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Kıvanç Tatlıtuğ'la fotoğraf çektiren hakim

Ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ'u yargılayan hakim oyuncuyla fotoğraf çektirdi.

Haber Merkezi | 22.09.2019 - 14:56..
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Kıvanç Tatlıtuğ'la fotoğraf çektiren hakim

Kıvanç Tatlıtuğ’un, 2012 ve 2013 yılları arasında sahte fatura kullandığı iddiasıyla “vergi usül kanuna muhalefet” suçundan 6 yıldan 10 yıla kadar hapis istemi istenen dava geçtiğimiz gün Anadolu 13. Asliye Ceza Mahkemesinde görüldü.

Tatlıtuğ savunmasında, “Yargılanmamın sebebi olan faturaların sahte olması söz konusu olsaydı ben çok yüksek meblağlarla ödeme yapmazdım. Mali müşavirliğimi yapan şahsın bana sahte faturalar verdiğini bilmiyordum” diyerek beraatini istedi.

HAKİM KIVANÇ'LA FOTOĞRAF ÇEKTİRDİ

Sosyal medyada paylaşılan bir fotoğraf ise çok konuşulacak cinsten. Çünkü söz konusu davanın hakimi Kıvanç Tatlıtuğ ile fotoğraf çektirdi. Whatsapp hikayesinden bunu paylaşan hakim "Perşembe'nin sürprizi" notuyla paylaştı.

Kıvanç Tatlıtuğ'la fotoğraf çektiren hakim

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