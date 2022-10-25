Petrol
91.09
-0.13%
Euro
18.3552
0.13%
Dolar
18.6097
0.14%
Altın
986.91
0.06%
Borsa
3994
0.42%
Bitcoin
363.284
-0.06%
BTXN Coin
10.54
2.52%
Bitexen
11ºC
İstanbul
Açık 11 C

    Yılın polisiye romanı Kör Kanun kitabı oldu

    Türkiye Polisiye Yazarları Birliği’nin 2019’dan beri verdiği kristal kelepçe ödülleri sahiplerini buldu. Polisiye roman armağanını Emrah Poyraz ve Ulaş Özkan'ın yazdığı Kör Kanun kitabı aldı.
    • Haber Merkezi
    • 25.10.2022 - 08:56
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Yılın polisiye romanı Kör Kanun kitabı oldu

    Türkiye Polisiye Yazarları Birliği’nin 2019’dan beri verdiği Kristal Kelepçe Ödülleri’nin dördüncüsü, düzenlenen bir törenle 22 Ekim 2022 Cumartesi günü sahiplerini buldu.

    Yılın poliisye romanı: Kör

    Emrah Poyraz ve Ulaş Özkan, Kör Kanun isimli romanlarıyla Yılın Polisiye Romanı dalında ödüle layık görüldü.

    İlk kez verilen Yılın Polisiye Öykü Kitabı dalında İnsanlık Hali isimli eseriyle Reha Avkıran Kristal Kelepçe’yi kazanırken Teşvik Ödülü ise Kâbus isimli romanıyla genç yazar Aras Gençtürk’ün oldu.

    Törende ayrıca polisiye edebiyata katkılarından dolayı eleştirmen/yazar Ömer Türkeş’e Onur Ödülü takdim edildi.

    2017 yılında kurulan Türkiye Polisiye Yazarları Birliği tarafından düzenlenen Kristal Kelepçe Ödülleri, polisiye türündeki edebiyat eserlerine veriliyor.

    Yılın polisiye romanı Kör Kanun kitabı oldu #1

    Sayfa: 344

    Türkiye Polisiye Yazarları Birliği

    Türkiye Polisiye Yazarları Birliği, Türkiye’de polisiye edebiyata ilginin artması, var olan ve müstakbel yazarların teşvik edilmesi ve desteklenmesi vasıtasıyla Türkiye polisiye edebiyatının geliştirilmesi, gelecekte dernekleşerek polisiye yazarlarının profesyonel çıkarlarının resmi düzlemde gözetilip korunması ve diğer ülkelerdeki benzer kuruluşlarla ilişkiler kurarak Türkiye polisiyesinin uluslararası alanda yerini alabilmesi amacıyla Türkiye’deki polisiye yazarlarının örgütlenme yolunda attığı ilk adımdır.

    Yılın polisiye romanı Kör Kanun kitabı oldu #2

    Yazı atölyesi

    Platform, Türkiye’nin polisiye yazarlarını sosyal etkinliklerde, yazı atölyelerinde, festivallerde ve diğer edebiyat günlerinde okurlarla bir araya getirmek için muhtelif çalışmalar yapmaktadır.


    Yazar Joseph Roth’un önde gelen kitabı: Aziz Ayyaş Efsanesi
    Kitap

    Yazar Joseph Roth’un önde gelen kitabı: Aziz Ayyaş Efsanesi

    Genç Türk Kadını Banu yeni bir yatırım yolu buldu!
    Advertorial

    Genç Türk Kadını Banu yeni bir yatırım yolu buldu!

    Beyoğlu'daki fırsatçılar İstanbulkartı iki katına satıyor
    3. Sayfa

    Beyoğlu'daki fırsatçılar İstanbulkartı iki katına satıyor

    Görüş Bildir