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- Yılbaşı demek hediye kitap demek
Yılbaşı demek hediye kitap demek
- Haber Merkezi
- 16.12.2021 - 12:52
- Güncelleme : 16.12.2021 - 13:35
Yılın en sevilen ayı gelip çattı. Yılbaşı demek yeni umutlar, yeni heyecanlar demek.
Tabii bir de hediyeler...
Bugünlerde aklımızdaki en büyük soru işareti sevdiklerimize ne hediye edeceğimiz.
Aslında sevgiyle verilen her hediye güzeldir ama en anlamlı hediyelerden biri tabii ki kitaplar. Söylesenize; hangi hediye bize Sonsuzluk Kütüphanesi'nin kapılarını sonuna kadar açabilir?
EN BÜYÜK HEDİYE KİTAP
Hangi hediye, Tom Gates'le karla karışık bir kış macerası yaşatabilir? Kitap yapma sanatının inceliklerini başka hangi hediye bizimle paylaşabilir?
Yahut kim gelip de bizi masallar diyarında bir yolculuğa çıkarabilir ya da Noel Baba'nın takma sakalının ardında yatan sırrı kulağımıza fısıldayabilir?
Tabii ki kitaplar..
Sizin için hazırladığımız hediye kitap önerilerine bir göz atın, arkadaşlarınızı mutlu etmenin yolunun çoğu zaman kitaplardan geçtiğine tanık olun...
Nehir Kıyısı Kadınları
Nobel Ödüllü yazar Heinrich Böll’ün son romanı, okuru 1980’li yıllara, Bonn’da Ren Nehri kıyısındaki seçkin villalara götürüyor.
Sayfa: 240
Siyaha Bulaşan Kadınlar
Siyaha Bulaşan Kadınlar'da Büşra Cebe, bir grup İstanbullu kadının kesişen yaşamları üzerinden bizi siyahın tüm tonları ile yüzleştiriyor.
Sayfa: 228
Tahta Bavul
Çocuklar için...
Sayfa:
Sonbahar Masalı
İngiltere’de başlayıp Mayi Adası’nda devam eden yolculuğun son durağı, sonbahar yaprağının ait olduğu yer Kıbrıs’tır. Bu yolculuk sırasında Zehra, büyükannesinin sırlarını kovalamanın yanı sıra kendi kalbinin en ücra köşelerinde sakladığı aşk ve hayal kırıklığıyla da yüzleşecektir...
Sayfa: 224
Söyle Asi Kalbim
Aşk ve sevgi isteyenlere...
Sayfa: 128