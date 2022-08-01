Yola düşenlerin romanı: Günahkarlar Kalesi

Batı’dan Doğu’ya yapılan bir medeniyet yolculuğunun, insanın içindeki kapıları açan bir serüvene dönüştüğü Günahkârlar Kalesi romanı, okurlara yepyeni heyecanlar yaşatıyor.

Eserleri birçok dünya diline çevrilen, PEN üyesi yazar Muharrem Erbey’in kaleme aldığı Günahkârlar Kalesi, uzak diyarların birinden Jacob’un eline ulaşan Amina’nın defteriyle Doğu’dan Batı’ya doğru başlayan bir yolculuğu konu alıyor.

Medeniyetler arasında gerçekleşen serüvende, gidilen yollar yine kişinin kendisine çıkarken yazar Erbey, anlatımıyla Doğu’nun sözlü kültürünü okurlarına yansıtıyor.

Günahkârlar Kalesi; düşlerin, masalların, sabrın ve acıların mekânı Doğu’ya atılan cesur adımları, aşkın ve arayışın hikâyesiyle sunuyor. Hayal kırıklıklarının olduğu kadar umutların da en güzel filizlerini barındıran Mezopotamya’daki bir kaleden kopan Amina’nın avazı, Jacob’a ulaşır. Yollarla birlikte kendini de arayanların romanı, kuyuya atılanların ve kurtulmak için kendisine ihtiyaç duyanların hikayesi..





Günahkârlar Kalesi üçlemenin ilk kitabı

Muharrem Erbey’in usta işi eseri Günahkârlar Kalesi, Mezopotamya Üçlemesi'nin ilk kitabı olarak raflardaki yerini alırken, romanın dili ince ince dokunan sihirli bir kumaş misali okurunu sarmayı bekliyor.

Okurlara heyacanlı kapılar açan roman

Toplum tarafından inkar edilenlerin, günah işleyenlerin ve günahlarını boynunda vebal olarak taşıyanların kalesi, barındırdığı sırların merakıyla okurlarına heyecanlı kapıları aralıyor.

Günahkarlar kalesi

Kendisinden olmayana yaşam hakkı tanımayan yeryüzünün insanlarına yöneltilen eleştiriler romanı örerken, sır küpü kalede sorulara cevap verilmez. Sadece sorulara gösterilen yollar vardır ki, zaten sırrı sormaya izin de çıkmaz; ararsan bulursun denilen Günahkârlar Ülkesi, kaderine boyun eğenlerin ve yola çıkmayı göze alanların yaşadıklarına tanıklık etmek isteyen okurlarına edebî bir şölenle sesleniyor.



