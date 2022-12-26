Petrol
84.54
4.40%
Euro
19.8628
0.13%
Dolar
18.6898
0.05%
Altın
1.08
0.11%
Borsa
5520
1.20%
Bitcoin
319.575
-0.02%
BTXN Coin
6.49
-1.66%
Bitexen
11ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 11 C

    Zaman mekan algısını altüst eden sürükleyici bir roman: Kirli Gece

    Yazar Selahattin Nehir’in, kitabı Kirli Gece’de, zamanın çizgisel akışı bozulurken, mekân algısı altüst ediliyor. İdeal kahramanlar yerine anti-kahramanlar öne çıkıyor.
    • Haber Merkezi
    • 26.12.2022 - 13:16
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Zaman mekan algısını altüst eden sürükleyici bir roman: Kirli Gece

    Nedensellikten kurtulsak mı ha sen ne dersin? Hiçbir anlam aramasak, var olduysak ya da varolduğumuzu sanıyorsak, bizi her kim ürettiyse, her neyse iste durum, buna teslim olsak, asla idrakinevaramayacağımız ilk nedeni düşünmesek, sadece güzelliklere odaklansak ve var olmaya devam etsek?

    Hayata tutunabilmek için çocukluk yıllarından beri suç ve suçlularla iç içe bir yaşam kuran firari Fethi,bir gün gazetede kardeşinin fotoğrafını ve ameliyat parasını bulamazsa ölecek haberini görünce bunun bir savaş ilanı olduğunu düşünür. Kardeşini kurtarabilecek pahalı ameliyatın parasını bulmak için zorlu bir plan yapar.

    Süprizlerle dolu bir okuma

    Kirli Gece, onun bu zorluklar ve sürprizlerle dolu, aynı zamanda sistemden kendine has yöntemlerle öcünü alacağı planını uygulamasını anlatır.

    Fethi roman boyunca bir yandan planı için çabalar, diğer yandan da zihnindeki karışıklık, tedirginlik ve öfkeyle; şehriyle, ailesiyle, hiç unutamadığı kadınla ve kendisiyle yüzleşir.

    Zaman mekan algısını altüst eden sürükleyici bir roman: Kirli Gece #1

    Merak uyandıran, doyurucu metin

    Hikayenin çok sesli akısına Fethi, Can, Hattat Ali gibi karakterlerin ve şehirdeki birçok isimsiz kahramanın içsesi sızar. Zamanın çizgisel akışının bozulduğu, mekan algısının altüst edildiği, ideal kahramanlar yerine anti-kahramanların öne çıktığı, alışılmışın karşısında sert ve lirik arasında gidip gelen bir dilin kullanıldığı, merak uyandıran, doyurucu bir metin.


    Gaziantep FK'nın kırmızı kart beklediği pozisyon
    Futbol

    Gaziantep FK'nın kırmızı kart beklediği pozisyon

    Hakkari'de kayıp koyunlarını ararken, uçurumdan düşerek öldü
    3. Sayfa

    Hakkari'de kayıp koyunlarını ararken, uçurumdan düşerek öldü

    Tüm Dünyanın Konuştuğu Yatırım Robotu Ücretsiz!
    Advertorial

    Tüm Dünyanın Konuştuğu Yatırım Robotu Ücretsiz!

    Görüş Bildir