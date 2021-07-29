Zülfü Livaneli kitabına ABD'li eleştirmenlerden övgüler

Zülfü Livaneli‘nin 2017 yılında Doğan Kitap tarafından yayınlanan Huzursuzluk romanı, yeni yayınlandığı Amerika’da da övgülerle karşılanıyor.

The New York Times tarafından “büyüleyici bir roman” olarak nitelendirilen Huzursuzluk, Amerika’da Disquiet adıyla okuyucusuyla buluştu.

İstanbullu bir gazetecinin, geçmişine, Mezopotamya’daki çocukluk şehrine, en yakın arkadaşının ölümüne, zulüm gören Yezidi veya Ezidi azınlığa ve mülteci krizinin odak noktasına yaptığı yolculuğu anlatan Huzursuzluk, aynı zamanda The New York Times tarafından hafta sonu romanı olarak da seçildi.

YILIN KİTABINA ADAY

Huzursuzluk için NPR (Amerikan Ulusal Radyosu) ve Amerikan PEN kulüp, Livaneli ile yapılan özel bir söyleşiyi yayınladı.

Birçok basın organında kitapla ilgili övgüler yer alırken bazı edebiyat dergileri "yılın kitabı olmaya aday" yorumunda bulundu. Ayrıca kitabın sesli kitap versiyonu da yayınlandı.