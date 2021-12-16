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    Yılbaşı demek hediye kitap demek

    Koskoca bir yılı daha geride bırakıyoruz. Yeni yıl hepimize sağlık ve mutluluk getirsin. Yılbaşında hediyeleşiriz, hele bu hediye kitapsa...
    • Haber Merkezi
    • 16.12.2021 - 12:52
    • Güncelleme : 16.12.2021 - 13:35
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    Yılbaşı demek hediye kitap demek

    Yılın en sevilen ayı gelip çattı. Yılbaşı demek yeni umutlar, yeni heyecanlar demek.

    Tabii bir de hediyeler...

    Bugünlerde aklımızdaki en büyük soru işareti sevdiklerimize ne hediye edeceğimiz.

    Aslında sevgiyle verilen her hediye güzeldir ama en anlamlı hediyelerden biri tabii ki kitaplar. Söylesenize; hangi hediye bize Sonsuzluk Kütüphanesi'nin kapılarını sonuna kadar açabilir?

    EN BÜYÜK HEDİYE KİTAP

    Hangi hediye, Tom Gates'le karla karışık bir kış macerası yaşatabilir? Kitap yapma sanatının inceliklerini başka hangi hediye bizimle paylaşabilir?

    Yahut kim gelip de bizi masallar diyarında bir yolculuğa çıkarabilir ya da Noel Baba'nın takma sakalının ardında yatan sırrı kulağımıza fısıldayabilir?

    Tabii ki kitaplar..

    Sizin için hazırladığımız hediye kitap önerilerine bir göz atın, arkadaşlarınızı mutlu etmenin yolunun çoğu zaman kitaplardan geçtiğine tanık olun...

    Nehir Kıyısı Kadınları

    Yılbaşı demek hediye kitap demek #1

    Nobel Ödüllü yazar Heinrich Böll’ün son romanı, okuru 1980’li yıllara, Bonn’da Ren Nehri kıyısındaki seçkin villalara götürüyor.

    Sayfa: 240

    Siyaha Bulaşan Kadınlar

    Yılbaşı demek hediye kitap demek #2

    Siyaha Bulaşan Kadınlar'da Büşra Cebe, bir grup İstanbullu kadının kesişen yaşamları üzerinden bizi siyahın tüm tonları ile yüzleştiriyor.

    Sayfa: 228

    Tahta Bavul

    Yılbaşı demek hediye kitap demek #3

    Çocuklar için...

    Sayfa:

    Sonbahar Masalı

    Yılbaşı demek hediye kitap demek #4

    İngiltere’de başlayıp Mayi Adası’nda devam eden yolculuğun son durağı, sonbahar yaprağının ait olduğu yer Kıbrıs’tır. Bu yolculuk sırasında Zehra, büyükannesinin sırlarını kovalamanın yanı sıra kendi kalbinin en ücra köşelerinde sakladığı aşk ve hayal kırıklığıyla da yüzleşecektir...

    Sayfa: 224

    Söyle Asi Kalbim

    Yılbaşı demek hediye kitap demek #5

    Aşk ve sevgi isteyenlere...

    Sayfa: 128

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