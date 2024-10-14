Yoksulluk içinde yaşadılar, öyle de öldüler; kimi paltosunu sattı, kimi kirasını ödeyemedi, kimi elbise dikti

Ergül Tosun

Türk ve dünya edebiyatında yazdıklarıyla okurların gönlünde taht kuran yazarların nasıl bir yaşam içinde olduklarını okuyunca insan üzülemeden edemiyor. Oysa ki, çok satan ve okunan kitaplar yazdılar; ama onlara ödenen telif ücretleri hep az ya da hiç olmadı. Hayatta kalmak için türlü işlerde çalıştılar yetmedi, eşyalarını, giysilerini satışa çıkartılar. Mesela Fransız yazar Alexandre Dumas paltosunu sattı.

Türk edebiyatının ustalarından olan Peyami Safa, kirasını ödeyebilmek için telefonunu satılığa çıkartı. Adgar Allan Poe, 3 dolar olan ev kirasını ödeyemiyordu. İstiklal Marşı'nın yazarı Mehmet Akif Ersoy, Ankara soğuğunda paltosuz dolaştı. Rus yazar Tolstoy, terziye para vermemek ya da parası olmadığı için elbiselerini kendisi dikiyordu.

Amerikalı yazar Mark Twain, zengin olmak umuduyla iş adamlığına soyundu. Para kazanmak için çeşitli işlere yatırım yapan Mark Twain’in girişimleri hep başarısızlıkla sonuçlandı. 1885’te kurduğu yayınevi ise iflasına sebep oldu. 58 yaşında boğazına kadar borç içindeydi. 5 yıl boyunca kitap yazarak ve Avustralya’dan Hindistan’a, Güney Afrika’dan İngiltere’ye kadar pek çok ülkede konferans vererek borçlarını ödeyebildi.

PALTOSUNU SATAN ROMANCI

Üç Silahşorlar ve Monte Kristo Kontu gibi çok satan tarihi romanların yazarı Alexandre Dumas, yazı hayatı boyunca toplamı bin 200 cilt tutan roman, piyes ve tarih kitabı yazdı. Yaklaşık 5 milyon dolar eden servetine pek az meslektaşının erişebildiği söylenir. Ancak kadın ve içkiye düşkünlüğünün yanı sıra lükse merakı hazin sonunu hazırladı. Son yılları sefalet içinde geçti. Ev kirasını ödeyebilmek için tüm değerli eşyalarını, hatta paltosunu sattı. Akrabaları, bakkal borçlarını ödemeseydi açlıktan ölebileceği notu biyografisinde belirtiliyor.

EDGAR ALLAN POE KİRASINI ÖDEYEMEDİ

Korku edebiyatının ustalarından olan Amerikalı Edgar Allan Poe, yazdığı kitaplarla adından her daim söz ettirdi. Ev kirasını ödeyemediğinde de. Geçinebilmek için eserlerini karın tokluğuna sattı, borç batağına saplandı. En önemli kitabı olan Kuzgun'u yazdığında tarihler 1845'i gösteriyordu ve yayınevi bu kitap için kendisine sadece 9 dolar ödedi. Aylık 3 dolar olan ev kirasını ödeyemeyen Poe'nin karısı, bakımsızlıktan verem oldu ve öldü.

PEYAMİ SAFA TELEFONUNU SATTI

Yalnızız, Fatih-i Harbiye kitaplarının yazar Peyami Safa'nın kaderi 27 Mayıs Darbesi ile değişti. O dönem Adnan Menderes hükümetiyle iyi ilişkiler kuran Safa, darbe olduktan sonra işten çıkartıldı. Uzun süre işsiz kalan Safa, borçlarını ödeyebilmek ve geçinebilmek için telefonunu satılığa çıkartı. Yine bir diğer yazarımız olan Ahmet Hamdi Tanpınar'ın durumu da pek parlak değildir.

Tanpınar şöyle siteme diyor; "Etrafım alacaklı ile dolu. Cebimde borç senetleri var. Şu anda yalnız borçla ve atıfetle yaşıyorum ve borç beni çıldırtacak. Kurtulmak için her teşebbüsüm yeni borca sebep oluyor. Bu aralar parasızlıkla meşgulüm."