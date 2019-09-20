Kıvanç Tatlıtuğ'un avukatı: Hata benim bir gaf yaptım

Vergide usulsüzlük yaptığı iddiasıyla 5 yıla kadar hapis cezası talebiyle yargılanan oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ, dün hakim karşısına çıktı. Mahkeme, Kıvanç Tatlıtuğ'un mali müşaviri Erdal Doğan hakkında yürütülen ceza soruşturması veya kovuşturması olup olmadığının araştırılması için davayı erteledi.

İstanbul Anadolu Asliye Ceza Mahkemesi'nde dün görülen duruşmaya Kıvanç Tatlıtuğ, avukatı ile birlikte katıldı. İddialara göre, dün mahkemede 30 bin TL aylık geliri olduğunu belirten Kıvanç Tatlıtuğ, sosyal medyada gündem yarattı.

"KIVANÇ AYLIK GELİRİNİ HESAPLAYAMADI"

Aylık gelirle ilgili açıklama yapan Tatlıtuğ'un avukatı, "30 bin lira meselesi benim gafım. Hakim Bey, Kıvanç'a 'Aylık kazancın ne kadar' diye sordu. Kıvanç da orada bir şok geçirdi. Hesaplayamadı mı, ne yaptı bilmiyorum.

"30 BİN TL'NİN ÜZERİNDE"

Hakim bana dönüp baktı. '30 bin liranın üstünde' dedim. O açıklama Kıvanç'ın değildir, benimdir. Burada bir hata var, o hatanın da müsebbibi benim. Çok özür diliyorum." şeklinde açıklama yaptı.