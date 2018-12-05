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Kıvanç Tatlıtuğ'un eşi işleri büyüttü

Kıvanç Tatlıtuğ’un stil danışmanı eşi Başak Dizer, Şişli’deki mekanını büyütmeye karar verdi.

Haber Merkezi | 05.12.2018 - 06:48..
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Kıvanç Tatlıtuğ'un eşi işleri büyüttüYakışıklı oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ'un stil danışmanı eşi Başak Dizer Tatlıtuğ, işlerini büyüttü.

MEKAN GÜNLERDİR KAPALI

Dizer, yakın arkadaşı Deniz Marşan'la 2016'da Şişli'de açtığı mekanıyla işletmeciliğe adım atmıştı. Restoran ve butik olarak hizmet veren mekanın günlerdir kapalı olması herkesi meraklandırdı. 4 aylık kirasının ödenmesine rağmen mekanın kilitli olması dedikodu kazanını kaynattı.

Kıvanç Tatlıtuğ'un eşi işleri büyüttü

BÜYÜME KARARI ALINDI

Mekan öylesine yoğun bir talep gördü ki Dizer ile Marşan, daha büyük bir yere geçmek için kolları sıvadı. İkili, işlerini büyüttüklerini 'Room and Rumors'un Instagram hesabında duyurdu.

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