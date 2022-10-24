Yunus Nadi Roman Armağanı'nı yazar Belgin Bıyıkoğlu kazandı

Dünya Döner Renkler Kalır romanıyla Belgin Bıyıkoğlu, Yunus Nadi Ödülleri’nin kazananı oldu.

Belgin Bıyıkoğlu’nun okurlarına yaşamın ve insanın her renginden süzülen eşsiz bir hikâye anlattığı romanı Dünya Döner Renkler Kalır, 106 aday arasından ödüle değer bulundu.

77. Yunus Nadi Ödülleri’nde roman dalında, Konur Ertop, Asuman Kafaoğlu Büke, Zeynep Aliye, Öner Yağcı, Gamze Akdemir’den oluşan seçici kurul tarafından ödülün, Belgin Bıyıkoğlu’nun Dünya Döner Renkler Kalır adlı kitabına verilmesi kararlaştırıldı.

333 eser değerlendirildi

Bu yıl 77’incisi düzenlenen Yunus Nadi Ödülleri’nin kazananları açıklandı. Yarışmada öykü dalında 77, roman dalında 106, şiir dalında 94, sosyal bilimler araştırması dalında 20, karikatür dalında 28, fotoğraf dalında 8 olmak üzere toplam 333 yapıt değerlendirildi.

Altı dalda altı ödül

Seçici kurullar tarafından, zorlu bir değerlendirme sürecinin ardından 6 dalda 6 çalışma ödüle değer bulundu.