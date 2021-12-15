Yeni yılda bizi neler bekliyor sorusuna 'Sıfırdan' kitabı ile cevaplar

Yeni yılda bizi neler bekliyor sorusuna 'Sıfırdan' kitabı ile cevaplar

Herkesin aklındaki yeni yılda bizi neler bekliyor sorusunu 2022 Sıfırdan kitabı ile cevaplayan Zeynep Turan, şaşkına çevirecek öngörülerini astroloji severlerle buluşturdu.

Zeynep Turan’ın “Sıfırdan” teması ile kurguladığı kitabı, İnkılâp Kitabevi etiketiyle raflardaki yerini aldı. Turan, şaşırtıcı öngörülerini aktardığı kitabında 2022 yılının insana dair tüm etik değerlerin sorgulanması ve resmiyet kazanan kararların geçerliliğinin tartışıldığı bir yıl olduğu anlatıyor.

Dünyamızın ve ülkemizin her şeye sıfırdan başlayacağı bir yıl olduğunu öngören Zeynep Turan, "Yaşamak için mücadele et!" fıtratıyla yaratılan insanın, bu yıl kendi hikâyesini yazacağını aktarıyor.

ÖENMLİ SORULARA CEVAPLAR

2022 Sıfırdan kitabıyla 2022 yılında bizi neler bekliyor?, "Ekonomik kriz hangi boyutlara ulaşacak?", "Hangi burç düğümü çözüyor?", "67. Hükümet ne zaman kuruluyor?”, "Salgın ne zaman bitecek?" ve "Bu yıl hangi burç kazanacak?" gibi merak edilen soruları yanıtlayan Turan kitabında, 2022 yılında ilklere şahit olacağımızı en ince ayrıntısıyla anlatıyor.

MERAKLA BEKLENEN KİTAP

Zeynep Turan’ın merakla beklenen “2022 Sıfırdan” adlı son kitabında, siyasetten ekonomiye pek çok konu Türkiye ve dünya çapında ele alınıyor.

12 burcun ay ay ele alındığı astroloji kitabında yaşanacaklar hakkında öngörülerini sıralayan Turan, özellikle son dönemde dolar karşısında değer kaybeden Türk lirasının yeni yılda nasıl bir seyir izleyeceğine de değiniyor.

Politikanın seyrine dair notları olan ve bazı siyasi partilerin kendi içinde bölünürken, bazılarının kapanacağını öngören ve erken seçim için tahminde bulunan Turan, politik perspektifte yeni jenerasyonun önemini sık sık dile getiriyor.

Z KUŞAĞI BELİRLEYİCİ OLACAK

Siyasi pratikte büyük yere sahip ve sosyal medyayı aktif kullanan Z kuşağının görüşlerinin yol gösterici olacağını da belirten Turan, bu yıl çok tartışılan konular arasında yer alan İstanbul Sözleşmesi’nin ise varlığını koruyacağını, kadınlara dair diğer öngörülerinde ise her planda öne çıkacakları bir yıl olduğunu belirtiyor.

