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    Zehirli Kalem Polisiye Öykü Ödülü başvuruları açıldı

    Dedektif Dergi, bundan böyle her yıl bir öyküye Zehirli Kalem Ödülü verecek.
    • Haber Merkezi
    • 07.07.2021 - 09:48
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    Zehirli Kalem Polisiye Öykü Ödülü başvuruları açıldı

    Dedektif Dergi, polisiye öykü yazılmasını teşvik etmek ve edebiyatımıza nitelikli polisiye öyküler kazandırmak amacıyla, her yıl tekrarlanacak “Zehirli Kalem Polisiye Öykü Ödülü” adı altında bir polisiye öykü yarışması düzenliyor. Yarışma, daha önce hiçbir yerde yayınlanmamış ve Türkçe yazılmış polisiye öyküleriyle bütün polisiye yazarlarına açık.

    Zehirli Kalem Polisiye Öykü Ödülü başvuruları açıldı #1

    SON BAŞVURU 1 EYLÜL

    Zehirli Kalem Polisiye Öykü Ödülü’ne başvuru için son tarih 1/Eylül/2021. Sonuçlar ise, 15/Aralık/2021’de açıklanacak. Yarışmanın Seçici Kurulunda Necati Göksel, Saniye Çancı Çalışaneller, Bürkem Cevher, Funda Menekşe, Reha Avkıran ve Burak Demir bulunmakta. Ödül ve yarışma ile ilgili diğer ayrıntıları, Zehirli Kalem Polisiye Öykü Ödülü yönetmeliğinden öğrenebilirsiniz.

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