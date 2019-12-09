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Kıvanç Tatlıtuğ'un özgürlük kampı

Kıvanç Tatlıtuğ aracına 100 bin TL’ye taktırdığı pikap karavanla yollara düştü.

Haber Merkezi | 09.12.2019 - 07:45..
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Son 10 yıldır doğa seyahatleri yapan Kıvanç Tatlıtuğ aracına 100 bin TL’ye taktırd. Pikap karavanla yollara düşen düşen Tatltıuğ, hayallerindeki tatile çıkmış oldu.

YEMEKLER KIVANÇ'TAN

Eşi Başak Dizer’in de eşlik ettiği üç günlük dağ tatilinde kamp yaptı. Yiyeceklerini de kendisi pişiren Tatlıtuğ’un etli yumurtası ve mantar sotesi sosyal medyayı salladı.

"ÖRGÜLÜK YOLU"

Takipçileri hem kamp yerini merak etti hem de tarif istedi. Kıvanç Tatlıtuğ, iki dakikalık Instagram videosunun altına ‘Into The Wild’ yazdı. Bu, 2007 yapımı ‘Özgürlük Yolu’ filminin adı.

Kıvanç Tatlıtuğ'un özgürlük kampı

Kıvanç Tatlıtuğ'un özgürlük kampı

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