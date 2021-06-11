YKY'de Son çıkan kitaplar

Yapı Kredi Yayınları, altı yeni kitabı okurlarıyla buluşturdu.

Türkiye'nin önde gelen yayınevlerinden olan Yapı Kredi Yayınları (YKY) altı yeni kitabı, kitapseverlerle buluşturdu.

Kitap Ayracı olarak bu yapıtları sizlere sunuyoruz.

İyi okumalar dileriz...

SORULAR, SORULAR, SORULAR

Max Frisch, insan varoluşunun temel meseleleri üstüne kurguladığı on dört soruşturmada düşünme edimini soru sorma eylemiyle kışkırtıyor: İçtenlikle yanıtlamak, kendi karşı-sorularını oluşturmak, esinlenmek serbest.

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Sayfa: 112

GECE YARISINDAN SONRA BİR SAAT

NOVALİS





Hermann Hesse'nin, yapıtında izlediği yolu anlamak isteyen okurlar için gençlik dönemi eserleri arasında önem atfedip Hermann Lauscher ve Peter Camenzind kitaplarıyla birlikte andığı ve henüz yirmi bir yirmi iki yaşlarında kaleme aldığı Gece Yarısından Sonra Bir Saat masalsı atmosferiyle, Maeterlinck'in etkisi altında genç bir yazarın kendisine yarattığı düş ülkesinden ezgiler niteliğindedir.

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Sayfa: 104

TOPEKA OKULU





Topeka Okulu, 1990'larda toksik erkeklik ve silah kültürünün hüküm sürdüğü bir kentte yaşayan ayrıcalıklı beyaz bir çevrenin hikâyesini baş döndürücü bir çokseslilik ve dil ustalığıyla anlatırken, konu edindiği zaman ve mekânı aşıp bugün karşı karşıya bulunduğumuz toplumsal krizlerin kökenlerini de irdeleyen yakıcı bir romana dönüşüyor.

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Sayfa: 248

GÜNDÜZ VE GECE DÜŞLERİ

Marc Augé'den hayat ile ölümün, düş ile gerçeğin, unutuş ile hatırlamanın sınırlarını muğlaklaştıran kısa anlatılar.

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Sayfa: 80

İKİ SATIR, İKİ SATIRDIR – ALEV EBÜZZİYA'YA MEKTUPLAR 1962-1976

Edip Cansever'den Alev Ebüzziya'ya, bir tutkunun mektupları İki Satır, İki Satırdır

1962-76 yıllarında yazılmış 123 mektuptan oluşan kitapta sadece Alev Ebüzziya arşivindeki Edip Cansever mektupları yer alıyor, Alev Ebüzziya'nın Cansever'e karşılık verdiği mektuplarsa saklanmadığı için bulunmuyor.

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Sayfa: 304

GÜLENDAM NENEM, RUMİ ANNEM VE BEN

Mesnevi’den Masal, Fabl ve Öyküler





Mevlâna'nın Mesnevi'sinden süzülen bu masalöyküleri, özgün yapısı içinde, çağcıl bir yorum ve anlatımla okurlarına sunan Ural, aile tarihini de besleyen kültürel birikimin bir parçası olan bu kitapla, neredeyse 750 yıldır onlarca dilde okunan bir başyapıtın en çarpıcı örneklerini sunuyor.

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Sayfa: 308

Ergül Tosun

Kitap sayfası için iletişim:

ergul.tosun@ensonhaber.com







