Yeni kitaplarla hafta sonu için okuma keyfi

İthaki Yayınları etiketiyle yayınlanan yeni kitaplarla okuma önerisi hazırladık.

Türkiye'nin önde gelen yayınevlerinden olan İthaki Yayınevi, okurlaırnı sevindirmeye devam ediyor.

Altı yeni kitabı yayınlayan yayınevinin kitaplarını tanıyalım...

Dune Grafik Roman: 1. Kısım - Dune

Frank Herbert’ın bilimkurgu romanı Dune’un kusursuz grafik roman uyarlaması: DUNE Grafik Roman, 1. Kısım...

Geri Giden Saat

Amerikan bilimkurgusunun kayıp devi olarak tanımlanan, yazdıklarının çoğunu New York’taki The Sun gazetesinde imzasız olarak yayımlayan Edward Page Mitchell, birçok konuda ilklerin yazarı. Geri Giden Saat ise yazarın en seçkin bilimkurgu öykülerinin bir araya getirildiği, özgün bir öykü derlemesi.

Lanetli Otel

Lord Montbarry’nin İtalya’da gizemli ve ürkütücü eşi Kontes Narona’yla balayındayken ani ölümünden bir süre sonra lordun ailesi tatil için Venedik’e gider. Orada kalacakları otel ise lordun balayında hayatını kaybettiği ve uşağının ortadan kaybolduğu eski konaktır. Otelde kalmaya başladıklarında birçoğu paranormal olaylar yaşamaya başlar. Tuhaf bir koku, uyutmayan kâbuslar ve hatta tavanda süzülen bir kafa... Lordun huzursuz ruhunun musallat olduğundan şüphelenen yakınları onun ölümünün ardındaki sır perdesini aralamak istediklerinde korkunç bir vakayla karşılaşacaklardır.

Şoför Mustafa





Şoför Mustafa, Suat Derviş’in bir zanaatkâr gibi yıllar içinde ustalaştığını kanıtlayan, daha önce farklı romanlarında ele aldığı, aklını ve ruhunu kurcalayan meselelerin, çatışmaların âdeta billurlaştığı bir roman.

Moskova ’80: Soğuk Savaş’ın Doruk Noktası





Sovyetlerin Afganistan’a müdahalesi ve Dètente döneminin zora girmesinin gölgesinde gerçekleşen ve geniş bir boykota hedef olmanın yanında birçok ilke de vesile olan Moskova Oyunları, hem spor hem de siyaset bağlamında derin bir incelemeyi hak ediyor. Siyaset bilimi ve spor sosyolojisi üzerine araştırmalarıyla tanınan Selim Rumi Civralı, geniş bir tarihsel perspektif ve politik çözümleme üzerinden özelde Moskova Olimpiyatları’nı, daha genelde ise Sovyet rejiminin spor politikalarının etkilerini, spor-siyaset ilişkisini ve süpergüçlerin bu ilişki üzerinden yürüttükleri diplomasiyi konu ediniyor.

Gölge Yükseliyor

/ Zaman Çarkı 4





Fantastik edebiyat devi Robert Jordan’ın kaleminden çıkan Zaman Çarkı destanı dünya çapında milyonların hayal gücünde yer etti. Ayrıntılı dünyası, en ince detayına kadar düşünülmüş büyü sistemi, gönüllere taht kuran karakterleri, Zaman Çarkı’nın okurlar tarafından bu kadar sevilmesinin sadece birkaç sebebi. Zaman Çarkı’nın etkileri, Patrick Rothfuss, Brandon Sanderson,Brent Weeks gibi günümüzün en büyük fantastik yazarlarının eserlerinde görülebilir.

Ergül Tosun

Kitap sayfası için iletişim:

ergul.tosun@ensonhaber.com