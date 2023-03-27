Yeni yolları düşlemeye iten, sorgulatan bir okuma: Tao'nun Gözyaşları Tao ile birlikte çıkacağınız bu yolculukta yanıtlardan çok sorular bulmaya, gerçeği bambaşka suretlerde görmeye ve gidilecek yeni yollar düşlemeye hazır olun...

Haber Merkezi

Evreni, yaşamı, doğayı, ilişkileri ve en önemlisi kendini arayan bir fare: Tao. Bitmeyecek gibi gözüken, nereye varacağı kestirilemeyen, yürüdükçe çatallaşan bir yola çıkan Tao her adımında sorularına yenilerini ekleyerek ilerlerken bu yolculuğuna tanık olan herkese de yeni sorular sordurup yeni yollar çiziyor.

Geçmişiyle hesaplaşıp, geleceğe doğru yol almaya çalışan, bilinçaltının kapılarını aralayıp, kendini sürekli sorgulayan ve yaşadığı enteresan bir olayla aynadaki suretinin ötesini görmeye başlayan bir farenin, Tao’nun öyküsüne eşlik etmeye hazır mısınız?

Masumiyetini yitiren bir canlı için dünya da artık masumiyetini yitirmiş başka bir yerdir. İyi bir duygunun, düşüncenin, inanışın varlığını devam ettirebilmesinin yegâne yolu, yaşanan bütün olumsuzluklara rağmen hâlâ sizin içinizde onu taşıyor olmanızdır.

Sayfa: 160

Kitaptan....

"Şayet gün gelir de diğer canlılara karşı bu duygularınızın kalmadığını, onlara güveninizi, inancınızı yitirdiğinizi fark ederseniz, öncelikli olarak yapmanız gereken kendi içinize bakmaktır. Bunu anlamakta gecikmiş olsam da emin olarak söyleyebilirim ki, siz neyseniz, siz kimseniz, dünyanız da ondan ibaret. Ve benim dünyam artık bütünüyle günahkâr.”