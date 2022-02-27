Yerli düşüncenin önemli ismi Tarık Buğra'nın 28'inci ölüm yıl dönümü

Osmancık ve daha pek çok romanın yazarı Tarık Buğra, 28 yıl önce hayatını kaybetti. Yazarı sevgi ve saygıyla anıyoruz.

Türk edebiyatının usta ismi Tarık Buğra "yerli düşüncenin düşünürü" olarak biliniyor. Buğra'nın özellikle Osmancık romanı onun en çok okunan kitabının başında geliyor.

Buğra, 1991'de Devlet Sanatçısı unvanını aldı.

Tarık Buğra 26 Şubat 1994'te hayatını kaybetti. Yazarı sevgi ve saygıyla anarken; hayatından bazı kesitler sunuyoruz.

Tarık Buğra, 2 Eylül 1918 tarihinde Akşehir'de doğdu. İlk ve ortaokulu Akşehir'de okudu. İstanbul Lisesi'nin yatılı kısmında okurken bu lisenin yatılı kısmının kapatılması üzerine kaydını Konya Lisesi'ne aldırdı ve liseyi burada bitirdi.

Lise yıllarında Tarık Nazım müstear ismiyle hikaye ve şiirler yazdı. İstanbul Üniversitesi Tıp ve Hukuk Fakülteleri'nde yarım bıraktığı öğrenim hayatını Edebiyat Fakültesi Türk Dili Edebiyatı Bölümü'nde devam ettirdi ama son sınıfta ayrıldı. Askerden sonra Şişli Terakki Lisesi'nde muallim muavini oldu.





FARKLI İŞLERDE ÇALIŞTI

Lisede, hocası Hakkı Süha Gezgin'in teşvikiyle ilk hikayelerini yazmaya başlayan ve 1936'da liseden dereceyle mezun olan Buğra, aralıklarla İstanbul Üniversitesi'nin tıp ve hukuk fakültelerinde kısa sürelerle okudu.

uğra, yaklaşık 3 yıl yaptığı askerlik görevinin ardından maddi sıkıntılar yaşarken, 1947'de kaydolduğu İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi'nde okurken okul masraflarını çıkarmak için tezgahtarlık ve muallim muavinliği yaptı.



GAZETECİLİK HAYATI

Akşehir'de çıkardığı Nasrettin Hoca gazetesi ile gazeteciliğe başladı. Milliyet, Vatan, Yeni İstanbul, Haber ve Tercüman gazetelerinde ve Yol dergisinde sanat sayfaları düzenledi, fıkralar yazdı, yazı işleri müdürlüğü yaptı. Hisar dergisi ve Türkiye gazetesinde de yazan Tarık Buğra, 26 Şubat 1994 tarihinde İstanbul'da öldü.





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ESERLERİ...

Tarık Buğra hayatı boyunca pek çok eser kaleme aldı. İşte onlardan bazıları... Hikaye: Oğlumuz (1949), Yarın Diye Bir Şey Yoktur (1952), İki Uyku Arasında (1954), Hikayeler (1964; yeni ilavelerle 1969).

Tiyatro; Ayakta Durmak İstiyorum (1972), Akümülatörlü Radyo (1979), Yüzlerce Çiçek Birden Açtı (1979), İbişin Rüyası (1979), Güneş ve Arslan (1988). Gezi Yazıları; Gagaringrad-Moskova Notları (1962).

Fıkra ve Deneme: Gençlik Türküsü (1964).

Roman: Siyah Kehribar (1955), Küçük Ağa (1964), Küçük Ağa Ankara'da (1966), İbişin Rüyası (1970), Firavun İmanı (1976), Gençliğim Eyvah (1979), Dönemeçte (1980), Yalnızlar (1981), Yağmur Beklerken (1981), Osmancık (1983), Dünyanın En Pis Sokağı (1989). Senaryo; Zafer Gaye Değildir (1993), Sıfırdan Doruğa-Patron (1994).

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