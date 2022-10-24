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    Yunus Nadi Roman Armağanı'nı yazar Belgin Bıyıkoğlu kazandı

    Dünya Döner Renkler Kalır romanıyla Belgin Bıyıkoğlu, Yunus Nadi Ödülleri’nin kazananı oldu.
    • Haber Merkezi
    • 24.10.2022 - 12:55
    • Güncelleme : 24.10.2022 - 13:14
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    Yunus Nadi Roman Armağanı'nı yazar Belgin Bıyıkoğlu kazandı

    Belgin Bıyıkoğlu’nun okurlarına yaşamın ve insanın her renginden süzülen eşsiz bir hikâye anlattığı romanı Dünya Döner Renkler Kalır, 106 aday arasından ödüle değer bulundu.

    77. Yunus Nadi Ödülleri’nde roman dalında, Konur Ertop, Asuman Kafaoğlu Büke, Zeynep Aliye, Öner Yağcı, Gamze Akdemir’den oluşan seçici kurul tarafından ödülün, Belgin Bıyıkoğlu’nun Dünya Döner Renkler Kalır adlı kitabına verilmesi kararlaştırıldı.

    Yunus Nadi Roman Armağanı nı yazar Belgin Bıyıkoğlu kazandı #1

    333 eser değerlendirildi

    Bu yıl 77’incisi düzenlenen Yunus Nadi Ödülleri’nin kazananları açıklandı. Yarışmada öykü dalında 77, roman dalında 106, şiir dalında 94, sosyal bilimler araştırması dalında 20, karikatür dalında 28, fotoğraf dalında 8 olmak üzere toplam 333 yapıt değerlendirildi.

    Yunus Nadi Roman Armağanı nı yazar Belgin Bıyıkoğlu kazandı #2

    Altı dalda altı ödül

    Seçici kurullar tarafından, zorlu bir değerlendirme sürecinin ardından 6 dalda 6 çalışma ödüle değer bulundu.


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