ardı arkası kesilmeyen savaşların ağırlığı altında zayıf düşen, uğruna dövüştükleri imparatorluğun kanun kaçağı ilan ettiği ve deli bir peygamberin istilaya hazırlandığı bir kıtada yapayalnız kalan Tekkol’un Ordusu… Arkasında karanlık güçlerin ve gizli ellerin desteğiyle durdurulamaz bir şekilde Genabackis kıtasını işgale gelen Pannion Domin İmparatorluğu, karşısında zorlu bir rakip bulmayı beklemiyordu ancak Tekkol’un Ordusu’nun, eski düşmanları Darujhistan şehri, Anomander Rake ve Caladan Brood ile ittifaka girdiğinden habersizdi. Herkesin kendi çıkarını gözettiği bir savaşta, ihanet de kaçınılmaz bir sonuç olacaktı.

Servi Nine ve Üç Güzeller

Beşerbazın Mârifeti’yle hatrı sayılır bir okur kitlesine ulaşan Arlin Çiçekçi’nin bölümlerle değil, sonlarla kurulmuş ikinci romanı: Servi Nine ve Üç Güzeller. Servi’nin, Suna’nın, Yeter’in, Zemzem’in, Bedriye’nin hikâyesi.

Aşıklar Cemi





Haydar Ergülen, Âşıklar Cemi’nde, Anadolu sözlü kültürünün en önemli taşıyıcıları olan âşıklar için kalem oynatıyor bu sefer. Halktan, Hakk’tan, dosttan, aşktan, yoldan, yolcudan, sazdan, sözden dem vuran ve kimi zaman katledilen, yok sayılan ama inatla sazlarını çalıp söyleyen âşıklar, çağdaş bir şairin kaleminde yeniden hayat buluyor. Âşık Veysel’den Âşık Mahzuni Şerif’e, Neşet Ertaş’tan Şahsenem Bacı’ya, Davut Sulari’den Muhlis Akarsu’ya, Şah Turna’dan Ali Ekber Çiçek’e bir yol hikâyesi anlatıyor Ergülen.

Sosyalizm ve İnsan Ruhu





Oscar Wilde, sosyalist bir dünya görüşünün detaylı açıklamasını yaptığı Sosyalizm ve İnsan Ruhu’nda, kapitalist bir düzende insanların sağlıksız ve abartılı bir diğerkâmlıkla hayatlarını nasıl mahvettiklerini ortaya koyuyor.