Yeni kitaplarla yepyeni okuma şöleni

Raflardaki yerini alarak okurlarını bekleyen İthaki etiketli kitaplarla henüz tanışmadıysanız listemize mutlaka göz atın.

Yeni kitaplar yeni heyecanlar ve okumalar demek... Siz kitapseverlere her hafta olduğu gibi bu hafta yepyeni bir okuma listesi hazırladık. İthaki Yayınları etiketiyle yayınlanan kitaplara bakalım...

Lanetli Tavşan

Lanetli Tavşan, Güney Koreli yazar Bora Chung’un büyülü gerçekçilik, korku, masal ve bilimkurgu türündeki öykülerini bir araya getiriyor. Chung fantastiğin ve gerçeküstünün imkânlarını incelikle kullanarak kapitalizmin ve ataerkinin modern toplumda yol açtığı şiddeti ve dehşeti gözler önüne seriyor.

Marry Grave 1. cilt

İblislerin yuvalandığı bir çağ, ölümün kapıda olduğu bir dünya.

Kutsanmış çiftin aşk hikâyesi başlıyor.

Buzun ve Tuzun Rotası

1980’li yıllarda Meksika fantastik edebiyatının öne çıkan isimlerinden biri olan José Luis Zárate, ülkesindeki ilk çevrimiçi bilimkurgu dergisini kuran, spekülatif kurgu alanında dersler veren, ödüllü bir yazar. 1998’de yayımlanan ve İspanyolca korku eserleri arasında kritik bir önem taşıyan Buzun ve Tuzun Rotası ise Bram Stoker’ın başyapıtı Dracula’dan hatırladığımız, vampiri İngiltere’ye getiren tekinsiz gemi Demeter’in ve onun esrarengiz kaptanının hikâyesine yeniden kan veriyor.

Sıkı Dostlar

Günümüzde klasik mertebesine ulaşan, başrollerinde Ray Liotta,

Robert De Niro ve Joe Pesci’nin bulunduğu, yönetmenliğini Oscar ödüllü

Martin Scorsese’nin üstlendiği bir sinema uyarlaması da olan Sıkı Dostlar’da senarist ve araştırmacı yazar Nicholas Pileggi suçun cazibesi ile bedellerini anlatıyor ve mafyanın sadece içeriden birinin tanıklık edebileceği soğukkanlı işleyişini gözler önüne seriyor.

Kumarhane

Martin Scorsese’nin Casino filmine de ilham olan Kumarhane bu sorulara cevap verirken, aşkla, kumarbazlıkla, yalanla, cinayetlerle ve intikamla bezeli sürükleyici bir gerçek hikâye anlatıyor.

Doktor Ox’un Deneyi

Jules Verne'den bilimsel yanı olduğu kadar mizahi yanı da ağır basan, bilimkurgunun olmazsa olmazlarından “aydınlanma” metaforunu doğrudan kullanarak eleştirel yanıyla da öncülük yapan Doktor Ox’un Deneyi, tek solukta okunacak bir kitap.

İnatçı Keraban

Jules Verne, İstanbul, Osmanlı İmparatorluğu, Türkler ve Karadeniz’le ilgili düşüncelerini serpiştirdiği romanda “Osmanlıların en inatçısı”nı Sinop, Sürmene, Çayeli, Pazar, Hopa gibi birbirinden güzel pek çok Karadeniz yöresinde dolaştırıyor.

Öteki Denizin Haritası

İki Ciltlik Metro Bileti, Şu Çay Demleninceye Kadar ve Hacivat Seni Çağırıyor kitaplarının yazarı Bahri Vardarlılar’ın birbirini bütünleyen on öyküden oluşan son öykü kitabı Öteki Denizin Haritası; Beyoğlu’nun, gizemli bir kulübün ve esrarlı bir haritanın parçalarının birleştiği bir postmodern kurgu örneği.







