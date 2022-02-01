Yüz Yıl Savaşları Türkçede ilk kez yayınlanıyor

İngiltere’nin saygın tarihçilerinden David Green’in Yüz Yıl Savaşları: Bir Halk Tarihi başlıklı eserini Prof. Dr. Mete Tunçay’ın çevirisiyle Türkçe'ye kazandırıldı.

Avrupa tarihinin dönüm noktalarından biri olan Yüz Yıl Savaşları’nın anlatıldığı “Yüz Yıl Savaşları: Bir Halk Tarihi” adlı eseri yayımlıyor. Alanında saygın isimlerden İngiliz tarihçi David Green, bu savaşların özellikle İngiltere ve Fransa halklarını nasıl değiştirdiğini aktarıyor.

Savaşın insan kayıplarını kurumsal bir değişim bağlamında göstermeyi amaçlayan eser, Fransa’yla İngiltere’yi yeni bir çağa sokacak bir mücadele bağlamında ele alıyor. Savaşın Avrupa halkları üzerinden yarattığı etkinin araştırıldığı kitapta, savaşın, esirler ya da savaştan farklı şekillerde etkilenen kadınlar gibi farklı topluluklar teşkil eden bireylerin ve kralların üzerindeki etkisi de mercek altında alınıyor.

KADINLAR İÇİN DÖNÜM NOKTASI

Kitap ve makalelerinin yanı sıra Türkçe literatüre kazandırdığı pek çok çevirisiyle tarih alanında değerli katkılar sunan akademisyen Prof. Dr. Mete Tunçay’ın çevirisiyle yayımlanan eser, veba salgınıyla beraber maddî ve psikolojik olarak derin etkiler bırakan savaşın, Fransa ve İngiltere’de kadınların statülerinin ve rolleri büyük ölçüde nasıl değiştirdiğini ve kadınlar için nasıl bir altın çağın başlangıcı olabildiğini de araştırıyor.





TÜRKÇEYE KAZANDIRILDI

Kronoloji, soyağaçları ve haritalarla desteklenen kitap, “Şövalyeler ve Soylular”, “Köylülük”, “Kilise ve Ruhbanlar”, “Barış Yapmak”, “Kralların Deliliği”, “Askerler”, “İşgal”, “Kadınlar ve Savaş”, “Savaş Esirleri” ve “Ulusal Kimlikler” başlıklarından oluşuyor. Sürükleyici bir anlatımla yaşanan çatışmaların özellikle İngiltere ve Fransa halklarını nasıl değiştirdiğini ve oluşturduğunu orijinal birincil kaynaklar üzerinden ele alan eser, Türk tarih çalışmalarında kendine pek yer bulamayan Yüz Yıl Savaşları için öncü bir rol oynuyor.





KİTAPTAN...

“Bazen şövalyeliğin ortaçağın sönmesiyle ortadan kalktığı varsayılır, fakat Yüz Yıl Savaşları’nda şövalyelik yok olmaktan çok uzaktı. Yine de, bu çatışma şövalyeler ve soylular üstünde toplumsal, askerî ve siyasal bakımdan yeni ve ağırlık baskılar yaratmıştı. –Şövalyeliğin ve atlı aristokrasinin Yüz Yıl Savaşları boyunca oynadığı rolü renklendiren birçok etkinin en önemlilerinden biri savaşın niteliğinin kendisiydi. Mücadele sürdükçe, askerlik gittikçe stratejideki, taktiklerdeki, silahlardaki ve askere almadaki yenilikler ile daha profesyonel bir nitelik aldı.”

