Kıvanç Tatlıtuğ'un abisiyle arası açıldı

Geçen ay reklam yüzü olduğu bir markanın verdiği davetine katılan Kıvanç Tatlıtuğ ve kardeşi Can Tatlıtuğ, mekan çıkışında bir kriz yaşadı.

KARDEŞİ VALE İLE KAVGA ETTİ

Can Tatlıtuğ davet olduğu mekanın çıkışında vale ile para yüzünde kavga etti.

ABİSİYLE BULUŞUP TARTIŞTI

Bu olaya çok sinirlenen Kıvanç Tatlıtuğ abisiyle bir mekanda bir araya geldi ve o mekanda abisi Can Tatlıtuğ'la tartıştı.

İKİ KARDEŞ KÜSTÜ

Ünlü manken ve oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ'un kardeşine yaptığı bu uyarı iki kardeşin arasını açtı. Kardeşlerin ise şimdi arasının bozuk olduğu ve konuşmadığı haberleri kulislerde dolaşıyor.