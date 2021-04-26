Yeni kitaplarla okuma listesi

Nisan ayını da geride bırakıyoruz. Bu ayın son çıkan kitaplarına birlikte göz atalım.

Koca bir ayı daha geride bıraktık. Bu ay sizin için okuma anlamında umarım verimli geçmiştir. Kitap Ayracı olarak edebiyata ve kitaba dair ne varsa siz kitapseverlere sunmaya gayret ediyoruz.

Nisanın bu son haftasında da raflarda yerini alan yeni kitaplar var. Yeni okumalar yapmadan önce listemize göz atmanızı öneririz.

Şimdiden hepinize bol kitaplı bir hafta diliyoruz...

Clare Mackintosh - Seni Görüyorum

Artık Özgürsün'ün yazarı Clare Mackintosh'un kaleminden sıra dışı bir roman daha..

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Sayfa: 360

Kıvanç Talu - Var Böyle Tipler Atasözleri ve Deyimler Sözlüğü

Sosyal medyada ve televizyonda yaptığı başarılı projelerle adını duyuran Kıvanç Talu’dan okuyanı kimi zaman gülümsetecek çoğu zaman da kahkahalara boğacak bir kitap raflardaki yerini aldı.

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Sayfa: 128

W. Chris Winter - Uykunun Şifalı Gücü

Dr. Winter, 10 binden fazla insanın gece rahat uyumasını sağlamış uluslararası bir uyku uzmanı. Sayısız sporcu onun yöntemlerini uyguluyor. Winter, optimal uykunun ne olduğunu yeniden tanımlıyor ve ihtiyacınız olan temiz bir gece uykusunu size kazandırıyor. Bu kitap insanın uykusunu getiriyor.

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Sayfa: 304

Gökçen Orhan - Emanet Kalp

Kalp ve Damar Cerrahı Profesör Doktor Gökçen Orhan’ın, uzun yılların tecrübesi ve birikimiyle kaleme aldığı Emanet Kalp; yapılan her organ bağışının nasıl da tükenen çarelerin, yeşeren hayatlara vesile olduğunun hikâyesi.

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Sayfa: 176

Josh Shipp -Yetişkinler İçin Ergen Rehberi





Ergen bir çocuğunuz var ve zorlanıyorsunuz. Haklısınız, bazen gerçekten çekilmez oluyorlar Ama unutmayın, bu ilişkide yetişkin olan sizsiniz. Çocuğunuzla ilişkiniz, onun geleceği, kişiliği ve yaşamı için çabalarsanız fark yaratacağınızı biliyorsunuz.

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Sayfa: 312

Furkan Kayabaşoğlu - İmzalı - Her Doğum Bir Hikaye-Bilinçli Hamilelikten İdeal Doğuma Uzanan Yolculuk





Bu kitapta, anne adaylarının doğum öncesinde mutlaka öğrenmesi gereken yirmi dört konu hakkında Dr. Furkan Kayabaşoğlu’nun derlediği doğum hikâyelerini okuyacaksınız.

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Sayfa: 344

Carmen Mola - Çingene Gelin





Sürükleyici. Bugünkü okurun beklentilerine tam olarak uyan, gerçekten güçlü ve özgün bir kadın karakterle, İspanya’da son yıllarda görülen en etkileyici ve en iyi yazılmış gerilimlerden. Yeni bir suç romanı serisine mükemmel bir giriş.

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Sayfa: 336

Nora Roberts - Kör Ölüm - Bir Eve Dallas Polisiyesi

Çoksatan Listelerinin Değişmez İsmi Nora Roberts’tan Polisiye Tutkunlarına Özel Bir Seri...

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Sayfa: 402

Albert Camus - Yabancı





Tüm zamanların en tanınmış yazarlarından biri olan Albert Camus, en fazla ses getiren Yabancı adlı romanı ile okuyucularla buluşuyor.

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Sayfa: 112

Marquis De Sade - Aşkın Suçları

Aşkın Suçları, eserleri yayımlanmaya başladığı andan itibaren her zaman keskin tartışmalara konu olan ve sadizm kavramına ismini veren Marquis de Sade’ın on bir öyküyü kapsayan eserinin üç öyküsünden oluşuyor.

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Sayfa: 136

Ergül Tosun

Kitap sayfası için iletişim:

ergul.tosun@ensonhaber.com