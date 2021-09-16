Yüz yıllık kitap arşivi yeni oluşturulan Namık Gedik Kütüphanesi'nde

İçişleri Bakanlığı yerleşkesinde, 27 Mayıs darbesinde gözaltındayken hayatını kaybeden dönemin İçişleri Bakanı Dr. İsmail Namık Gedik'in adının verildiği kütüphane oluşturuldu.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, İçişleri Bakanlığı yerleşkesinde yeni bir kütüphane kuruldu.

Kütüphaneye, 27 Mayıs darbesinde gözaltındayken hayatını kaybeden dönemin İçişleri Bakanı Dr. İsmail Namık Gedik'in ismi verildi. Bakanlığın deposunda bulunan yüz yıllık eserlerin de yer aldığı çok sayıda kitap, bu kütüphaneye taşındı.

7 BİN 940 KİTAP BULUNUYOR

Kütüphanede akademik çalışmalara ve araştırmalara kaynaklık edecek 7 bin 940 kitap bulunuyor. Kütüphanedeki en eski kitaplar arasında ise 1328 yılına ait "Kanun-u Cezanın Mevaddi Kaime ve Muaddelesi Hakkında Teşrih ve Tenkid" adlı eser yer alıyor.