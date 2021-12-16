Zaman kavramını insanlar için değerli kılan kitap: Vaktin Var

Zaman kavramını insanlar için değerli kılan kitap: Vaktin Var

Hüzün Tünel'in yazılarından oluşan Vaktin Var adlı kitap, insanlara zaman kavramının ne kadar değerli olduğunu hatırlatıyor.

Sosyal medyanın yaşamımızdaki yeri her geçen gün artıyor. Artık neredeyse gündem haberlerini bile takip ettiğimiz bu platformlar bazı kullanıcılar tarafından yazı yazmak, takipçileriyle bu yazılar üzerinden temas kurmak için bulunmaz bir fırsat yaratıyor.

Instagram'da bir süredir yazılarını paylaşan ve takipçileriyle bu yazılar vasıtasıyla temas kuran Hüzün Tünel’in metinleri, özellikle takipçilerinden gelen yoğun istek üzerine kitap haline getirildi. Vaktin Var adlı kitap, Tara Kitap etiketiyle yayınlanarak raflardaki yerini aldı.

Profesyonel yaşamında pazarlama alanında çalışan ve üniversitelerde marka oluşturma konusunda dersler veren Hüzün Tünel, Vaktin Var adlı ilk kitabında, modern zamanların yorucu talepkârlığından zarafetle sıyrılan, kendi varlığını yeniden ve benzersizce kurmaya niyet etmiş kadınların hikâyelerini anlatıyor.





Sayfa: 224

FARKLI DUYGULAR YARATAN CÜMLELER

Yazının içimizdeki yaraları iyileştirebileceğini, sığ sulardan açık denizlere yüzdükçe arınabileceğimizi söyleyen Hüzün Tünel’in cümleleri, okuru bazen kahkahalarla bazen sızıyla kendi içine döndürüyor.

KADIN ERKEK LİŞKİLERİ

Kadın-erkek ilişkilerine kendine has üslubuyla yaklaşan yazar, kendi deneyimlerinden ve gözlemlerinden yola çıkarak özellikle kadın okurlara ilişkilerinde uygulayabilecekleri etkili tüyolar veriyor.

Ebeveynlerimizle olan ilişkilerimizin ve çocukluğumuzda aldığımız yaraların yetişkinliğimizdeki yansımaları da kitapta yer alan başat konulardan.





FARKINDALIĞI ARTIRACAK KİTAP

Vaktin Var, hayatın imkân vermediği “es”i verdiriyor, günlük endişelerden kafamızı kaldırmamızı sağlıyor, sakin olmamızı söylüyor ve aslında her şey için vaktimiz olduğunu hatırlatıyor.

Hüzün Tünel’in sosyal medyada başlayan, oradan süzülüp başucumuza konmak için bir araya gelen kelimeleriyle buluşmak size hem keyif verecek hem de birçok konuda farkındalığınızı artıracak.

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