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Kıvanç Tatlıtuğ'dan David Beckham tarzı

Kıvanç Tatlıtuğ'nun tarzı, David Beckham'a benzetildi.

Haber Merkezi | 24.10.2019 - 09:57..
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Yakışıklı oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ, 36. yaşını kutlamak üzere eşi Başak Dizer Tatlıtuğ ile İngiltere’nin başkenti Londra’ya gitmişti.

Kıvanç Tatlıtuğ'dan David Beckham tarzı

AYNI DAVİD

Stil danışmanı eşi tarafından Londra sokaklarında görüntülenen Kıvanç Tatlıtuğ’un tarzı, dünyaca ünlü İngiliz eski futbolcu David Beckham’a benzetildi.

İKİSİNİ DE EŞLERİ GİYDİRİYOR

Bu arada iki yıldızın ortak bir özelliği var: Kıvanç Tatlıtuğ’un stiline, eşi Başak Dizer Tatlıtuğ karar veriyor. David Beckham’ın gardırobu, yaptığı tasarımlarla modaya yön veren eşi Victoria Beckham’a ait.

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