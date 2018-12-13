taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.36095
Euro
6.0928
Altın
1242.18
Borsa
91105.92
Gram Altın
213.975

Kıvanç Tatlıtuğ: Oyunculuk benim için bir keşif

Kıvanç Tatlıtuğ, "Oyunculuk benim için sonu gelmeyecek bir yolculuk. Oyunculuk serüveni tamamen insanın kendini keşfetme serüveni ve bu keşif, hiçbir zaman bitmeyecek bir keşiftir." dedi.

Haber Merkezi | 13.12.2018 - 16:20..
  1. Haberler
  2. Kültür Sanat
Whatsapp ile paylaş
Kıvanç Tatlıtuğ: Oyunculuk benim için bir keşif

Ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ, katıldığı Marka 2018 konferansında,"Tüm samimiyetimle söylüyorum ki, oyunculuk serüveni tamamen insanın kendini keşfetme serüvenidir" dedi.

"SADECE BAŞARILI OLMAK İSTEDİM"

Tatlıtuğ, "Daha da samimi konuşmak gerekirse, bunları daha önce farklı bir yerde konuşmak istemedim. Burada anlatmak istiyorum. Belki de ihtiyacım var söylemeye, bilmiyorum. İlk yaptığım işlere bakıyorum. Zamanında 15 yıl önce yaptığım diziler. İşin başındayken bir tek şey istemişim, o da tamamen başarılı olmak. Zamanla da bunun altının boş olduğunu görmeye başladım. Tabii bu çok kişisel bir şey" diye konuştu.

Kıvanç Tatlıtuğ: Oyunculuk benim için bir keşif

"ÜRETMEYE DEVAM EDECEĞİM"

Tatlıtuğ, yaptığı her işte samimi olmaya özen gösterdiğine de işaret ederek, "Neyi seçersem seçeyim, neyi yapmaya karar verirsem, kendi hayatımın süzgecinden geçirip masaya koyduğum zaman, o işin içinde samimiyet oluyor. Eğer koyamazsam işi yapmayı reddederim. Son yıllarda da hep bu şekilde hareket ettim. O yüzden üretmeye ve samimi olmaya devam. Bunun da sonu yok" ifadelerini kullandı.



Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Ankara'da Yüksek Hızlı Tren kaza yaptı: 46 yaralı, 7 ölü

Ankara'da Yüksek Hızlı Tren kaza yaptı: 46 yaralı, 7 ölü

314
Ankara'da hızlı tren kazasında son durum

Ankara'da hızlı tren kazasında son durum

151
Cumhurbaşkanı açıkladı: Sağlık Market kuruluyor

Cumhurbaşkanı açıkladı: Sağlık Market kuruluyor

94
6 gollü maçta Ajax'la Bayern berabere kaldı

6 gollü maçta Ajax'la Bayern berabere kaldı

13
Ulaştırma Bakanı Turhan kaza bölgesinde açıklama yaptı

Ulaştırma Bakanı Turhan kaza bölgesinde açıklama yaptı

127
Porno yıldızı, Trump'a 293 bin dolar tazminat ödeyecek

Porno yıldızı, Trump'a 293 bin dolar tazminat ödeyecek

45
Oktay Kaynarca konferansa katıldı

Oktay Kaynarca konferansa katıldı

27
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir