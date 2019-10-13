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Kıvanç Tatlıtuğ'un köpeği Mars'ı Amerika'ya götürecek

Hayvansever kimliğiyle tanınan ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ’un yavruyken alıp büyütmeye başladığı 3 yaşındaki Amerikan Staffordshire cinsi köpeği Mars, kansere yakalandı

Detay Haber | 13.10.2019 - 14:32..
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Kıvanç Tatlıtuğ'un gözü gibi baktığı köpeği Mars, kanser oldu.

Oyuncu, geçen aylarda Amerikan Staffordshire cinsi köpeğinin garip hareketlerinden şüphelendi. Köpeğini hemen veterinere götüren Tatlıtuğ; acı gerçeği, röntgen çekilince öğrendi.

Köpeğinin beyninde tümör olduğu öğrenen Kıvanç Tatlıtuğ, büyük üzüntü yaşadı.

Kıvanç Tatlıtuğ'un köpeği Mars'ı Amerika'ya götürecek

HİÇBİR MASRAFTAN KAÇINMADI

Hemen harekete geçen oyuncu, kendi dalında başarılı veterinerlerle de görüştü. Hiçbir masraftan kaçınmayan oyuncu; köpeğinin kanını değiştirtti, özel tedaviler uygulatmaya başladı.

Kıvanç Tatlıtuğ'un köpeği Mars'ı Amerika'ya götürecek

AMERİKA'DA TEDAVİ ETTİRECEK

Çok sevdiği köpeği için bütün imkanlarını seferber eden Kıvanç Tatlıtuğ, veterinerlerin “uyutalım” şeklindeki önerisine ise karşı çıktı. Ünlü oyuncu, son çare olarak köpeğini Amerika’da tedavi ettirmeye karar verdi.

Kıvanç Tatlıtuğ'un köpeği Mars'ı Amerika'ya götürecek

Kıvanç Tatlıtuğ'un köpeği Mars'ı Amerika'ya götürecek

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