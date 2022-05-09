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    Zehra Neşe Kavak'tan kadınlara başucu kitabı: Kadın Olmak ve Ötesi

    Dünyaca ünlü Kadın Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Zehra Neşe Kavak, kadınların biyolojik yolculuklarında karşılarına çıkan engelleri daha güçlü aşmaları için bir başucu kitaba kaleme aldı.
    • Haber Merkezi
    • 09.05.2022 - 08:49
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    Zehra Neşe Kavak'tan kadınlara başucu kitabı: Kadın Olmak ve Ötesi

    Günümüz kadınları, yalnızca kendi bedenlerini değil, ailelerinin genetik kaderini de değiştirmeye başladı! Bu zorlu yolculukta ne yapmamız gerektiğini değil, aynı zamanda neden yapmamız gerektiğini de anlatan bilgiler bizlere yol gösterebilir.

    Dünyaca ünlü, Kadın Hastalıkları-Doğum ve Perinatoloji Uzmanı Prof. Dr. Zehra Neşe Kavak, hasta-hekim ilişkisinin temelinde yatan özel bir ritüeli satırlara taşıdı...

    Zehra Neşe Kavak tan kadınlara başucu kitabı: Kadın Olmak ve Ötesi #1

    Topluma yönelik eser

    Kadınların soruları ve sorunları esas alınarak hazırlanan bu kitap, Prof. Dr. Zehra Neşe Kavak’ın topluma yönelik ilk eseridir.

    İletişim için:

    Kitap@ensonhaber.com.tr


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