Yeni nesil liderin başucu kitabı: Geleceğe Işık Tutan Liderler Farklı sektörlerden işbirlikçi, vizyoner ve dönüştürücü liderle uzun yıllardır işbirlikleri yapan Yeni Nesil Dönüşüm ve İletişim Lideri Koray Bilici, kitabında başarının anahtarını sunuyor.

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Kariyer yolculuğunun her safhasındaki iş insanları ve iş hayatına yeni atılacak gençler için bütüncül bir anlayışla hazırlanan kitap, liderlik kavramını tecrübeler ve geleceğe dair öngörüler ile birlikte ele alıyor. “Bugün artık dünde kaldı” mottosuyla yazılan kitap, iş dünyasının geleceğine ışık tutuyor.

İş dünyasının önde gelen liderleri, kariyerleri boyunca attıkları adımları, verdikleri kararları, şirketlerine kattıkları değerleri ve geleceğe yönelik planlarını bu kitapta anlatırken, kitabın ardında Koray Bilici’nin 25 yıllık performans odaklı dönüşüme dair kanıtlanmış uluslararası kayıtlı başarılarından elde ettiği birikimleri bulunuyor.

Hızlı dönüşüm süreci

Dijital Darwinizm’in gereği olarak şirketler inanılmaz hızlı bir dönüşüm sürecine girdi. Bu dönüşümün kararlı ve enerjik bir biçimde organizasyonların içine işlemesi gerekiyor. Bunun yolu ise yaratıcılık ve pazar verilerinin doğru şekilde okunmasıyla oluşturulacak güçlü müşteri ve sonuç odaklı yaklaşımlar ve yeni nesil dönüşüm - iletişim liderleri ile yapılan işbirliklerinden geçiyor.

Geleceğin, teknoloji ve lider odaklı iş dünyasında varlığını sürdürmek isteyen her üst düzey yönetici ve organizasyon için değerli bilgiler barındıran kitapta “Dijital Darwinizm, ortak akıl, güncellik, esneklik, değişim, takım, sürdürülebilirlik ve sosyal sorumluluk” gibi konulara vurgu yapılıyor.

Sayfa: 360

50 isim...

Kitapta röportajı yer alan 50 lider iş insanı arasında Amazon Türkiye Ülke Müdürü Richard Marriott, Bilgili Holding Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Bilgili, Henkel Kişisel Bakım Ortadoğu ve Afrika Başkan Yardımcısı Hasan Alemdar, Google Cloud Ülke Müdürü Önder Güler, Mey Diageo Genel Müdürü Levent Kömür, Esas Gayrimenkul CEO’su Cem Eriç ve Arzum Elektrikli Ev Aletleri Yönetim Kurulu Başkanı Murat Kolbaşı da yer alıyor.

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ergul.tosun@ensonhaber.com