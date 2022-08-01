Petrol
102.87
-1.06%
Euro
18.4364
0.63%
Dolar
17.9487
0.20%
Altın
1.021
0.40%
Borsa
2642
1.90%
Bitcoin
419.213
-1.60%
BTXN Coin
9.68
-0.81%
Bitexen
27ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 27 C
    Yola düşenlerin romanı: Günahkarlar Kalesi

    Yola düşenlerin romanı: Günahkarlar Kalesi

    Batı’dan Doğu’ya yapılan bir medeniyet yolculuğunun, insanın içindeki kapıları açan bir serüvene dönüştüğü Günahkârlar Kalesi romanı, okurlara yepyeni heyecanlar yaşatıyor.
    • Haber Merkezi
    • 01.08.2022 - 12:54
    • Güncelleme : 01.08.2022 - 13:02
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et

    Eserleri birçok dünya diline çevrilen, PEN üyesi yazar Muharrem Erbey’in kaleme aldığı Günahkârlar Kalesi, uzak diyarların birinden Jacob’un eline ulaşan Amina’nın defteriyle Doğu’dan Batı’ya doğru başlayan bir yolculuğu konu alıyor.

    Medeniyetler arasında gerçekleşen serüvende, gidilen yollar yine kişinin kendisine çıkarken yazar Erbey, anlatımıyla Doğu’nun sözlü kültürünü okurlarına yansıtıyor.

    Günahkârlar Kalesi; düşlerin, masalların, sabrın ve acıların mekânı Doğu’ya atılan cesur adımları, aşkın ve arayışın hikâyesiyle sunuyor. Hayal kırıklıklarının olduğu kadar umutların da en güzel filizlerini barındıran Mezopotamya’daki bir kaleden kopan Amina’nın avazı, Jacob’a ulaşır. Yollarla birlikte kendini de arayanların romanı, kuyuya atılanların ve kurtulmak için kendisine ihtiyaç duyanların hikayesi..

    Yola düşenlerin romanı: Günahkarlar Kalesi #1

    Günahkârlar Kalesi üçlemenin ilk kitabı

    Muharrem Erbey’in usta işi eseri Günahkârlar Kalesi, Mezopotamya Üçlemesi'nin ilk kitabı olarak raflardaki yerini alırken, romanın dili ince ince dokunan sihirli bir kumaş misali okurunu sarmayı bekliyor.

    Okurlara heyacanlı kapılar açan roman

    Toplum tarafından inkar edilenlerin, günah işleyenlerin ve günahlarını boynunda vebal olarak taşıyanların kalesi, barındırdığı sırların merakıyla okurlarına heyecanlı kapıları aralıyor.

    Yola düşenlerin romanı: Günahkarlar Kalesi #2

    Günahkarlar kalesi

    Kendisinden olmayana yaşam hakkı tanımayan yeryüzünün insanlarına yöneltilen eleştiriler romanı örerken, sır küpü kalede sorulara cevap verilmez. Sadece sorulara gösterilen yollar vardır ki, zaten sırrı sormaya izin de çıkmaz; ararsan bulursun denilen Günahkârlar Ülkesi, kaderine boyun eğenlerin ve yola çıkmayı göze alanların yaşadıklarına tanıklık etmek isteyen okurlarına edebî bir şölenle sesleniyor.



    İlginizi Çekebilir

    Gustave Le Bon'un Kitlelerin Psikolojisi kitabı
    Kitap

    Gustave Le Bon'un Kitlelerin Psikolojisi kitabı

    Kosova Hükümeti, Sırbistan ile gerginliğe neden olan kararı erteledi
    Dünya

    Kosova Hükümeti, Sırbistan ile gerginliğe neden olan kararı erteledi

    Ünlü iş insanı dijital para projesini açıklıyor!
    BTCrobo Cem

    Ünlü iş insanı dijital para projesini açıklıyor!

    Görüş Bildir