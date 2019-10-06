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Kıvanç Tatlıtuğ'un abisiyle arası açıldı

Can Tatlıtuğ’un vale ile yaşadığı kavga nedeniyle Kıvanç Tatlıtuğ'la konuşmadığı belirtiliyor.

Haber Merkezi | 06.10.2019 - 10:59..
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Geçen ay reklam yüzü olduğu bir markanın verdiği davetine katılan Kıvanç Tatlıtuğ ve kardeşi Can Tatlıtuğ, mekan çıkışında bir kriz yaşadı.

KARDEŞİ VALE İLE KAVGA ETTİ

Can Tatlıtuğ davet olduğu mekanın çıkışında vale ile para yüzünde kavga etti.

Kıvanç Tatlıtuğ'un abisiyle arası açıldı

ABİSİYLE BULUŞUP TARTIŞTI

Bu olaya çok sinirlenen Kıvanç Tatlıtuğ abisiyle bir mekanda bir araya geldi ve o mekanda abisi Can Tatlıtuğ'la tartıştı.

Kıvanç Tatlıtuğ'un abisiyle arası açıldı

İKİ KARDEŞ KÜSTÜ

Ünlü manken ve oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ'un kardeşine yaptığı bu uyarı iki kardeşin arasını açtı. Kardeşlerin ise şimdi arasının bozuk olduğu ve konuşmadığı haberleri kulislerde dolaşıyor.

Kıvanç Tatlıtuğ'un abisiyle arası açıldı

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