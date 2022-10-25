Yılın polisiye romanı Kör Kanun kitabı oldu

Türkiye Polisiye Yazarları Birliği’nin 2019’dan beri verdiği kristal kelepçe ödülleri sahiplerini buldu. Polisiye roman armağanını Emrah Poyraz ve Ulaş Özkan'ın yazdığı Kör Kanun kitabı aldı.

Türkiye Polisiye Yazarları Birliği’nin 2019’dan beri verdiği Kristal Kelepçe Ödülleri’nin dördüncüsü, düzenlenen bir törenle 22 Ekim 2022 Cumartesi günü sahiplerini buldu.

Yılın poliisye romanı: Kör

Emrah Poyraz ve Ulaş Özkan, Kör Kanun isimli romanlarıyla Yılın Polisiye Romanı dalında ödüle layık görüldü.

İlk kez verilen Yılın Polisiye Öykü Kitabı dalında İnsanlık Hali isimli eseriyle Reha Avkıran Kristal Kelepçe’yi kazanırken Teşvik Ödülü ise Kâbus isimli romanıyla genç yazar Aras Gençtürk’ün oldu.

Törende ayrıca polisiye edebiyata katkılarından dolayı eleştirmen/yazar Ömer Türkeş’e Onur Ödülü takdim edildi.

2017 yılında kurulan Türkiye Polisiye Yazarları Birliği tarafından düzenlenen Kristal Kelepçe Ödülleri, polisiye türündeki edebiyat eserlerine veriliyor.

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Türkiye Polisiye Yazarları Birliği

Türkiye Polisiye Yazarları Birliği, Türkiye’de polisiye edebiyata ilginin artması, var olan ve müstakbel yazarların teşvik edilmesi ve desteklenmesi vasıtasıyla Türkiye polisiye edebiyatının geliştirilmesi, gelecekte dernekleşerek polisiye yazarlarının profesyonel çıkarlarının resmi düzlemde gözetilip korunması ve diğer ülkelerdeki benzer kuruluşlarla ilişkiler kurarak Türkiye polisiyesinin uluslararası alanda yerini alabilmesi amacıyla Türkiye’deki polisiye yazarlarının örgütlenme yolunda attığı ilk adımdır.

Yazı atölyesi

Platform, Türkiye’nin polisiye yazarlarını sosyal etkinliklerde, yazı atölyelerinde, festivallerde ve diğer edebiyat günlerinde okurlarla bir araya getirmek için muhtelif çalışmalar yapmaktadır.