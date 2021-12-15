Yeni okuma önerileri

Kitap Ayracı olarak hem çocuklar için hem de yetişkinler için okuma önerileri hazırladık.

Yeni yıla girmemize az bir süre kala yeni kitaplar da yayınlanmaya devam ediyor. Kitap Ayracı sayfası olarak hem yetişkinler için hem de çocuklar için okuma listesi hazırladık.

İyi okumalar dileriz...

Küçük Filozof: Neden İstediğimi Yapamıyorum?

Neden İstediğimi Yapamıyorum?, küçük okurlara yönelik zihin açıcı kitaplardan oluşan Küçük Filozof serisinde yer alıyor. Fransız filozof Oscar Brenifier’in imzasını taşıyan "Küçük Filozof" kitapları, Filo ve Zof karakterlerinin yardımıyla, 4-7 yaş arasındaki çocukların kafalarını kurcalayan ilk büyük sorular üzerine yoğunlaşarak, minik okurlarını bu soruların peşinde masalsı bir gezintiye çıkarıyor.

Çocukların zihnini karıştıran ve hayata bakışlarına yön veren bu hayati sorular, böyle bir diziden beklendiği üzere eleştirel düşünme kabiliyetine de katkı sağlıyor. “Neden istediğimi yapamıyorum?” gibi sürpriz sorularla karşılaşan ebeveynler için vazgeçilmez bir başvuru kaynağı olan "Küçük Filozof" serisi, çocuklarla yetişkinler arasındaki sözel ve davranışsal ilişkileri geliştiren paylaşımlar sunmayı da ihmal etmiyor.

Duvar

Frédéric Maupomé'un yazıp Stéphane Sénégas'nın resimlediği Duvar, oyun oynama hakları ve özgürlükleri kısıtlanan bir grup ufaklığın sergilediği ilham verici mücadeleyi ve dayanışmayı konu edinen, yaşsız bir eser. Ruhumuzun derinliklerine işleyen hikâyesi ve zihinlerde çarpıcı izler bırakan resimleriyle hiçbir kitapseverin kayıtsız kalamayacağı Duvar, hayatımızdaki çizgilerin, sınırların çoğu zaman bizim eserimiz olduğuna dikkat çekiyor, herkesi bu küçük ayrıntı üzerine düşünmeye davet ediyor.

Filozof Çocuk – Hepimiz Eşit Miyiz?

Dünyaca ünlü Fransız filozof yazar Oscar Brenifier’nin beğeniyle okunan “Filozof Çocuk” dizisinde yer alan kitaplardan biri olan Hepimiz Eşit Miyiz?, çocukların kafasını kurcalayan bu büyük soruyu masaya yatırıyor.

Gölge

İngiliz Çocuk Edebiyatı Elçisi, efsanevi yazar Michael Morpurgo, Gölge adlı romanıyla bu kez gözünü 2000'li yıllarda Asya kıtasında yaşanan insanlık dramına çeviriyor ve Emin adında Afgan bir çocuğun hayatta kalma mücadelesini odağına alıyor.

Yazarın alametifarikası insan-hayvan dostluğu ile savaş ve barış temalarının yine ön planda tutulduğu bu sürükleyici eser; sevgi bağıyla birbirine kenetlenen yaşamlara dokunuyor, Afganistan'dan İngiltere'ye uzanan destansı bir yol hikâyesi anlatıyor.

Bir köpeğin izinden yürüyerek yakın dönem dünya siyasi tarihine ayna tutan Morpurgo; savaşın yıkıcı etkileri, sevdiklerini yitirme ve sığınmacılık gibi insan ruhunda kapanmaz yaralar açabilecek hassas konuları sinemasal bir dille, ustalıkla aktarıyor.

Yalınayak Gen 1: Hiroşima’nın Hikâyesi

Ünlü manga ustası Keiji Nakazawa tarafından yaratılan ve atom bombasının etkilerine dair tarihsel bir belge niteliği taşıyan “Yalınayak Gen” serisinin, ilk cildi olan Hiroşima’nın Hikâyesi, İkinci Dünya Savaşı sırasında Hiroşima’da yaşananları küçük bir çocuğun gözünden aktarıyor.

