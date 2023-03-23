Yeni kitaplarla okuma önerileri Yeni çıkan kitaplardan siz okurlarımız için yeni okuma önerileri hazırladık. Seç, beğen ve oku... Tercih senin sevgili okur...

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Yeni kitapları siz okurlarımıza sunmaya devam ediyoruz. Bu yenilere başka eserler de katıldı. İşte raflardaki yerini alan kitaplardan sizler için hazırladığımız okuma listesi... İthaki etiketli kitaplardan öne çıkanlar...

Gölgemiz Düşer

Üslubu yer yer Franz Kafka ile Ralph Ellison’ı andıran Maurice Carlos Ruffin, ilk romanı Gölgemiz Düşer' de Amerika’da varlığını sürdüren ırkçılığa sert bir eleştiri getiriyor.

Dracula’nın Konuğu veDiğer Tuhaf Öyküler

Bram Stoker, 1897’de yayımlanan başyapıtı Dracula ile korku edebiyatının

yol gösterici isimlerinden birine dönüştü. Ölümünden iki yıl sonra, 1914’te yayınlanan Dracula’nın Konuğu ve Diğer Tuhaf Öyküler başlıklı derlemesi ise, onun bir vampir öyküsü dışında da anlatacakları olduğunu gösteren,karakter yaratımı ve olay örgüsü konusunda ustalığını sergilediği öykülerin toplandığı bir kitap...

Ölü Şair

Efe Murad’ın, hikâyeyi kurma ve aktarma biçimleri üzerine düşünen,metinsel olanın kolektifliğini sorgulayan, bilinç katmanları arasında dolaşarak farklı yataklarda akmayı deneyen romanı Ölü Şair, Aykırı Seyir’in yayımlanan ikinci kitabı...

Beni Öldürme Mesafesi

Boşlukta Uyanmak romanıyla hatırı sayılır bir okur kitlesine ulaşan Burak Parmaksız, ilk öykü kitabıBeni Öldürme Mesafesi'nde ölümle tanışanların, ölüme yakın duranların ve kaybedenlerin hikâyelerini anlatıyor. Beklenmedik karşılaşmalar, tekinsiz mekânlar ve hüzünle boyanmış suratlarla süslediği öykülerinde, bambaşka kahramanların izini sürmeye çağırıyor okuru.

Galaktik Trenyolu’nda Gece Vakti

Duygusal ve sembolizm yüklü çocuk öyküleriyle tanınan Kenci Miyazava, Japonya’nın en sevilen yazar ve şairlerinden biri. Birçok öyküsünde galaksiyi, uzayı ve yıldızları metafor olarak kullanmayı seçen Miyazava’nın en önemli eseri Galaktik Trenyolu’nda Gece Vakti hem sevimli hem de hüzünlü bir yolculuğu anlatıyor.

Yürüyen Adam

Bugünlerde kim bir çocuğun oyuncağını kurtarmak için çıplak ayakla bir ağaca tırmanmaya zaman ayırıyor?

Ya da durup kuşları gözlemlemeye? Bir fırtınadan sonra su birikintilerinde oynamaya? Bir deniz kabuğunu yerine koymak için sahile gitmeye? Yürüyen Adam genellikle sessiz ve genellikle yalnız başına, belirli bir yere gitme amacı olmadan dolaşırken bunları yapıyor.

Garp’a Göre Dünya

Her romanını nasıl sona ereceğini tamamen bilerek yazdığını pek çok röportajında belirten John Irving aynı zamanda bir güreşçi ve Akademi Ödülü kazanmış bir senarist. Otuzdan fazla dilde, kırktan fazla ülkede yayımlanan eserlerinin satış rakamları milyonları aşan Irving yazdıklarında kendi hayatından öğeleri kullanmasıyla da biliniyor. 1980 yılı Ulusal Kitap Ödülü’nü kazanan Garp’a Göre Dünya ise Irving’i sadece ülkesine değil, dünyaya tanıtan o roman.

Çay Ustası ile Dedektif

De Bodard Vietnam kültüründen esinlenen inandırıcı, cesur bir dünya kuruyor, zorlayıcı motivasyonları ve kışkırtıcı geçmişleriyle karakterleri ise Sör Arthur Conan Doyle’un karakterlerini akla getiriyor: Holmes eksantrik bir akademisyen, Watson ise huysuz bir gemizihin.

Güvercinciler

Doğumu sırasında annesini kaybeden, suikastçı babası tarafından bu ölümden sorumlu tutulan Yael. Kızının Romalılar tarafından katledilişine tanık olan, köyün fırıncısının eşi Revka. Bir oğlan çocuğu gibi yetiştirilen, en yakınlarının bile bihaber olduğu gizli bir yaşam süren Aziza. İskenderiye doğumlu, sadık olduğu kadar da tehlikeli olan, Moab Cadısı güzeller güzeli Shirah.

Yakınlıklar

On bir şiir kitabının sahibi, Kaşgar dergisinin kurucularından ve şiir üzerine kaleme aldığı eleştiri metinleriyle çağdaş edebiyatımızın güçlü isimlerinden Ömer Erdem’in deneme yazıları, Yakınlıklar'da bir araya geliyor. Yalnızca kültür-sanata değil, insana ve yaşama dair 41 yazıda, güneşle konuşmalardan kar sevincine, Tanpınar’ın şiirinden Ara Güler’in Süleymaniye’sine varana, bütünün içinde yer alan ince ayrıntıların peşine düşüyor Ömer Erdem – şairin görünmeyeni fark eden bakışıyla.

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ergul.tosun@ensonhaber.com