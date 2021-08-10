YKY'de son çıkan kitaplar

Yapı Kredi Yayınları etiketiyle beş yeni kitap raflardaki yerini aldı.

Yapı Kredi Yayınları tarafından okurlara beş yeni kitap daha sunuldu. Her kitapseverin severek okuyacağı kitaplara birlikte göz atalım...

GÖRÜNÜRDE HİÇBİR ŞEY YOK

Jens Rehn’in Türkçeye çevrilen ilk kitabı Görünürde Hiçbir Şey Yok (1954) ana konusu çerçevesinde, Beckett’in Godot'yu Beklerken (1952) oyunu ve Hemingway’in Yaşlı Adam ve Deniz (1952) romanıyla ortak yazınsal-felsefi çağrışımlar içeren; anlatı, dil ve biçem açısından varoluşsal deneyimle kendi rotasını çizen, sarsıcı bir ilk roman.

Sayfa: 120

O YAZIN TANRISI

Rothmann, daha önce yayınladığımız Baharda Ölmek adlı romanıyla diyalog halindeki bu romanında, bir ulusu yönetenlerin körlük ve inkârının, savaşın akıldışılığının sıradan insanların ilişkilerine ve hayatlarına verdiği hasarı bir kez daha sarsıcı bir anlatımla, ustaca ve incelikle ele alıyor.

Sayfa: 176

KAZI BAŞKANININ KARAVANASI

ARKEOLOJİNİN DELİKANLISINDAN YEMEK TARİFLERİ

Türkiye arkeoloji tarihinin en önemli isimlerinden A. Muhibbe Darga’nın bu yemek yahut yemek anıları kitabı, tariflerdeki lezzet kadar anılardaki heyecanla da unutulmaz tatlar bırakıyor.

Sayfa: 128

KUŞ BAKIŞI - BÜTÜN ŞİİRLERİ (1969-2018)





İzzet Yasar’ın bütün şiirleri tek ciltte toplandı.

Sayfa: 232

PSİKANALİTİK DENEMELER

Türkiye’de psikanalizin kurumsallaşmasının ilk yıllarına tanıklık eden yazılarıyla tarihe kayıt düşmeye devam eden Talat Parman, bu derlemede, bir psikanalist olarak hem uygulamada hem de kuramsal alanda özellikle ilgi duyduğu ergenlik, aile ve annebabalıkla ilgili konuları merkeze alıyor; mimariden, sinemadan ve güzel sanatlardan beslenen zengin örneklerle deneme türü ile psikanaliz arasında sağlam bir köprü kuruyor.

Sayfa: 164

Ergül Tosun

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ergul.tosun@ensonhaber.com