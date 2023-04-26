Yunus Emre Seçkisi adlı eser 7 dile çevrildi Yunus Emre’nin iki önemli eseri Risâletü’n-Nushiyye ve Divan’daki şiirlerinin günümüze aktarılarak hazırlanan Yunus Emre Seçkisi adlı eser 7 dile çevrildi.

DHA

Prof. Dr. Erdoğan Boz tarafından hazırlanan Yunus Emre Seçkisi adlı eserin ilk bölümünde Risâletü’n-Nushiyye’den 28 şiir, ikinci bölümde ise Divan'dan 44 şiire yer verildi. Yunus Emre’nin şiirleri seçki olarak Arapça, Çince, Fransızca, İngilizce, İspanyolca, Rusça ve İtalyancaya tercüme edilerek Yunus, 700 yıl öncesinden tüm dünyaya anlatıldı.

Yunus Emre Enstitüsü Başkanı Prof. Dr. Şeref Ateş, konuya ilişkin yaptığı açıklamada,

"Okurlarımız kendi dillerinde okuyabilecekler"

“Yunus Emre Enstitüsü, dünya çapında bulunan takipçilerine bu bayram da yine yeni eserler sundu. Yunus Emre’nin en önemli eserleri olan Divan ve Risâletü’n-Nushiyye’den seçki olarak 7 dile tercüme ettik. Bu çalışmayla okurlarımız Yunus’un insan ve doğa sevgisini, birlik düşüncesini kendi dillerinde bulabilecekler” dedi.

Yunus Emre Enstitüsü Eğitim Dairesi Başkanı Prof. Dr. Kartallıoğlu ise,

"Bütün dünyaya anlatmaya karar verdik"