Yeni Şef: Bürokratik Tutuculuk ve Liderlik adlı kitap

Kitapta, iş yaşamında yazılı ve yazılı olmayan kurallar, çalışanlar arasındaki gruplaşmalar ve rekabet gibi meselelere değiniliyor.

Niklas Luhmann’ın Yeni Şef: Bürokratik Tutuculuk ve Liderlik adlı eserini yayımlıyor. M. Şahin Garipbaş’ın çevirisiyle Türkçeye kazandırılan eser, sadece sosyologların değil çalışanların ve yöneticilerin de merak ettiği konular arasında bulunan iş yaşamında kurulan sosyal ilişkileri mercek altına alıyor.

Güvene dayalı iş birliği

Yeni Şef, Sosyal Düzenin Doğaçlama Oluşumu, Gözetim veya Üstleri Yönetme Sanatı ve Kanıtlar başlıklı dört bölümden oluşan kitapta yazar, patron ve çalışan arasındaki çatışmaya dair şu gözlemlerini okurla paylaşıyor: "Aslında, üstler ve astlar arasındaki açık çatışmalar nadirdir ve bu her daim güç ilişkilerinin bozulması anlamına gelir. Güvene dayalı iş birliği sayesinde güç her iki tarafta da artırılabilir. Buna karşın sabotaj ise durağanlığa sebep olur ve gerçekten sadece bürokratik değil siyasi bir anlam ifade edebilir. Böyle bir sistem, her iki tarafın da kendi güçlerinin menfaati için karşısındakinin gücünü koruması ve ona saygı duymasıyla kendi kendini dengeler."





Statü eşitliği neden önemli

Herhangi bir iş yerinde iyi bir yöneticinin sahip olması gereken iki temel özelliklerden birinin dayanma ve gerilimi dengeleme yeteneği, ikincisinin ise sürekli diyaloga girme isteği olduğunu belirten Niklas Luhmann, statü eşitliğinin tüm kademe ilişkileri içinde en hassas yaklaşılması gereken konu olduğunu ve dikkatle korunması gerektiğine dikkat çekiyor.

Niklas Luhmann’ın Yeni Şef’i, çalışanlar ve üstleri arasındaki ilişkilere yeni bir pencereden bakıyor. Eser, modern dünyada irili ufaklı çeşitli kamu ve özel işletmelerin, çalışanları ve şefleri arasındaki insani ilişkilerin nasıl düzenlendiğini ve bu ilişkinin dinamiklerini çözümlemeye çalışıyor.