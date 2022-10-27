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    Yetişkinlerin okuduğu Moby Dick klasiğini çocuklar da okuyabilecek

    Amerikalı yazar Herman Melville'nın dünya klasiği olan Moby Dick kitabını çocuklar da okuyabilecek.
    • Haber Merkezi
    • 27.10.2022 - 15:23
    • Güncelleme : 27.10.2022 - 15:52
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    Yetişkinlerin okuduğu Moby Dick klasiğini çocuklar da okuyabilecek

    Amerikalı yazar Hermen Melville'in 1841 yılında kaleme aldığı dünyaca ünlü romanı, beyaz balina Moby Dick ile Kaptan Ahab'ın mücadelesini anlatan muhteşem bir macera.

    Denizlere açılmak isteyen genç Ismael, bir bacağını Moby Dick adını verdikleri büyük bir beyaz balinaya kaptıran balina avcısı Kaptan Ahab'ın gemisine biner. Düşmanın, yani Moby Dick'in yok edilmesi kaptanın intikam ateşini dindirecek tek yoldur. Ancak gözü kör eden bu intikam, Ismael de dahil olmak üzere tüm gemi mürettebatının sonunu getirecektir.

    Yetişkinlerin okuduğu Moby Dick klasiğini çocuklar da okuyabilecek #1

    Sayfa: 72

    Başyapıt

    Amerikan edebiyatının en sevilen romanlarından Moby Dick, Herman Melville'in balina avcılığından ahlaka, hırslardan insan doğasına kadar uzanan geniş bir bakış açısı sunduğu başyapıtı.


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