Yılbaşı demek hediye kitap demek

Koskoca bir yılı daha geride bırakıyoruz. Yeni yıl hepimize sağlık ve mutluluk getirsin. Yılbaşında hediyeleşiriz, hele bu hediye kitapsa...

Yılın en sevilen ayı gelip çattı. Yılbaşı demek yeni umutlar, yeni heyecanlar demek.

Tabii bir de hediyeler...

Bugünlerde aklımızdaki en büyük soru işareti sevdiklerimize ne hediye edeceğimiz.

Aslında sevgiyle verilen her hediye güzeldir ama en anlamlı hediyelerden biri tabii ki kitaplar. Söylesenize; hangi hediye bize Sonsuzluk Kütüphanesi'nin kapılarını sonuna kadar açabilir?

EN BÜYÜK HEDİYE KİTAP

Hangi hediye, Tom Gates'le karla karışık bir kış macerası yaşatabilir? Kitap yapma sanatının inceliklerini başka hangi hediye bizimle paylaşabilir?

Yahut kim gelip de bizi masallar diyarında bir yolculuğa çıkarabilir ya da Noel Baba'nın takma sakalının ardında yatan sırrı kulağımıza fısıldayabilir?

Tabii ki kitaplar..

Sizin için hazırladığımız hediye kitap önerilerine bir göz atın, arkadaşlarınızı mutlu etmenin yolunun çoğu zaman kitaplardan geçtiğine tanık olun...

Nehir Kıyısı Kadınları

Nobel Ödüllü yazar Heinrich Böll’ün son romanı, okuru 1980’li yıllara, Bonn’da Ren Nehri kıyısındaki seçkin villalara götürüyor.

Sayfa: 240

Siyaha Bulaşan Kadınlar

Siyaha Bulaşan Kadınlar'da Büşra Cebe, bir grup İstanbullu kadının kesişen yaşamları üzerinden bizi siyahın tüm tonları ile yüzleştiriyor.

Sayfa: 228

Tahta Bavul

Çocuklar için...

Sayfa:

Sonbahar Masalı

İngiltere’de başlayıp Mayi Adası’nda devam eden yolculuğun son durağı, sonbahar yaprağının ait olduğu yer Kıbrıs’tır. Bu yolculuk sırasında Zehra, büyükannesinin sırlarını kovalamanın yanı sıra kendi kalbinin en ücra köşelerinde sakladığı aşk ve hayal kırıklığıyla da yüzleşecektir...

Sayfa: 224

Söyle Asi Kalbim

Aşk ve sevgi isteyenlere...

Sayfa: 128