Yeni yılın ilk ayında basılı kitap sayısı düştü

2022’nin Ocak ayında basılan kitap sayısı geçen yılın aynı ayına göre %20 oranında geriledi. 2021 Ocak ayında 26 milyon 490 bin 859 adet gerçekleşen kitap üretimi bu yıl 21 milyon 192 bin 225’e düştü.

Kitap üretimi bir önceki aya oranla da 2 milyon 627 bin 411 adet azaldı. 2022 yılı Ocak ayında yayımlanan kitapların yüzde 28,8’ini yetişkin inceleme-araştırma, yüzde 10’unu yetişkin kurgu edebiyat-sanat, yüzde 12,6'sını çocuk-gençlik, yüzde 11'ini inanç, yüzde 1,4'ünü akademik yayınlar, yüzde 35,8'ini eğitim alanındaki kitaplar ve yaklaşık yüzde 0,4’ünü de ithal kitaplar oluşturdu.

2021 Aralık ayında ilk kez basılan kitap başlık sayısı 20 bin 137, ilk kez basılan kitap bandrol sayısı ise 8 milyon 799 bin 790 iken, bir sonraki ay olan 2022 Ocak’ında ilk kez basılan kitap sayısı 9 bin 143’e bandrol sayısı ise 6 milyon 610 bin 824’e düştü. Bu rakamlar 2021 yılı Ocak ayında ise ilk kez basılan kitap sayısında 11 bin 781, ilk kez basılan kitap bandrol sayısında ise 9 milyon 876 bin 138 olarak gerçekleşmişti.

KÜLTÜRÜ OLUMSUZ ETKİLİYOR

YAYBİR Başkanı Mustafa Aksoy, yeni eser başlık ve bandrol sayısındaki gerilemenin kültür dünyasındaki zayıflamayı hızlandıracağını ve yazılı kültürün korunması ve geliştirilmesini olumsuz etkileyeceğini belirtti.