Kıvanç Tatlıtuğ'un köpeği Mars'ı Amerika'ya götürecek

Kıvanç Tatlıtuğ'un gözü gibi baktığı köpeği Mars, kanser oldu.

Oyuncu, geçen aylarda Amerikan Staffordshire cinsi köpeğinin garip hareketlerinden şüphelendi. Köpeğini hemen veterinere götüren Tatlıtuğ; acı gerçeği, röntgen çekilince öğrendi.

Köpeğinin beyninde tümör olduğu öğrenen Kıvanç Tatlıtuğ, büyük üzüntü yaşadı.

HİÇBİR MASRAFTAN KAÇINMADI

Hemen harekete geçen oyuncu, kendi dalında başarılı veterinerlerle de görüştü. Hiçbir masraftan kaçınmayan oyuncu; köpeğinin kanını değiştirtti, özel tedaviler uygulatmaya başladı.

AMERİKA'DA TEDAVİ ETTİRECEK

Çok sevdiği köpeği için bütün imkanlarını seferber eden Kıvanç Tatlıtuğ, veterinerlerin “uyutalım” şeklindeki önerisine ise karşı çıktı. Ünlü oyuncu, son çare olarak köpeğini Amerika’da tedavi ettirmeye karar verdi.