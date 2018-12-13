Kıvanç Tatlıtuğ: Oyunculuk benim için bir keşif

Ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ, katıldığı Marka 2018 konferansında,"Tüm samimiyetimle söylüyorum ki, oyunculuk serüveni tamamen insanın kendini keşfetme serüvenidir" dedi.

"SADECE BAŞARILI OLMAK İSTEDİM"

Tatlıtuğ, "Daha da samimi konuşmak gerekirse, bunları daha önce farklı bir yerde konuşmak istemedim. Burada anlatmak istiyorum. Belki de ihtiyacım var söylemeye, bilmiyorum. İlk yaptığım işlere bakıyorum. Zamanında 15 yıl önce yaptığım diziler. İşin başındayken bir tek şey istemişim, o da tamamen başarılı olmak. Zamanla da bunun altının boş olduğunu görmeye başladım. Tabii bu çok kişisel bir şey" diye konuştu.





"ÜRETMEYE DEVAM EDECEĞİM"

Tatlıtuğ, yaptığı her işte samimi olmaya özen gösterdiğine de işaret ederek, "Neyi seçersem seçeyim, neyi yapmaya karar verirsem, kendi hayatımın süzgecinden geçirip masaya koyduğum zaman, o işin içinde samimiyet oluyor. Eğer koyamazsam işi yapmayı reddederim. Son yıllarda da hep bu şekilde hareket ettim. O yüzden üretmeye ve samimi olmaya devam. Bunun da sonu yok" ifadelerini kullandı.









