Yetişkinler için dersler kitabı: Bizim Kurdun Hikayesi Çocuklar için olduğu kadar yetişkinler için de dersler barındıran Bizim Kurdun Hikâyesi’ni okurken diğer hayvanlarla birlikte başka bir dünya var etmenin hayallerini kuracaksınız.

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Uzaklarda bir yerde hayvanların türlerine göre ayrılmadan, birbirlerine zarar vermeden huzur içinde yaşadığı bir ülke varmış. Bu ülkede öğretmen olan Bayan Karga, bir gün öğrencilerine bir masal anlatmaya başlamış…

Bütün masallar gibi dersler barındıran bu masalı yavru kurt ve diğer hayvanlarla beraber dinlemeye ne dersiniz? Hem belki siz de bu masala farklı bir son yazmak istersiniz.

Uzaklarda bir yerde hayvanların türlerine göre ayrılmadan, birbirlerine zarar vermeden huzur içinde yaşadığı bir ülke varmış. Bu ülkede öğretmen olan Bayan Karga, bir gün öğrencilerine bir masal anlatmaya başlamış… Bütün masallar gibi dersler barındıran bu masalı yavru kurt ve diğer hayvanlarla beraber dinlemeye ne dersiniz? Hem belki siz de bu masala farklı bir son yazmak istersiniz…

Yetişkinler için dersler

Çocuklar için olduğu kadar yetişkinler için de dersler barındıran Bizim Kurdun Hikayesi’ni okurken diğer hayvanlarla birlikte başka bir dünya var etmenin hayallerini kuracaksınız.

Öğretmen Karga’nın hem kendi sınıfına hem de size anlatacağı bir hikâye var. Size kurtların hikâyesini anlatacak ama beraberinde onların büyük sırlarını da öğrenmiş olacaksınız.

Bir arada özgürce, kardeşçe yaşayabildikleri güzel ülkelerini nasıl kurduklarına tanıklık edecek, bu başarıya ulaşmanın hiç de kolay olmadığını göreceksiniz. Peki bizim kurt neresinde bu hikâyenin? Güçlü olmak sadece bilek gücüyle mi ilgilidir?

Sayfa: 80

Soruların cevabını okurlara bırakan kitap

Akıl, kültür ve zekâyla da kazanmak mümkün müdür? Üstelik kimseye zarar vermeden. Bu nasıl başarılır? Sorumluluk sahibi olmak sadece verilen görevleri yerine getirmek midir? Yoksa yapabileceğimiz ama yapmadıklarımızdan da sorumlu muyuz? Kitabı okuduğunuzda bu soruların cevabını kendiniz vermiş olacaksınız.