Otobiyografik özellikler taşıyan bu etkileyici manga, -savaşın trajedisini, yaşanan acıları ve her şeye rağmen dayanışmanın önemini vurguluyor.

İnsanlığın yeni nesli için bir güç kaynağı umuduyla hayat bulan Gen'in 25 dile çevrilen ve dünya çapında yankı uyandıran hüzünlü öyküsü; nükleer silahlanmaya “hayır” diyecek gücü geleceğe taşıyor, 20. yüzyılın en büyük vahşetlerinden birini unutmuyor ve unutturmuyor.

İkna Ulusu

Dünyanın yaşayan en iyi öykücülerinden sayılan Folio Ödüllü George Saunders'tan çarpıcı, tüyleri diken diken edecek öyküler...



Türkçede Aralığın Onu adlı kitabıyla tanıdığımız Saunders, İkna Ulusu'nda tüketim toplumunun varacağı uç boyutları ele alıyor.

İlmekler

İngiliz yazar, ressam ve aktivist Kate Evans, İlmekler: Mülteci Krizinden Bir Kesit adlı grafik romanında yakın tarihimizin en büyük insanlık ayıplarından birini ele alıyor. Son yılların en çarpıcı grafik romanlarından biri olarak anılan İlmekler:

Mülteci Krizinden Bir Kesit, Fransa’nın İngiltere’ye geçiş noktası ve aynı zamanda Avrupa’daki göçmen krizinin sembollerinden biri olan Calais’deki mülteci kampını anlatıyor.

Çoğu Ortadoğu ve Afrika’dan gelen mültecilerin en büyük isteği İngiltere’ye ulaşmak. Çağımızın en büyük yaralarından biri olan mültecilik olgusuna birinci elden tanıklık ettiren kitap, dramatik hayat öykülerini nesnel bir bakışla anlatıyor.

Çağa Karşı Koymak: Faşizm ve Hümanizm Üzerine Düşünceler

Batı felsefi ve entelektüel üretimine güncel katkılarıyla bilinen Nexus Enstitüsü’nün kurucusu ve başkanı Rob Riemen'in Çağa Karşı Koymak: Faşizm ve Hümanizm Üzerine Düşünceler adlı çalışması, Delidolu'nun #NeYapmalı? temalı kurmaca dışı eserler koleksiyonunda yer alıyor.

Gözetleme Listesi

Bryan Hurt tarafından, 19 farklı yazarın öykülerinden derlenen Gözetleme Listesi, çağımızın en büyük sorunlarından gözetlemeye ve gözetlenmeye odaklanarak insan mahremiyetinin ihlali üzerine çarpıcı paylaşımlarda bulunuyor.

Nasıl Yaşıyoruz ve Nasıl Yaşayabiliriz?

Nasıl Yaşıyoruz ve Nasıl Yaşayabiliriz?, görsel sanatlar ve tasarım tarihinin en etkili isimlerinden biri olan William Morris’in daha iyi bir dünya hayalini okurlarla buluşturan antikapitalist bir manifesto.

DiskDünya 19: Kilden Ayaklar

Dünya çapında 85 milyonun üzerinde satan külliyatın on dokuzuncu halkası olan Kilden Ayaklar, "Bekçiler" alt serisinin de üçüncü serüveni. "Diskdünya" evreninin en sevilen karakterlerinden Şehir Bekçileri Kumandanı Sör Samuel Vimes ve ekibinin maceralarını sayfalarına taşıyan Kilden Ayaklar, kusursuz olay örgüsü ve son âna kadar gizemini koruyan sürükleyici hikâyesi ile Pratchett'ın dehâsına bir kez daha hayran bırakıyor.

Hakim’in Yolculuğu 1: Suriye’den Türkiye’ye

Fabien Toulmé'nin gerçek kişilerden ve yaşanmış olaylardan esin alarak üç ciltlik bir seriye dönüştürdüğü Hakim'in Yolculuğu, insanlığı unutmuş bir dünyada insan olmanın nasıl bir şey olduğuna dair etkileyici bir grafik roman.

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